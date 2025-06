Camping Paradis : que raconte l'inédit "Fiançailles au Paradis", avec une Natasha St-Pier complètement transformée ?

"Camping Paradis" réserve une belle surprise à ses fans dans son prochain épisode inédit, avec une guest inattendue : Natasha St-Pier, complètement transformée pour l'occasion.

Natasha St-Pier va-t-elle aussi apparaitre dans Koh Lanta et Joséphine, ange gardien ? La chanteuse québecoise continue en tout cas son petit tour des programmes de TF1. Après une saison mouvementée mais victorieuse de Danse avec les stars et après un rôle récurent dans Léo Matteï, l'artiste de 44 ans a décidé de prendre des vacances au Camping paradis. Natasha St-Pier incarne un nouveau personnage dans un inédit de la série à succès, intitulé "Fiançailles au Paradis" et diffusé ce lundi soir sur la Une.

Dans cet épisode de Camping paradis, Natasha St-Pier interprète le rôle de Charlotte, une mère célibataire qui séjourne au camping et retrouve par hasard Lisa, sa meilleure amie perdue de vue depuis 17 ans. Leurs fils respectifs, Evan et Baptiste, sympathisent immédiatement. Mais ces joyeuses retrouvailles prennent une tournure inattendue quand Charlotte réalise que Julien, le compagnon de Lisa, qui prépare en secret une demande en mariage, n'est autre qu'un de ses anciens amants.

S'ensuit une série de péripéties et de quiproquos alors que Charlotte et Julien tentent de dissimuler leur passé à Lisa. Cet inédit de Camping Paradis fera aussi découvrir aux fans la cousine de Stéphanie, qui va tomber amoureuse d'un de ses principaux concurrents. Sans oublier l'inénarrable Christian Parizot qui va rencontrer son sosie.

Natasha St-Pier, nouvelle tête d'affiche de TF1

Les habitués de la série seront ravis de retrouver Laurent Ournac et toute l'équipe du Camping Paradis aux côtés d'une Natasha St-Pier totalement transformée. Cette dernière s'est glissée dans la peau de Charlotte, n'hésitant pas à opérer une véritable transformation physique pour les besoins du rôle. Fini le blond polaire virant sur le roux assumé, place à une chevelure brune, longue et bouclée, pour une Natasha St-Pier méconnaissable.

"Me voilà en train de préparer un personnage qui s'appelle Charlotte. Je n'ai plus de tatouage, un joli maquillage et une coiffure très jolie et toute nouvelle", a-t-elle partagé sur Instagram il y a quelques semaines déjà, révélant les coulisses de ce changement de look radical.

Nouvelle tête de gondole de TF1, Natasha St-Pier semble en tout cas prête à explorer de nouveaux horizons, principalement télévisuels. France Télévisions a aussi eu sa part. En mai 2024, l'interprète de "Mourir demain" était déjà sur France 2 pour annoncer les points du jury français à l'Eurovision. Elle a aussi participé à la dernière saison de Fort Boyard. Mais qu'on se rassure, elle reviendra vite à la chanson et à la scène. Cette année, elle entame une tournée intitulée "Ma plus belle histoire d'histoire c'est vous", un "voyage musical à travers la chanson française" avec quelques-uns de ses plus beaux titres et quelques standards francophones.