Enquête en famille : la série a été tournée dans un magnifique village breton que personne ou presque ne connaît

La série "Enquête en famille" a été programmée sur TF1 à partir du 2 octobre 2025.

TF1 | A partir du 2 octobre 2025, à 21h10

Quand une jeune capitaine de police retrouve dans ses enquêtes des parents aussi passionnés par les polars que collants pour démasquer les coupables. C'est l'idée de départ d'Enquête en famille, qui met en scène Naïma Rodric dans le rôle de la capitaine Charline Rochette, qui vient d'être mutée dans sa Bretagne natale, un peu trop près de ses parents Claire et Philippe, incarnés par Clémentine Célarié et Bernard Le Coq.

Alors qu'elle doit enquêter sur la mort d'une jeune femme, Ana, retrouvée pendue dans la résidence secondaire des Lantelme, elle doit établir les liens entre la victime et cette famille aisée. Mais son père et sa mère, indécrottables fans de séries policières, pas toujours très inspirés et particulièrement lourds, s'immiscent dans son enquête...

Mêlant enquêtes et comédie familiale, Enquête en famille a été produite par Dominique Farrugia pour TF1. Ce dernier, qui a réalisé également les deux premiers épisodes en Bretagne, est un habitué de la région. Après Brocéliande, l'ancien des Nuls a remis le cap à l'ouest. L'équipe a notamment posé ses caméras à Bazouges-la-Pérouse, près de Rennes. Une "cité de caractère" qu'il a tenu a saluer dans une interview à 20 Minutes. "Il faut savoir qu'une grande partie de l'équipe était du coin : les techniciens bretons sont formidables", a aussi confié Dominique Farrugia.

Enquête en famille tourné dans un village breton très particulier

Mais qui connaît vraiment Bazouges-la-Pérouse ? Cette bourgade d'un peu plus de 2000 âmes, en Ille-et-Vilaine, à mi-chemin entre Rennes et le Mont Saint-Michel, est un petit secret dont la Bretagne est coutumière. Labellisée "Petite Cité de Caractère" et d'abord connue comme un village d'artistes, elle séduit par son bâti traditionnel en granit et pan-de-bois. Son église singulière à six nefs et sa place du Marché bordée de maisons à pans de bois du XVIe siècle valent le détour.

Bazouges doit aussi sa renommée à Angèle Vannier. Cette poétesse du XXe siècle a inspiré nombre des artistes qui se sont installés dans le village, comme en témoignent les ateliers et œuvres d'art parsemés dans les ruelles. Un parcours reliant les espaces du Superflux permet de découvrir ce patrimoine artistique.

Autre spécialité locale mise à l'honneur chaque automne : le pommé. Cette pâte de pommes nécessitant 24h de cuisson est célébrée lors d'une grande fête en octobre. Les visiteurs pourront aussi flâner dans le bucolique parc de Bellevue ou randonner en forêt de Villecartier, haut-lieu de la fabrication de sabots par le passé.

Et si les épisodes d'Enquête en famille finissent de vous convaincre, sachez que le clou du spectacle se trouve en périphérie : le château de la Ballue et ses somptueux jardins d'inspiration renaissance, réputés pour leur art topiaire.