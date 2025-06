Un si grand soleil : pourquoi le feuilleton de France 3 va casser le programme TV ce soir

Drôle de programmation sur France 3 ce mardi soir. La diffusion d'"Un si grand soleil" est bouleversée cette semaine.

FRANCE 3 | Mardi 24 juin 2025 à 20h21

Un si grand soleil est devenu ces dernières années le feuilleton quotidien le plus regardé de France, n'en déplaise aux chanteurs en herbe de Tout pour la lumière lancé sur TF1 la semaine dernière. Depuis sa création en août 2018, la saga de France 3 s'est en effet imposée comme un rendez-vous incontournable en access prime time, rassemblant encore quotidiennement 2 à 2,5 millions de fidèles. La moyenne culmine même à 2,8 millions en moyenne depuis septembre, plombée par quelques trous d'air récemment à 1,8 ou 1,5 million.

Est-ce pour redonner envie aux téléspectateurs, pour tenter de concurrencer la finale de Koh Lanta sur TF1, ou pour une autre raison ? France 3 a décidé de casser son programme habituel le temps de trois soirées spéciales dédiées justement à Un si grand soleil. A partir de ce mardi 24 juin, la chaîne propose chaque soir pas moins de six épisodes inédits à la suite (oui vous avez bien lu). Un total de 18 épisodes qui vont décaler pendant trois soirs le début du prime-time, si on peut encore parler de prime-time d'ailleurs...

Ce mardi, c'est donc Un si grand soleil sinon rien aux alentours de 21 heures sur la Trois. La rediffusion du téléfilm Crimes dans les Alpilles a été décalée à 22h40. Une petite déception sans doute pour les inconditionnels des "Meutres à...", mais une véritable aubaine pour les fans de la série, qui raffolent des histoires mouvementées des habitants de Montpellier.

Pour ces trois soirées, les téléspectateurs vont vivre de nombreux rebondissements et continuer à suivre quelques fils rouges. La découverte d'un cadavre relancera l'affaire du meurtre d'Iris et mettra Cécile et Florent dans une position délicate. Alix, de son côté, subira la pression de son ex-mari concernant la vente d'un terrain. Soupçonnant une escroquerie, elle demandera l'aide de son amie avocate Claudine.

Emma vivra des hauts et des bas avec Lucas. D'abord très éprise, elle le sentira s'éloigner pour des raisons de santé. Mais elle découvrira rapidement qu'il s'intéresse en réalité à Alix, venant bousculer cette dernière en faisant resurgir de lointains souvenirs. Le nouveau couple formé par Muriel et Boris décidera dans un premier temps de rester discret avant d'officialiser leur relation auprès d'Elisabeth, qui verra cela d'un mauvais œil. Parallèlement, Eliott avancera sur son projet d'entreprise avec Catherine, espérant reconquérir Muriel. Mais il déchantera rapidement et sa colère refait surface.

Enfin, au cabinet d'avocats, Claudine reprendra les choses en main, reprochant à Johanna, Florent et Margot d'être trop laxistes. Mettant la pression pour trouver de nouveaux clients et augmenter les bénéfices, ses méthodes auront cependant des conséquences inattendues.

Ces trois soirées spéciales tombent à pic pour les fans, qui devront ensuite se passer de la comédienne Shirley Bousquet. Son personnage de Laetitia s'efface en effet d'Un si grand soleil, l'actrice ayant décidé de rejoindre le casting de Demain nous appartient sur TF1 à la rentrée.