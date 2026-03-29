Véronique Sanson est "vachement fière de la monter à tout le monde" : sa sublime maison près de Paris

La chanteuse vit depuis 1981 dans un havre de paix entre nature, musique et souvenirs. Une demeure qui lui ressemble, généreuse et authentique.

Véronique Sanson fait l'objet d'un documentaire exceptionnel diffusé à la télévision cette semaine. Intitulé simplement Véronique, ce film réalisé par Tom Volf, déjà connu pour Maria by Callas et déjà disponible depuis le 27 mars sur france.tv, est diffusé ce vendredi 3 avril à 21h10 sur France 3. Le documentaire s'appuie sur des archives et des images personnelles, dont certaines inédites, pour retracer le parcours de l'artiste à travers ses propres mots, mais aussi montrer son univers et même son jardin secret.

La chanteuse de 76 ans vit depuis plus de quatre décennies désormais dans une demeure qui semble sortie d'un conte champêtre. Nichée dans les Yvelines, à Triel-sur-Seine, cette maison qu'elle a investie en 1981 est bien plus qu'un simple lieu de résidence. C'est un véritable écosystème où cohabitent harmonieusement animaux, plantes et souvenirs, un refuge où l'artiste a su créer un monde à son image, loin de l'agitation du show-business. C'est d'ailleurs à quelques pas qu'elle a épousé Pierre Palmade, un mariage surmédiatisé dans l'église de la petite ville, en 1995.

Au cœur de cette propriété, le jardin occupe une place centrale. Bien qu'il ne soit pas très grand, d'après ce qu'en rapporte la presse. La chanteuse y fait pousser une multitude de plantes aromatiques et potagères : de l'oseille, des jeunes pousses de bambou qu'elle cuisine, ainsi que toutes sortes d'herbes comme le romarin, le thym et la ciboulette. "J'adore ça, car ça me vide la tête", confiait Véronique Sanson à propos du jardinage dans l'émission Thé ou Café il y a quelques années.

C'est à Triel-sur-Seine que Véronique Sanson s'est mariée avec Pierre Palmade en 1995. © /SIPA (publiée le 27/03/2026)

Une façon de se reconnecter avec l'essentiel pour la star, qui dit aller tous les jours s'enquérir de la santé de ses poules, dont chacune porte un prénom. La propriété de Véronique Sanson accueille d'ailleurs une véritable arche de Noé selon ses dires. Chats, chiens, colombes et poules circulent librement.

L'intérieur de la maison est un autre enchantement. Le Journal de la Maison, décrivait il y a peu de grandes fenêtres qui percent les murs et offrent une luminosité exceptionnelle. "Je n'aime pas les studios. Dans cette maison, j'apprécie la lumière. Il y a tant de fenêtres que je ne peux pas accrocher de tableaux", décrivait aussi la chanteuse dans les colonnes du Parisien.

Au centre du salon trône l'objet le plus précieux : le piano, qu'elle surnomme affectueusement "le grand inquisiteur". C'est avec cet instrument, fidèle compagnon de route depuis des décennies, que Véronique Sanson compose, répète et parfois enregistre ses chansons, préférant l'intimité de son foyer aux studios d'enregistrement impersonnels.

Le reste de cet intérieur est un "joli bordel" selon ses termes, où statuettes, broderies et phares miniatures côtoient des souvenirs de jeunesse. Lettres anciennes, souvenirs de tournée, instruments... La chanteuse avoue sans détour sa propension à tout garder. "Je conserve tout et ne jette jamais rien", confie-t-elle dans le JLM, chaque objet racontant une histoire, un moment, une émotion. Parmi ces trésors, une vieille boîte à musique héritée de ses parents occupe elle aussi une place particulière.

Nichée dans les Yvelines et située en bord de Seine, Triel-sur-Seine est une des villes d'Ile-de-France les plus agréables. © Hans Lucas via AFP

La situation géographique de la maison ajoute encore à son charme exceptionnel : Triel-sur-Seine, commune des Yvelines où Véronique Sanson a élu domicile il y a plus de quarante ans, est une des zones les plus prisées d'Ile-de-France, avec ses airs de village tranquille et son décor bucolique proche de Paris. "Des fenêtres de ma maison, j'aperçois les péniches sur la Seine. Elles remontent vers Rouen ou descendent vers Paris", raconte encore l'artiste. "Elles transportent du sable, du gravier, des voitures. Je vois aussi mon potager."

Un cadre vital pour la star qui aime rappeler que "la nature est tout ce qu'il nous reste" et qu'elle ne "mange plus d'animaux, pour ne pas manger des copains". Véronique Sanson est d'ailleurs très fière de sa maison et de ce qu'elle y a bâti. "J'accueille tout le monde chez moi parce que je suis vachement fière de le montrer", plaisantait la chanteuse dans l'émission Thé ou Café. L'artiste serait d'ailleurs devenue plus casanière avec le temps, trouvant dans sa demeure tout ce dont elle a besoin pour être heureuse.