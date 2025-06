Nouveau jour : il faut au moins voir le premier épisode ! Pourquoi le feuilleton de M6 peut devenir le meilleur de la TV

C'est un "Nouveau jour" pour M6, qui se lance dans l'arène des feuilletons quotidiens cette semaine. Voici 7 choses qui en font d'ores et déjà une série addictive et probablement un succès.

Ce lundi 30 juin, M6 dévoile enfin Nouveau jour, sa toute première série quotidienne qui sera diffusée du lundi au vendredi à 20h35. Tournée dans la région de Montpellier, cette grande saga familiale semble avoir déjà conquis les critiques, d'Allo Ciné à Télé Loisirs, qui ont été assez dithyrambiques après avoir vu le premier épisode.

Soap opéra, mystères, secrets de famille, rebondissements en cascade... Les ingrédients d'une future addiction sont tous réunis pour faire de Nouveau jour le rendez-vous incontournable de l'été et peut être même plus que cela encore. Le tout alors que TF1 a lancé il y a une semaine à peine avec tambours et trompettes Tout pour la lumière, son quatrième feuilleton. Voici 7 choses qui feront selon nous la différence :

Le scénario de Nouveau jour imaginé par Mohamed Benyekhlef et Mari Mouazan (anciens scénaristes de Demain nous appartient) plonge dans les coulisses d'un hôtel 4 étoiles tenu d'une main de fer par le clan Bartoli. Une histoire haletante et pleine de surprises dans laquelle Louise, la matriarche qui dirige l'hôtel depuis la disparition de son père, va être confrontée d'emblée à de multiples menaces. Des séquences folles vont se succéder dès le premier épisode : l'une des héroïnes, incarnée par Laëtitia Milot, va découvrir un cadavre dès l'ouverture dans une scène sanglante... Suivra un flashback vers un mariage qui tourne au drame, avec des retrouvailles familiales survoltées et l'apparition d'un mystérieux corbeau, l'épisode se concluant par un cliffhanger explosif qui ne vous donnera qu'une envie : connaître la suite. Le casting de Nouveau jour est particulièrement léché. Pour incarner cette famille haute en couleurs, M6 a vu les choses en grand avec Helena Noguerra dans le rôle de Louise. A ses côtés, on retrouve donc Laëtitia Milot, mais aussi Aurélie Konaté (ex Star Academy), Bruno Solo, Alexandre Varga (Cassandre), Vincent Desagnat (ex-complice de Michaël Youn) ou encore Jean-Baptiste Maunier, ex-star des "Choristes". Alexandre Varga (vu dans Cassandre) est aussi au casting de Nouveau jour. © Eloise LEGAY/M6 Les personnages, à commencer par Louise, le principal, sont tous très travaillés, forts, aussi séduisants qu'agaçants, à la façon des héros Shakespeariens. Impossible de ne pas s'attacher à eux, même lorsqu'ils font les pires coups bas. Les références citées et même parfois revendiquées par les réalisateurs et les acteurs sont des séries cultes comme Melrose Place, Dynastie ou même Peaky Blinders dans un tout autre registre, dont le personnage principal Thomas Shelby à inspiré Helena Noguerra pour Louise. De quoi espérer le meilleur.

Le générique pétillant et électrique de Nouveau jour, signé par la chanteuse Hoshi s'il vous plaît, est lui aussi très réussi et donne le ton. En quelques notes et images bien senties, il présente avec dynamisme les différents protagonistes. Les décors de rêve font aussi partie des petits détails qui sont autant d'atouts de Nouveau jour, avec ce somptueux château qui sert d'écrin à l'hôtel Bartoli. De quoi nous faire voyager le temps d'un épisode.

Les téléspectateurs en auront donc pour leur argent dès le pilote avec son lot de scènes dingues et intrigues obsédantes. Nouveau jour coche a priori toutes les cases du feuilleton parfait. On verra, mais on veut voir.