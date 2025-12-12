Astrid et Raphaëlle : une suite est-elle prévue ? Ce que l'on sait déjà sur la saison 7

Vendredi 12 décembre 2025, France 2 diffuse le final de l'intense saison 6 d'"Astrid et Raphaëlle". Un épisode choc qui devrait laisser les fans sur leur faim.

Programme TNT FRANCE 2 | Vendredi 12 décembre 2025, à 21h10

Le dernier épisode de la saison 6 d'Astrid et Raphaëlle, intitulé "Le Testament", est diffusé ce vendredi soir sur France 2. Un final qui promet d'être intense et marquant pour le duo d'enquêtrices incarné par Sara Mortensen et Lola Dewaere. Le producteur Jean-Sébastien Bouilloux avait en effet prévenu qu'il allait "se terminer sur un énorme cliffhanger".

Dans cet épisode, Astrid est invitée par un riche collectionneur passionné de puzzles rares à venir découvrir sa dernière acquisition dans son manoir isolé. Mais en s'y rendant avec Raphaëlle, elles découvrent le corps sans vie de leur hôte, assassiné la veille. Une intrigue sous forme de huis clos débute, où les deux héroïnes devront explorer les pièces et les secrets de la demeure pour élucider ce crime.

Mais au-delà de l'enquête en forme de Cluedo géant, ce sont surtout les dernières minutes de cet ultime épisode d'Astrid et Raphaëlle qui s'annoncent déterminantes. Car comme le confirme Jean-Sébastien Bouilloux à Allociné, Astrid et Raphaëlle vont se retrouver dans "une situation qui pourrait bien mettre fin à leur collaboration". On va éviter les spoilers pour cette fois, affaire à suivre donc, mais qui dit cliffhanger, dit évidemment suite. Et c'est bien dans une saison 7 qu'on pourra en savoir plus.

Une saison 7 d'Astrid et Raphaëlle en préparation

Car si France 2 n'a pas encore officialisé le renouvellement d'Astrid et Raphaëlle, les voyants semblent au vert pour que les deux héroïnes reviennent prochainement. Avec environ 4 millions de téléspectateurs en moyenne pour la saison 6, qui a régulièrement battu la Star Academy sur TF1 quand elle y a été confrontée, la série reste un succès. "J'ai envie d'aller jusqu'à dix saisons", confie d'ailleurs le producteur, soulignant que l'univers créé "permet une grande liberté et d'avoir des idées toujours plus poussées".

Cette saison 6 aura en tout cas permis d'approfondir encore la relation si spéciale entre Astrid et Raphaëlle, avec son duo d'actrices toujours aussi complémentaire. Avec une Raphaëlle affaiblie, les rôles se sont inversés. "Plus ça va dans les saisons, plus on voit qu'Astrid prend soin de Raphaëlle", analyse par exemple Sara Mortensen. Une évolution naturelle pour celle qui considère désormais Raphaëlle comme sa "meilleure amie". "C'est l'apothéose de leur amitié", résume l'interprète d'Astrid. Sera-t-elle bouleversée dans la prochaine saison ? On en sait finalement très peu et on attend d'abord une date pour la saison 7 d'Astrid et Raphaëlle et on vous en dit plus dès que possible !