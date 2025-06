Une mort tragique : ce personnage clé de Plus belle la vie va disparaître et ce sera dramatique !

"Plus belle la vie" va perdre un de ses personnages clés. Il devrait disparaître tragiquement de la série.

Les Marseillais font de la résistance ! Pas ceux qu'on voit dans une célèbre émission de téléréalité, les autres. Plus belle la vie continue de captiver les téléspectateurs depuis son grand retour sur TF1 en janvier 2024. Aux dernières nouvelles, Plus belle la vie, encore plus belle réunit chaque jour près de 2 millions de téléspectateurs après le 13 Heures de Marie-Sophie Lacarrau, où il a été déplacé en début d'année, 1,5 million pour les audiences les plus faibles, sans compter le visionnage (massif) en streaming.

Le vétéran des feuilletons quotidiens (Plus belle la vie a été lancé en 2004, nous étions encore stagiaire !) a évidemment pas mal renouvelé son casting, même si certaines figures ont perduré, à l'instar d'un Laurent Kérusoré dans le rôle de Thomas Marci, toujours fidèle au poste. Les nouvelles têtes sont tout de même nombreuses depuis la reprise du concept sur la Une. Ce qui n'empêche pas certains visages très récents de s'imposer comme des références de la saga.

Parmi les petits nouveaux de ces derniers mois, il y a en a un qui a fait son trou. Iñaki Lartigue a ainsi rejoint l'aventure il y a peu dans la peau de Samuel Gayet, le cousin de Gabriel Riva et surtout le nouveau policier du Mistral. Un rôle taillé sur mesure que le comédien avait endossé avec pas mal d'aisance. En très peu de temps, il est même devenu un pilier indispensable du commissariat, nouant des liens forts avec ses collègues Ariane et Jean-Paul.

Iñaki Lartigue alias Samuel Gayet dans "Plus belle la vie". © Laurent VU/SIPA (publiée le 20/06/2025)

Signe d'un investissement durable, les scénaristes de PBLV lui ont même inventé une jolie romance : malgré un passé mystérieux, il a fini par trouver l'amour dans les bras de la belle Jennifer. Un équilibre fragile, régulièrement menacé par les drames et les secrets.

On voyait donc déjà Samuel Gayet prendre la succession des Léo Castelli (incarné par Pierre Martot), Patrick Nebout (Franck Sémonin puis Jérôme Bertin) et autres Jean-Paul Boher (toujours là sous les traits de Stéphane Henon) comme un des grands flics de la série. Il n'en sera rien. Iñaki Lartigue va tirer sa révérence très bientôt dans Plus belle la vie. Le scénario serait même déjà écrit.

Un terrible coup du sort va bientôt s'abattre sur le quartier. Selon les informations de Diverto, Samuel Gayet va prochainement trouver la mort dans des circonstances encore inconnues. Un choc brutal pour les fans, qui devront faire leurs adieux à ce personnage attachant en quelques semaines seulement. Iñaki Lartigue aurait tourné la scène traumatique le 29 avril dernier.

Celui qui a montré sa face sombre sera-t-il rattrapé par les démons de son passé ? Ou est-ce sa nature tête brûlée qui le mènera à se mettre en danger ? Une chose est sûre, ses ultimes apparitions auront lieu au début de l'été, avant un départ définitif qui n'épargnera pas les habitants du Mistral, déjà durement éprouvés par les innombrables drames qui ont touché Thomas, Luna ou encore Léa. On a de la peine pour eux.