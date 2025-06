Déprogrammation : HPI saute du programme TV, pourquoi TF1 met Morgane Alvaro sur le banc de touche

"HPI" est victime d'un changement venant chambouler le programme TV. Et TF1 va mettre Morgane Alvaro sur le banc de touche pour longtemps.

HPI, la comédie policière portée par le duo Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou, est de retour sur TF1 depuis la mi-mai pour une cinquième et dernière saison qui était plus qu'attendue par les fans. Dans ces nouveaux épisodes, Morgane et Karadec doivent concilier une vie de famille recomposée et des enquêtes criminelles rocambolesques, qui ont fait le sel de la saga en plus de la personnalité bien particulière de l'héroïne Morgane Alvaro.

Et HPI a démarrée sur les chapeaux de roue. Le premier épisode le 15 mai a réuni 6,2 millions de téléspectateurs, une audience portée à près de 8 millions à J+7, avec les visionnages en streaming et différé. Mais comme l'année dernière, cette saison 5 doit maintenant composer avec une diffusion perturbée.

HPI s'arrête ce jeudi, revient, puis disparait

Comme l'année dernière, la série sera en effet coupée en deux parties et marquée par une pause estivale après le 4e épisode. Un épisode qui en plus se fera attendre. HPI va en effet sauter une semaine dans la grille des programmes et l'épisode 4 se trouve éjecté de la grille ce jeudi 5 juin. En cause : le football et la demi-finale de Ligue des nations opposant la France à l'Espagne, que TF1 retransmettra en direct ce soir même.

Morgane Alvaro se retrouve donc sur le banc de touche et le 4e épisode inédit, initialement prévu ce 5 juin est donc reporté au jeudi 12 juin. Intitulé "L'homme au soda à moitié plein" (il fallait l'inventer), il verra Morgane disperser les cendres de son père décédé, tout en se lançant dans une nouvelle enquête lors d'un trajet en train. Un épisode déjà disponible en avance sur la plateforme TF1+.

Après cette diffusion le 12 juin, HPI prendra ensuite une longue pause pendant tout l'été. Les fans devront s'armer de patience jusqu'à l'automne pour découvrir les quatre ultimes épisodes de la série et connaître le dénouement des intrigues autour de Morgane. Un final que l'équipe est actuellement en train de tourner et qui promet d'être riche en émotions. La diffusion en deux temps risque néanmoins de frustrer les inconditionnels de la série.