DIRECT. Obsèques de Loana : quelles personnalités présentes à la cérémonie ? Il n'y aura pas d'enterrement

Les obsèques de Loana ont été fixées ce vendredi 10 avril 2026, à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice. Dans un contexte de tensions entre ses proche et ses amis, la liste des personnalités présentes a fait l'objet d'une grande attention toute la semaine.

L'essentiel

Les obsèques de Loana Petrucciani, ont été fixées ce vendredi 10 avril 2026, à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice, dans un contexte de mystère entourant sa mort, mais aussi de fortes tensions entre ses proches. Le cercueil rose de la star est arrivé peu après 11h sur le parvis, alors que 400 personnes étaient présentes.

Parmi les personnalités qui se sont rendues aux obsèques de Loana figurent l'ex-patronne du Loft, Alexia Laroche-Joubert, l'ancien présentateur Benjamin Castaldi, ainsi que l'ex-lofteur Steevy Boulay. Eryl Prayer un des proches de Loana, était aussi présent, comme le nouveau maire de Nice Eric Ciotti.

La mère de Loana, Violette Petrucciani, a pris la parole lors des obsèques. "Tu resteras ma miette", a-t-elle difficilement lâché, évoquant le surnom qu'elle avait donné à sa fille.

Quelques absences sont aussi à noter comme celles de Jean-Edouard et Kenza, anciens du Loft, ou de Cyril Hanouna, pris par des obligations professionnelles. Un des ex-compagnons de Loana, Fred Cauvin, avait indiqué qu'il serait présent, bien que jugé "non désiré".

Loana a été découverte sans vie chez elle à la fin mars, seule avec son chien lui aussi décédé, après de nombreux jours sans nouvelle. La star sera incinérée en privé après la cérémonie, celle-ci n'ayant pas voulu d'un enterrement.

