Vanina, meurtres en Sicile : la série en 4 épisodes, qui a passionné des millions d'Italiens, arrive en France

La série policière italienne "Vanina : meurtres en Sicile", qui arrive sur France 3, a fait sensation de l'autre côté des Alpes.

France 3 se met à l'heure italienne, mais ce ne sera pas forcément la Dolce Vita. A partir de ce dimanche 15 juin, la chaîne diffuse la série transalpine événement Vanina : meurtres en Sicile, fiction en 4 épisodes de 90 minutes qui a réuni en moyenne pas moins de 3 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion originale sur la chaîne Canale 5 en Italie, en avril dernier. Un véritable carton qui montre que cette fiction, portée par l'excellente Giusy Buscemi, ne manque pas d'atouts.

Vanina peut d'abord compter sur la présence lumineuse de l'actrice principale justement, dans le rôle de Vanina Guarrassi, une vice-commissaire de police à Catane, en Sicile. A ses côtés, on retrouve également Giorgio Marchesi et Claudio Castrogiovanni, peu connus en France, mais visages familiers des écrans transalpins. La réalisation est signée Davide Marengo, à qui l'on doit notamment la comédie Bus de nuit, tout aussi appréciée chez nos voisins.

Que raconte Vanina : meurtres en Sicile ?

Au delà de son casting alléchant, Vanina : meurtres en Sicile séduit par son intrigue policière bien ficelée sur fond de mafia sicilienne. La série est en effet adaptée des romans à succès de Cristina Cassar Scalia. On y suit une jeune policière énergique et déterminée, profondément marquée dans sa jeunesse par l'assassinat de son père, lui-même policier, par un commando mafieux.

Mutée à Catane après une brillante carrière à la brigade anti-mafia de Palerme, Vanina va devoir résoudre des enquêtes criminelles complexes, tout en luttant contre ses démons du passé. D'autant que son ex-petit ami Paolo, magistrat anti-mafia, refait surface pour tenter de la reconquérir.

Mais le vrai atout de Vanina : meurtres en Sicile réside dans son dernier tiers, où les intrigues policières et personnelles de l'héroïne se rejoignent de façon inattendue et assez renversante (on ne vous dit que ça). L'ultime épisode a ainsi rassemblé plus de 3,9 millions de téléspectateurs en Italie, démontrant l'engouement suscité par le final.

Bel effort de France 3 dans le dénichage européen, on remarque que la série a aussi cartonné sur les cibles jeunes et actives, preuve de son attractivité au-delà du public traditionnel des fictions policières. Elle a ainsi réuni en moyenne 27% des 25-34 ans et 23% des 15-34 ans en Italie. De quoi rajeunir un peu la moyenne d'âge des téléspectateurs de la 3 ?