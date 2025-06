Une amitié dangereuse : l'histoire vraie de Marie de Rohan, qui a inspiré la mini-série de France 2

"Une amitié dangereuse", sur France 2, plonge les téléspectateurs dans les intrigues de la cour de Louis XIII, à travers le destin singulier de Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse.

France 2 diffuse à partir de ce mercredi 18 juin la mini-série historique Une amitié dangereuse, qui retrace le parcours de Marie de Rohan, duchesse de Chevreuse. Réalisé par Alain Tasma et basé sur les romans "Marie des intrigues" et "Marie des passions" de la célèbre autrice Juliette Benzoni, ce drame en costumes de 4 épisodes nous replonge dans les premières années tourmentées du règne de Louis XIII.

Inspiré de l'histoire vraie de Marie de Rohan, Une amitié dangereuse gagnera sans doute à être regardé avec un minimum de contexte historique en tête, tout comme Olympe, une femme dans la Révolution ou encore La rebelle, les aventures de la jeune George Sand récemment. Née en décembre 1600, Marie de Rohan était réputée pour son charme, son esprit vif et sa liberté de mœurs peu commune à l'époque. Mariée très jeune au duc de Luynes, favori de Louis XIII, elle devient en 1619 surintendante de la maison de la reine Anne d'Autriche. Les deux jeunes femmes, de caractère très différents, se lient pourtant d'une amitié indéfectible. La trame d'Une amitié dangereuse.

Marie usera alors de son influence pour tenter de réconcilier le couple royal et faire "consommer" leur mariage, dans le but de donner un héritier à la couronne. A l'époque, Louis XIII manifestait en effet une grande froideur à l'égard de son épouse. Leur mariage était resté non consommé pendant 4 ans, menaçant la stabilité du royaume en l'absence d'héritier. En tant que confidente de la reine, Marie de Rohan s'efforcera de rapprocher les époux royaux, n'hésitant pas à organiser leurs tête-à-tête intimes. Mais une fausse couche d'Anne d'Autriche lui vaudra la disgrâce.

Marie de Rohan. © MARY EVANS/SIPA (publiée le 18/06/2025)

Marie de Rohan contre Richelieu puis Mazarin

Devenue veuve, Marie de Rohan épouse en 1622 le duc de Chevreuse et continue d'intriguer contre Richelieu, aux côtés de la reine et des grands du royaume. Après la mort de Louis XIII, en 1643, la régence est confiée à Anne d'Autriche et au cardinal Mazarin. Un parti de nobles hostiles au premier ministre, surnommé la "cabale des Importants", se constitue alors autour du duc de Beaufort. Marie de Chevreuse en est l'une des principales animatrices, espérant imposer son ami Châteauneuf à la place de Mazarin. Mais le complot échoue et la duchesse est exilée.

Tour à tour conspiratrice et médiatrice, Marie de Rohan va de nouveau s'illustrer pendant la Fronde entre 1648 et 1653, sorte d'avant-goût de la Révolution, quoique menée par la noblesse parisienne. Une série de rebellions contre l'autorité royale, le pouvoir de Mazarin et surtout sa politique fiscale qui agiteront la France pendant des années. Marie de Rohan y jouera encore un rôle actif en soutenant tour à tour les différentes factions, selon les intérêts du moment et ses inimitiés personnelles.

Habile intrigante, Marie de Rohan aura su traverser tous ces soubresauts politiques lors d'une existence romanesque faite de complots, d'exils et d'innombrables conquêtes amoureuses. Interprétée par la révélation québécoise Kelly Depeault dans Une amitié dangereuse, la duchesse de Chevreuse fascine encore aujourd'hui par son insoumission et sa détermination à s'affranchir des conventions de son temps.