En direct

11:53 - Steevy et Alexia Laroche-Joubert aux obsèques de Loana Steevy et Alexia Laroche-Joubert aux obsèques de Loana. Tous les deux auraient participé à l'organisation des obsèques de la star, en finançant une partie de la cérémonie. 11:50 - VIDEO. L'arrivée de Benjamin Castaldi aux obsèques de Loana L'arrivée de Benjamin Castaldi aux obsèques de Loana, filmé par BFMTV à quelques mètres d'Alexia Laroche-Joubert. Philippe et Julie du Loft sont aussi présents à Nice. 11:41 - Pourquoi Cyril Hanouna est absent des obsèques de Loana Cyril Hanouna, qui a plusieurs fois invité Loana sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, a indiqué ce mercredi qu'il ne se rendrait pas aux obsèques. "Malheureusement, je ne pourrais pas y aller parce que c'est vendredi à 11 heures, j'ai la radio sur Fun Radio, plus l'émission le soir. Ca va être compliqué pour moi", a-t-il déclaré. "Je pense fort à sa maman et j'espère que tout va bien se passer", a-t-il confié à propos de la cérémonie. 11:32 - La mère de Loana a pris la parole à ses obsèques Nice Matin rapporte les propos de Violette, la mère de Loana, lors des obsèques de la star. "On a jamais coupé le cordon ombilical. On était fusionnelles. Je suis heureuse d'avoir été ta maman. Tu resteras ma miette. Je t’aime fort ma miette. Que cette journée soit une journée remplie d’amour pour toi", peut-on lire dans le live dédié du journal niçois. 11:24 - Le maire de Nice Eric Ciotti est venu rendre hommage à Loana Loana s'était installée à Nice depuis quelques années, après avoir habité à Paris. Le nouveau maire de Nice Eric Ciotti, élu en mars, est lui aussi venu lui rendre un dernier hommage. 11:21 - Violette, la mère de Loana, est sur place pour les obsèques La maman de Loana, Violette, a aussi été vue aux abords de la cathédrale de Nice. Elle assiste aux obsèques de sa fille, comme son frère et sa meilleure amie. 11:19 - Un cercueil rose pour Loana La cérémonie a débuté à Nice et "le cercueil rose de Loana a été amené à l’intérieur de la cathédrale avec plus de 400 personnes. La cérémonie débute. Les portes sont désormais closes", écrit Actu Nice qui suit également les obsèques en direct. 11:17 - La cérémonie pour Loana est finalement ouverte au public Il semble n'y avoir aucun filtrage des entrées aux obsèques de Loana. Une amie de Loana a précisé dans Nice Matin que la cérémonie serait "ouverte au public, aux fans, mais la suite se déroulera dans la plus stricte intimité". Elle a ajouté : "Durant la cérémonie, pour préserver le moment, nous ne voulons pas de présence de caméras." Des textes doivent être lus au cours de la messe, sans que les intervenants ne soient précisés. 11:05 - Les témoignages des fans aux obsèques de Loana Un portrait de Loana, celui de sa victoire à Loft Story en 2001, a été installé devant l’édifice. Des gerbes de fleurs roses et blanches ont été déposées, respectant le thème choisi pour la cérémonie. Parmi les anonymes venus lui rendre hommage, Juliette, 38 ans, confie dans Actu.fr : "Elle était solaire, mal entourée et malade. Elle a marqué mon adolescence", tandis que Christiane, 74 ans, déclare : "C'est un ange qui monte au ciel et qui brillera à tout jamais." 11:00 - Les obsèques de Loana ont débuté, 200 personnes sur place Les fans et curieux se sont rassemblés sur la place Rossetti. Vers 10h40, environ 200 personnes étaient présentes et une partie du public a pu entrer dans la cathédrale "sans forcément d’invitation". Un important dispositif de sécurité a été mis en place, avec "une vingtaine" de policiers municipaux mobilisés et des restrictions de circulation dans le secteur de 7 heures à 14 heures. Plusieurs personnalités ont fait le déplacement. Steevy Boulay, Alexia Laroche-Joubert — qui ont organisé les obsèques — ainsi que Benjamin Castaldi sont présents sur place. Eryl Player, présenté comme le meilleur ami de Loana, est arrivé "en pleurs" à la cathédrale. 10:38 - Déjà de nombreux fans aux abords de la Cathédrale Sainte-Réparate à Nice "Une foule dense aux abords de la Cathédrale Sainte-Réparate à Nice", indique le quotidien Nice Matin, qui écrit que "curieux et fans sont présents en masse devant la Cathédrale Sainte-Réparate à Nice pour rendre un dernier hommage à Loana". 10:30 - "Comme je t’aime", la chanson de Loana omniprésente aux obsèques Sortie en 2001 juste après l'aventure Loft Story, la chanson de Loana, "Comme je t’aime" sera joué plusieurs fois lors des obsèques, "à l’orgue pour l’entrée et la sortie du cercueil de Loana de la cathédrale", indique Nice Matin. Le titre, sorti en plein succès des lofteurs, avait été vendu à 200 000 exemplaires et s'était placé dans les 20 premiers du Top-50 pendant des mois à l'époque. 10:15 - La famille de Loana a-t-elle tenté de monnayer les obsèques ? Selon les révélations de Voici, la famille n’envisageait pas initialement d’ouvrir la cérémonie à tous. Elle aurait même "tenté de monnayer l’évènement en faisant le tour des rédactions people pour négocier l’exclusivité des images". "C’est pour que Violette, sa maman, puisse avoir un peu d’argent car elle ne roule pas sur l’or", aurait plaidé un interlocuteur. 10:09 - Benjamin Castaldi sera-t-il présent aux obsèques de Loana ? A Nice, le public échange et s’interroge sur la venue d’autres figures médiatiques selon Nice Matin qui suit les obsèques de Loana en direct, certains évoquant la possible présence de Benjamin Castaldi. Des inquiétudes persistent également quant à d’éventuelles tensions entre proches de Loana. La Ville de Nice a précisé que "quelques restrictions de circulation sont à prévoir" aux abords du Vieux-Nice entre 7 heures et 14 heures, avec un périmètre restreint et contrôlé autour de la cathédrale. 09:58 - Laurent Amar sera accompagné "d'un ami garde du corps" lors des obsèques de Loana Les obsèques de Loana pourraient ainsi se dérouler dans un contexte chargé d’émotion, mais aussi de fortes tensions. Malgré l’organisation mise en place, le climat reste tendu entre certains proches. Gilles Verdez a confié hier dans TBT9 avoir reçu un SMS de Laurent Amar lui indiquant qu’il serait accompagné "d'un ami garde du corps" en raison d’inimitiés persistantes. 