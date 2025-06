A Life's Worth : une nouvelle série de guerre inspirée d'une histoire vraie, dans la lignée de Coeurs noirs et No man's land

"A Life's Worth", nouvelle minisérie européenne, plonge dans les horreurs de la guerre de Bosnie à travers le regard de jeunes casques bleus. Un récit inspiré de faits réels qui résonne avec les conflits actuels.

ARTE | Jeudi 19 juin 2025 à 20h55

Arte débute ce jeudi 19 juin 2025 la diffusion de la série A Life's Worth - Le prix d'une vie. Fiction en 6 épisodes née d'une coproduction franco-suédoise et qui s'inscrit dans la lignée des récentes séries ayant comme toile de fond des conflits contemporains.

Après les succès de Cœurs Noirs et No Man's Land sur Arte déjà, ou encore de Kaboul sur France Télévisions, sans citer les anglophones Over There, Generation Kill, Turning Point et Our Girl, A Life's Worth se démarque en s'intéressant cette fois à une guerre un peu plus ancienne que les conflits en Irak, en Syrie ou en Afghanistan : il s'agit ici de la guerre de Bosnie-Herzégovine qui a frappé les Balkans dans les années 1990, au milieu de conflits incessants en ex-Yougoslavie de 1991 à 2001. Un conflit européen meurtrier mais finalement assez peu traité en fiction jusqu'ici.

Librement inspirée du récit autobiographique de Magnus Ernström, un ancien casque bleu, la série suit un bataillon de jeunes soldats suédois de la Forpronu (Force de protection des Nations Unies), envoyés en 1993 dans la région de Vares pour sécuriser l'acheminement de l'aide humanitaire. Parmi eux, Strand, Kilpinen, Badic et Forss, sous les ordres du colonel Andreasson, vont être confrontés à l'enfer d'une guerre fratricide entre Bosniaques et Croates.

A Life's Worth : plongée dans une guerre encore trop peu connue

Alors que leur mission est censée se limiter à l'escorte des convois humanitaires, ces soldats inexpérimentés vont rapidement se retrouver pris entre deux feux, témoins impuissants de massacres et d'épuration ethnique. Le récit alterne entre leur point de vue et celui de civils pris au piège, comme Eldin, un jeune père bosniaque désespérément à la recherche de soins pour sa fille malade.

Portée par un casting nordique fait de visages peu connus dans l'Hexagone, avec notamment Edvin Ryding (Young Royals) et Erik Enge (Black Crab), cette minisérie historique, tournée en anglais, s'attache à montrer la réalité crue de ce conflit à travers des destins individuels. Malgré une approche parfois un peu trop didactique voire scolaire, A Life's Worth réussit tout de même à rendre compte de façon honnête de la complexité de la situation et de l'horreur vécue par les populations.

Trente ans après les accords de Dayton qui mirent fin au conflit en 1995, cette plongée édifiante dans un épisode encore trop peu connu de l'histoire européenne résonne singulièrement avec les guerres qui déchirent aujourd'hui l'Ukraine et d'autres parties du monde. Notre avis : une série nécessaire, à ne pas manquer sur Arte.