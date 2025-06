HPI disparait dès ce soir et pour longtemps ! Pourquoi vous ne verrez pas la suite de si tôt

"HPI", c'est déjà fini. En tout cas pour l'instant. La 5e et dernière saison connaît une diffusion perturbée qui risque de frustrer les inconditionnels.

TF1 | Jeudi 12 juin 2025 à 21h10

La fin de HPI n'a jamais été aussi proche. Après 7 mois d'attente, les téléspectateurs ont enfin pu retrouver l'attachante mais atypique consultante Morgane Alvaro et son acolyte le commandant Adam Karadec, pour de nouvelles enquêtes décoiffantes, mais surtout pour leur dernière saison. Depuis le 15 mai dernier, HPI est en effet de retour sur TF1 avec sa 5e et ultime épopée annuelle. Et celle-ci a démarré en trombe, réunissant plus de 6 millions de fidèles pour son lancement (8 millions en comptant le replay à J+7).

Malheureusement, ces nouveaux épisodes tant attendus ne seront pas diffusés d'une traite. Premier accroc la semaine dernière : l'épisode du jeudi 5 juin a été repoussé d'une semaine en raison de la programmation de la demi-finale de Ligue des nations entre la France et l'Espagne. Mais il y a pire.

Comme l'an passé, TF1 a en effet décidé de scinder cette saison 5 en deux parties distinctes. Seuls les 4 premiers épisodes sur les 8 prévus ont été programmés dans un premier temps, jusqu'à ce mardi 12 juin. Après la diffusion du 4e épisode ce soir, ce sera donc le trou noir. Il faudra ensuite patienter de longs mois, jusqu'à l'automne très probablement, pour découvrir la suite et fin des aventures du duo de choc.

HPI : une diffusion dispersée façon puzzle

La cause immédiate de ce découpage est simple : les quatre ultimes épisodes de HPI sont encore en tournage actuellement dans le Nord. C'est dire si les fans devront prendre leur mal en patience de longs mois avant de retrouver Morgane, Karadec et leur nouvelle vie de famille chamboulée. La raison profonde, elle, est plus nébuleuse. L'année dernière, alors que la diffusion avait déjà été découpée end eux, la grève d'une partie de la profession avait été brièvement évoquée. Elle a pu décaler l'ensemble de la production jusqu'à cette année.

Il est aussi possible que la décision de TF1 de couper la saison 5 de HPI en deux s'explique par une volonté plus prosaïque d'étaler la diffusion de la série sur une plus longue période, d'éviter la torpeur estivale et de muscler la grille de rentrée. Si cette pause estivale permettra aussi à l'équipe de livrer un épilogue à la hauteur des attentes pour ce véritable phénomène télévisuel, elle risque en revanche de générer beaucoup de frustration.

Les inconditionnels de HPI, déjà attristés que la série s'arrête au terme de cette 5e saison, auraient sans doute préféré une diffusion continue pour rester plongés dans l'univers déjanté de l'héroïne jusqu'au dénouement final. Ils devront au contraire ronger leur frein et spéculer. Avant de profiter de la fin réservée aux personnages et à leurs intrigues, il faudra sans doute aussi se remettre dans le bain avec un résumé ou deux...