09:47 - "Je suis attristé par l'entourage de Loana et ce que je peux voir" Jordan de Luxe a notamment accusé Sylvie Ortega d'avoir menti sur un prétendu échange téléphonique avec Loana alors que celle-ci ne donnait déjà plus signe de vie et était probablement déjà morte. "Je suis attristé par l'entourage de Loana et ce que je peux voir", a-t-il notamment lâché. Il a également précisé : "Moi, je ne prétends pas, comme un ami de Loana... j'ai juste dit, à un moment, que ça commençait à suffire." Et de dénoncer "un côté très malveillant", estimant que certains en disaient trop depuis le décès tragique. 09:39 - Des tensions redoutées vendredi lors des obsèques de Loana Les proches de Loana redoutent donc "de grosses tensions" lors des obsèques de la star et craignent que ce moment d’adieu ne se transforme en "énorme règlement de comptes", peut-on lire dans Gala ce jeudi. "Peu de gens s’entendent. Il y a des inimitiés, de la concurrence malsaine… Certains ont déjà envisagé ce moment pour vider leur sac", a aussi indiqué l'omniprésent Gilles Verdez dans TBT9 ce mardi soir. 09:29 - Une violente explication entre Sylvie Ortega et Jordan de Luxe Signe des tes tensions en amont des obsèques de Loana, une altercation verbale a éclaté sur le plateau de Tout beau tout n9uf lundi 6 avril entre la mannequin Sylvie Ortega et le chroniqueur people Jordan de Luxe, qui l'a accusée d'avoir menti sur ses relations avec Loana. Par vidéo interposée, elle a vivement attaqué l’animateur. "Quand on a la prétention de faire tous les plateaux de télé pour me traiter de menteuse, il faut argumenter, dire où sont les mensonges [...], c'est très grave et, professionnellement, tu as tout faux", a-t-elle déclaré avant de conclure par un "ferme ta gu**le !". 09:21 - Jean-Edouard et Kenza insultent Alexia Laroche-Joubert Avant les obsèques, les relations se tendent chez les anciens du Loft. Dans le live sur X évoqué ci-dessus, Jean-Edouard et Kenza ont vertement insulté Alexia Laroche-Joubert. Celle qui aurait aidé Loana pour son appartement et désormais pour ses obsèques est qualifié de "pu*e ?" par l'ancienne candidate, avant que son interlocuteur ajoute "la tepu, la péripatéticienne, la peste, l’idiote". Tous deux reprochent à l'ancienne productrice de Loft Story de se mettre en avant depuis le décès de la star. 09:09 - Alexia Laroche-Joubert, présence gênante aux obsèques de Loana ? Plusieurs anciens candidats de Loft Story assisteront à la cérémonie, mais Jean-Édouard, qui ne se sent "pas légitime", et Kenza, absente pour "raisons personnelles", n’y seront pas. Les deux ont critiqué avec beaucoup de virulence la présence de l’ancienne productrice du programme, Alexia Laroche-Joubert, accusée de se mettre en avant. Celle-ci, qui payait le logement de Loana à Nice, aurait assumé une partie des frais d’obsèques, et devrait être présente pour lui rendre un dernier hommage. 09:01 - Loana incinérée avant les obsèques Conformément à ses volontés, Loana sera incinérée et non enterrée. "Ce n'est pas un enterrement. Il y aura une incinération en privé", a notamment indiqué le chef du service Culture-Loisirs du journal, Yves Jaeglé dans la semaine. "Elle souhaitait repartir librement", avait aussi confié son amie Delphine sur le même plateau. Son chien Titi, mort à ses côtés, a déjà été incinéré : "Il repose désormais dans une jolie urne", a déclaré un des proches de la star Eryl Prayer. 09/04/26 - 14:37 - Le chien de Loana ne reposera pas près d'elle Titi, le chien de Loana, qui n’avait cessé d’aboyer dans les jours précédant la macabre découverte selon plusieurs témoignages, a lui aussi été retrouvé sans vie dans l’appartement. L'animal ne reposera pas aux côtés de la star selon les informations d'un de ses proches, Eryl Prayer, qui a répondu des questions de fans sur Instagram. "Pour répondre : la famille et les vrais amis de Loana, nous avons tous contribué financièrement pour que Titi soit incinéré", a-t-il indiqué. "Il repose désormais dans une jolie urne", a-t-il ajouté. 09/04/26 - 13:44 - Loana avait rompu le contact avec ses proches Adulée à sa sortie de Loft Story en 2001, Loana a ensuite connu une longue descente aux enfers redevenant victime de violences et tombant dans l'addiction. Elle a fini par s'isoler, malgré de rares apparitions dans les médias, et a même rompu le contact avec certains de ses proches dans les dernières semaines de sa vie. Paradoxalement, l'annonce de sa mort a suscité de nombreuses réactions : sa mère, ses amis proches, d'anciens candidats du Loft, l'équipe de production de l'émission et bien d'autres se sont massivement manifestés. 09/04/26 - 11:23 - Le décès de Loana d'origine "médicale ou toxique" Loana Petrucciani a été retrouvée morte le mercredi 25 mars 2026, dans son appartement à Nice. La police a découvert son corps sans vie après des signalements du voisinage. Loana est morte seule, chez elle, après avoir passé sa vie sous l'objectif des caméras. D'après les premiers éléments de l'enquête, la star de télé-réalité aurait pu succomber à une "chute en arrière". Une théorie confirmée par les conclusions des médecins qui soulignent "une plaie du cuir chevelu superficielle compatible avec une chute sur la hauteur du corps jusqu'au sol" ainsi que "des petites ecchymoses au niveau du dos, des lombaires et des fesses compatibles avec l'hypothèse d'une chute au sol", a rapporté le procureur de la République de Nice, Damien Martinelli, dans un communiqué. Le parquet estime toutefois en s'appuyant sur les conclusions des légistes que la mort de Loana "peut être d'origine médicale ou toxique". 09/04/26 - 09:17 - Les hommage à Loana à Nice se multiplient Depuis l’annonce du décès de Loana, de nombreux anonymes se sont recueillis devant son immeuble niçois. Roses, peluches et messages d’affection ont été déposés en hommage à celle que le public avait découverte en 2001 dans Loft Story. Les Niçois ont exprimé une profonde tristesse et rappelé l’image de gentillesse qu’elle laissait, indique Nice Matin. LIRE PLUS

