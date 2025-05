Après le verdict, les jurés mènent l'enquête : une série australienne qui casse les codes du policier, et ça fait du bien

La série australienne "Après le verdict" offre un regard neuf et décalé sur le polar, en mettant des jurés dans la peau d'enquêteurs. Une comédie dramatique attachante et rafraîchissante.

C'est une série policière qui commence en quelque sorte par la fin : un jugement. Margie, Ollie, Daniel et Clara, citoyens ordinaires appelés comme jurés dans un procès pour meurtre, viennent d'acquitter Heidi Lang, accusée d'avoir tué sa riche patronne Belinda Brooks, tombée de son balcon à Sydney. Mais au lendemain du verdict, le doute s'installe. Et si, emportés par le charisme de l'accusée, ils s'étaient trompés ?

Difficile pour ces quatre personnages de tourner la page et de reprendre le cours de leur vie. L'affaire les hante, en particulier Clara, mère divorcée, maladroite, mais opiniâtre. Par un étrange concours de circonstances, la voilà qui sympathise avec Heidi Lang, qui va se montrer avenante, rayonnante... presque trop parfaite. La présence d'un mystérieux harceleur, qui semble lui vouloir du mal, plaide pourtant en sa faveur. Mais Clara n'arrive pas à chasser ses soupçons.

Bravant toutes les règles, elle convainc ses trois acolytes de reprendre l'enquête avec elle pour découvrir la vérité. Bien décidés à rattraper leur éventuelle erreur de jugement, les quatre apprentis détectives unissent leurs forces. Une décision risquée tant sur le plan légal que personnel. Car en cherchant à faire éclater la vérité, c'est le sens même de leur existence que Margie, Ollie, Daniel et Clara vont remettre en question.

Faut-il voir Après le verdict, les jurés mènent l'enquête ?

Série australienne en 6 épisodes sortie en 2022, Après le verdict bouscule avec malice les codes éculés du polar, en donnant les clés de l'intrigue à d'ordinaires citoyens tirés au sort pour faire partie d'un jury. Finis les habituels flics, détectives privés ou consultants invraisemblables ! Place à des personnages authentiques, attachants, parfois maladroits, mais toujours sincères, qui se retrouvent propulsés malgré eux au cœur de l'action.

Le ton d'Après le verdict, les jurés mènent l'enquête est en outre celui d'une comédie dramatique menée tambour battant, qui alterne avec habileté les scènes de suspense avec moults rebondissements et des moments plus légers. Les dialogues sont bien sentis, le rythme soutenu, les personnages bien développés, avec parfois une part d'ombre. Les épisodes s'enchaînent avec fluidité, chaque rebondissement relançant habilement l'intérêt et maintenant le spectateur en haleine jusqu'au dénouement.

Portée par un casting impeccable (mention spéciale à Michelle Lim Davidson qui incarne Clara, femme discrète profondément marquée par son divorce et qui trouve dans cette enquête un nouveau sens à sa vie, mais aussi à Lincoln Younes, alias Ollie, le bon copain un peu lourd), Après le verdict séduit aussi par son atmosphère très "australienne", ensoleillée et colorée, qui tranche avec l'ambiance souvent sombre du genre. Un dépaysement bienvenu qui fait de la série un petit bijou d'originalité et de fraîcheur.