Flash(s), Double vue : que raconte le nouvel inédit avec Miou-Miou et Marie Denarnaud ?

"Flash(s)" est de retour sur France 2 avec un nouvel inédit. Miou-Miou et Marie Denarnaud reprennent leurs rôles pour une enquête troublante et pas mal de nouvelles visions.

Après le succès du premier opus qui avait rassemblé plus de 4 millions de téléspectateurs, le polar surnaturel et familial Flash(s) est de retour mercredi 28 mai sur France 2, avec un nouvel inédit intitulé "Double vue". Miou-Miou et Marie Denarnaud reprennent leurs rôles pour une enquête troublante.

Dans ce second épisode de 90 minutes, Claire Morvan, médium sujette à des visions prémonitoires interprétée par Miou-Miou, pressent qu'Audrey Beau-Manoir, une femme condamnée il y a 8 ans pour le meurtre de son mari, malgré une amnésie traumatique, est innocente et en danger. Claire va alors chercher à la mettre en contact avec sa fille Mathilde, commandante de police campée par Marie Denarnaud, afin de prouver l'erreur judiciaire.

Une flic cernée par deux mediums

Lorsqu'un accident suspect s'avère être une tentative de meurtre contre Audrey, Mathilde décide de rouvrir l'enquête avec l'aide de sa mère médium. Mais les choses se compliquent quand Rose, la fille de Mathilde, se met elle aussi à avoir des visions qu'elle partage avec sa grand-mère Claire. Le trio devra alors naviguer entre faisceau d'indices contradictoires et flashs prémonitoires pour élucider ce cold case aux répercussions actuelles, tout en préservant un fragile équilibre familial.

Réalisé par Christophe Douchand, sur un scénario de Philippe Lyon, ce nouvel inédit de Flash(s) réunit une distribution prestigieuse emmenée par Miou-Miou et Marie Denarnaud, mais aussi Nicolas Briançon, Anne Azoulay ou encore Mhamed Arezki. Produit par Elzévir Films et La Fabrique, ce polar fantastique explore avec finesse les relations mère-fille sur fond d'enquête criminelle palpitante.

Pour ce deuxième essai, Flash(s) va nous replonger avec délice dans cette opposition entre adeptes du surnaturel et tenants de la rationalité la plus implacable. Après l'opposition entre la mère médium et la fille flic lors du premier opus, la découverte des pouvoirs de la petite fille va mettre encore un peu plus de tension dans l'intrigue. Encore une fois, que la très cartésienne Mathilde le veuille ou non, les visions de Claire et désormais de Rose se révèleront décisives.