[Publié le 10 avril 2026 à 9h00] Les obsèques de Loana seront accessibles uniquement "sur invitation" et un dispositif particulier serait mis en place à l’entrée de l’église afin de contrôler les accès selon le chroniqueur de Tout beau tout n9uf Gilles Verdez. "Il y aura une personne qui filtrera les entrées. La famille proche a interdit à certains de venir", a précisé le chroniqueur dans l’émission de W9 dans la semaine. Il a encore révélé qu’il y aurait "un dispositif de protection installé pour réguler les entrées de la cathédrale", avec "une vingtaine de policiers municipaux" mobilisés afin d’éviter tout débordement. La présence de garde du corps pour certaines personnalités a aussi été évoquée.

À la veille des obsèques de Loana, sa mère, Violette, a indiqué à des proches qu'elle appréhendait cette journée d’hommage organisée à Nice, tout en espérant qu’elle se déroulera dans le calme. " J’espère que tout se déroulera avec amour", a-t-elle déclaré selon plusieurs titres de presse people, souhaitant avant tout un moment de recueillement et de dignité.

Les adieux à Loana se déroulent en effet dans un contexte de forte tensions entre amis et pseudo-amis de la star, et les organisateurs tenteraient ainsi d'éviter tout "règlement de comptes" entre proches plus ou moins avérés de l'ancienne gagnante de Loft Story. Des tensions existeraient notamment entre Laurent Amar et Eryl Prayer, sur fond de reproches liés aux circonstances entourant les derniers jours de Loana. "Peu de gens s’entendent. Il y a des inimitiés, de la concurrence malsaine… Certains ont déjà envisagé ce moment pour vider leur sac", dit encore le journaliste.

