Dans de beaux draps : que raconte (et que vaut) la série familiale de France 2 ?

"Dans de beaux draps" est une série de France 2. Entre humour convenu et caricatures sociétales, la comédie avec Éléonore Bernheim et Gil Alma peine à convaincre malgré un casting solide.

France 2 | A partir du 10 septembre 2025, à 21h10

Que raconte la série Dans de beaux draps ?

Dans de beaux draps, nouvelle comédie familiale de France 2, a été programmée à partir du mercredi 10 septembre 2025. Elle raconte l'histoire de Justine et Rémi Blanchet, interprétés par Éléonore Bernheim et Gil Alma, couple de la bourgeoisie lilloise prêts à tout pour maintenir les apparences après s'être retrouvés ruinés. Ils vont alors basculer dans la délinquance en cambriolant leur propre maison pour toucher l'argent de l'assurance.

Dans le premier épisode de Dans de beaux draps, Justine et Rémi Blanchet s'apprêtent à marier leur fille Capucine au fils du maire, Enguerrand Laville. Cette union leur permettra d'accéder au saint des saints, le très select Club Ravel dont les parents du marié sont des membres prestigieux. Leur plan parfait présente néanmoins un souci, et non des moindres : Justine découvre lors d'une visite surprise à son bureau, que Rémi a perdu son emploi il y a six mois. Quand elle apprend qu'une vague de cambriolages déferle sur le quartier, la mère de famille a une idée folle : simuler un cambriolage, copier le mode opératoire des vrais cambrioleurs et faire une déclaration à l'assurance. Elle finit par convaincre Rémi, ou plutôt le forcer, à la suivre dans cette folie...

Les avis critiques de la presse

Avec Dans de beaux draps, France 2 souhaitait "s'attaquer à une des peurs les plus partagées par les Français : celle du déclassement social", a expliqué Anne Holmes, directrice de la fiction française de France Télévisions au Figaro avant le lancement. L'objectif était de "faire rire d'une situation grave en plongeant la famille Blanchet dans un enchaînement infernal de périls et de complications".

Le résultat est mitigé selon les premières critiques. Si le casting est salué, avec des "interprétations impeccables", d'après Télé-Loisirs, l'humour est jugé "bien trop sage" avec "un lot de stéréotypes déjà vus" qui font de Dans de beaux draps "une série familiale trop convenue" pour Télérama.

Éléonore Bernheim défend toutefois l'évolution de son personnage qui "vit une révolution intérieure en faisant tomber les masques" et "prend possession de sa puissance". Gil Alma apprécie quant à lui que la série aborde "la fracture sociale", "un sujet primordial par les temps qui courent". Ouest-France arrive à y trouver "un réjouissant remake de Bonnie and Clyde".

Malgré quelques bons points, Dans de beaux draps "ne parvient malheureusement pas à éviter la caricature, notamment sur les sujets sociétaux", regrette aussi Le Figaro. Une série qui mise beaucoup sur son casting et son pitch original, mais qui déçoit par son traitement trop conventionnel en somme.