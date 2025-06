HPI : attention il y a un piège dans la diffusion ce soir sur TF1, à notre avis vous pouvez zapper

Les vrais fans de "HPI" vont sans doute flairer l'arnaque sur TF1 ce soir. D'autres non.

HPI est de retour sur TF1 et Morgane Alvaro continue de faire carburer son cerveau hors du commun pour résoudre des affaires rocambolesques, tout en gérant les aléas de sa vie bien compliquée. La chaîne a entamé la 5e saison de la série le 15 mai avec un record pour l'année 2025, à 7,8 millions de téléspectateurs pour le lancement. Les épisodes suivants ont fait un peu moins, mais restent dans la veine des audiences canon de cet énorme succès des cinq dernières années.

Il faut dire que la saison 5 de HPI sera aussi la dernière, les producteurs ayant décidé de mettre fin au programme (sous cette forme en tout cas). Et TF1 nous a vendu du rêve avec beaucoup de promesses dans les intrigues policières, personnelles et amoureuses. La semaine dernière, l'épisode 4 de cette ultime saison a d'ailleurs laissé les fans de HPI au milieu de multiples cliffhangers (en bon français : événements introduisant un intense suspense à la fin d'un épisode, afin de créer une forte attente pour le suivant).

L'épisode de HPI jeudi 12 juin a laissé beaucoup de suspense. © © NICOLAS ROUCOU / SEPTEMBRE PRO

On pourrait évoquer une révélation fracassante concernant la famille de l'héroïne et un vieux secret qui risque de tout faire exploser, une femme mystérieuse aux airs de perturbatrice, une situation professionnelle mal embarquée, une séparation avec le brave mais difficile Karadec et un énième déménagement... On n'en fera rien, allez donc voir l'épisode vous même.

Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que ce soir, l'épisode diffusé par TF1 ne viendra pas éclaircir tous ces mystères. Ce jeudi 19 juin, les fidèles de HPI vont en effet découvrir une Morgane un peu plus jeune, avec un bébé en moins, prête à quitter la police et a reprendre un emploi de femme de ménage... Vous l'avez deviné, ce n'est pas du tout la suite du 12 juin et c'est bien normal : TF1 a décidé de proposer "Symétrie radiale", qui n'a rien à voir avec la saison 5, mais se trouve être le premier épisode de la saison 3, déjà diffusée en 2023.

Comme nous avons déjà pu l'annoncer ces dernières semaines, la saison 5 a en effet été interrompue la semaine dernière, elle est coupée en deux. Les quatre derniers épisodes de HPI, en cours de tournage en mai, seront diffusés à l'automne, voire en fin d'année. TF1 n'a pas encore dévoilé la date de diffusion précise, mais il faudra faire preuve de patience avant de découvrir la conclusion de l'intrigue et le sort réservé à Morgane Alvaro aux côtés (ou non) du commandant Adam Karadec.

En proposant des rediffusions cette semaine et les suivantes, TF1 n'a pas peur d'afficher une programmation pour le moins incohérente, voire de risquer de piéger les téléspectateurs un peu distraits. Ce retour en arrière en laissera en tout cas plus d'un sur sa faim. Nous, on trouve vraiment pas ça très sympa. Si vous avez l'impression ce soir de de pas trop comprendre ce qui se passe ou si vous avez une impression de déjà vu, vous pouvez toujours zapper.