Parmi les personnalités attendues aux obsèques de Loana figurent "des personnes de M6", l'ex-patronne du Loft, Alexia Laroche-Joubert, ainsi que les ex-lofteurs Christophe, Julie et Steevy Boulay, dont elle était restée proche. Le nouveau maire de Nice Eric Ciotti pourrait également être présent "de façon discrète". Le cercueil de Loana, qui "devrait être à son image", sera accompagné de la diffusion du titre "Comme je t’aime" et de "sa chanson préférée", "Ce rêve bleu" tirée d’Aladdin. Des écrans géants seront installés devant l’édifice.

Hanouna, Jordan De Luxe, Sylvie Ortega... De nombreux absents

La question de la présence aux obsèques de Mindy, la fille de Loana, reste en revanche en suspens. "Pour le moment, elle n’a donné de nouvelles à personne, même pas aux proches de Loana. Elle ne devrait pas être là, mais beaucoup de gens espèrent qu’elle vienne, qu’au dernier moment elle puisse rendre hommage à sa mère, malgré les mauvaises relations qu’elles entretenaient", indique encore Gilles Verdez. Âgée de 28 ans, Mindy n’a jamais vécu avec sa mère et avait été confiée aux services sociaux à la demande de Loana.

Parmi les personnalités dont l'absence sera remarquée aux obsèques de Loana, Jean-Edouard Lipa, ancien candidat du Loft avec qui la jeune femme avait partagé une séquence culte dans la piscine, a affirmé qu’il ne serait pas présent. "Je n’y vais pas parce que ce n’est pas ma place. Loana, je l’ai vue trois fois en 25 ans donc je ne me sens pas légitime", a-t-il confié dans un live sur X dans la semaine. Une autre candidate de Loft Story a annoncé qu'elle ne se rendrait pas aux obsèques de Loana : Kenza. "Si j’ai refusé d’aller sur les plateaux télé à l’invitation des journalistes, c’est justement par respect pour Loana (...) Si on avait dit oui à toutes les sollicitations, on aurait dit 'ah bah tiens, ils profitent de la mort de Loana pour parler' et quand on n’y va pas, on dit 'tiens pourquoi ils n’ont pas parlé'".

"Vous savez très bien que l’enterrement (sic) ne va pas se faire en comité privé. Il va y avoir des gens, des journalistes, et je n’ai pas envie de me montrer dans ce moment-là", a-t-elle poursuivi dans le même live sur la plateforme sociale. Tous deux fustigent notamment l'attitude d'Alexia Laroche-Joubert que personne "n’aimait", selon eux, et qu’ils accusent d’avoir "les dents qui rayent le parquet".

Cyril Hanouna, qui a plusieurs fois invité Loana sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, a lui aussi indiqué ce mercredi qu'il ne se rendrait pas non plus aux obsèques. L’animateur a invoqué des contraintes professionnelles pour justifier son absence. "Malheureusement, je ne pourrais pas y aller parce que c'est vendredi à 11 heures, j'ai la radio sur Fun Radio, plus l'émission le soir. Ca va être compliqué pour moi", a-t-il déclaré. Il a toutefois précisé qu’il allait appeler Violette, la mère de Loana, dans les prochains jours. "Je pense fort à sa maman et j'espère que tout va bien se passer", a-t-il confié à propos de la cérémonie.

Des personnalités gênantes aux obsèques de Loana

Plusieurs personnalités, dont Jordan De Luxe et Sylvie Ortega, en bisbille depuis le décès de Loana, ont elles aussi annoncé qu’elles ne seraient pas présentes aux funérailles. "Je refuse de voir des obsèques qui vont se transformer en mascarade d'hypocrisie, de règlement de comptes, de voyeurisme", a écrit cette dernière sur Intsagram ce mercredi.

En revanche, un des ex-compagnons de Loana, Fred Cauvin, a indiqué sur TBT9 ce mercredi qui se rendrait aux obsèques afin de "faire son deuil". "J’ai quand même vécu pas mal de temps avec elle. Je ne suis pas là pour me mettre en avant, pour me mélanger aux autres, je ne suis pas là pour les règlements de compte", a-t-il précisé, même s'il a indiqué qu'il ne serait "pas forcément dans l’église". Alors qu'il avait été accusé par Loana de violences, sa présence pourrait s'évérer gênante. Eryl Prayer, un proche de Loana et de sa famille, a notamment martelé sur Instagram, que Fred Cauvin n'était pas désiré et même "interdit" à la cérémonie.

Les obsèques de Loana s'organisent néanmoins tant bien que mal. Ce lundi 7 avril, Le Parisien a précisé que la cérémonie publique sera précédée d'une incinération en privé. "Ce n'est pas un enterrement. Il y aura une incinération en privé", a notamment indiqué le chef du service Culture-Loisirs du journal, Yves Jaeglé. Selon son ami Laurent Amar, Loana aurait donné une directive précise concernant ses obsèques. "Apparemment, elle aurait émis, auprès de Violette, sa mère, le désir d'être incinérée", a-t-il déclaré le jeudi 26 mars sur le plateau de Tout beau tout n9uf. Il a au passage assuré être "contre" le choix de Loana expliquant avoir une autre vision pour les obsèques de sa meilleur amie.

Pas d'enterrement, un thème floral... Les dernières volontés de Loana

"À titre personnel, je préférerais qu'on enterre Loana de façon qu'elle ait une tombe où les fans peuvent venir se recueillir et venir lui rendre hommage", avait-il confié. Laurent Amar a toutefois indiqué que la décision finale revient à la maman de Loana. Selon une autre amie proche, Loana souhaitait effectivement "être incinérée", comme déclaré sur W9 le jeudi 2 avril dernier. Cette amie prénommée Delphine ne souhaitait pas dévoiler son nom de famille.

Un "thème floral et un fleuriste ont par ailleurs été choisis" pour l'occasion, "selon les souhaits de Loana et de sa famille". Le choix de la famille de divulguer le nom du fleuriste sélectionné pour l'occasion n'a d'aielleurs pas manqué de faire réagir certains fans et autres observateurs. Certains ont même dénoncé une forme de promotion totalement déplacée. "La pub pour le fleuriste ! Indécent !", peut-on par exemple lire sur les réseaux sociaux. "Faire-part publicitaire... une première ! Dites-le avec des fleurs mais donnez l’adresse...", écrit un autre internaute.

La famille "remercie très sincèrement toutes les personnes qui s'associeront à sa peine", peut-on également lire dans l'avis de décès publié il y a quelques jours. Tous ceux qui le souhaitent pourront donc faire parvenir un bouquet ou une couronne pour rendre un dernier hommage à l'ancienne candidate du Loft Story.

Le coût des obsèques de Loana dévoilé

En ce qui concerne le règlement des obsèques de Loana, la cérémonie coûtera moins de 4 000 euros, toujours selon les informations du chroniqueur de Tout beau tout n9uf Gilles Verdez. "Des gens se sont proposés pour aider à financer cette cérémonie. Il y a notamment Alexia Laroche-Joubert et une autre personne qui vont financer", expliquait-il le 1er avril dernier à l'antenne. Cette autre personne c'est Steevy Boulay, lui aussi candidat de l'émission de télé-réalité. "Tous les deux, ils sont en train de tout organiser. Et je trouve ça très émouvant de la part de Steevy. Il s'occupe activement des obsèques de Loana", a confirmé Christine Bravo.

Chez certains, les dernières volontés de Loana et les consignes laissées par la star pour ses obsèques, à moins de 50 ans, ont surpris, alors qu'on ne connait toujours pas précisément la cause de sa mort. Le journaliste Gilles Verdez, a estimé que l'icône de Loft Story a fait preuve de raison : "Elle avait une lucidité sur son état de santé. Elle savait aussi que ses addictions étaient terribles et mettaient sa santé en péril", a-t-il indiqué.

Un constat que le meilleur ami de Loana semblait partager : "Elle le savait et je pensais même qu'elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas. Je pense qu'elle avait compris qu'elle était tellement abîmée psychiquement. Après le psychique a suivi le physique parce qu'elle s'épuisait. Forcément, avec ce qu'elle infligeait, le physique ne suit plus. Il ne faut pas oublier que Loana avait 48 ans. Elle ne pouvait plus supporter à 48 ans ce qu'elle faisait à 20 ans", a abondé Laurent Amar sur W9.