Obsèques de Loana : qui se cachait sous le grand parapluie noir lors de la cérémonie ?

LOANA. Les obsèques de Loana ont eu lieu ce vendredi 10 avril 2026, à la cathédrale Sainte-Réparate de Nice, en présence d'une poignée de stars et de lofteurs. Si la présence de sa fille Mindy et sa petite fille Maelysse a été rapportée, elle a ensuite été démentie ce week-end...

L'essentiel

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17:13 - Loana avait caché l'existence de sa fille avant d'entrer dans le loft En novembre 2024, Loana était revenue sur ce passé dans l’émission Face à Hanouna, expliquant ne pas avoir mentionné sa fille lors du casting du Loft car celle-ci était alors placée. De son côté, Mindy s’était exprimée une seule fois dans la presse, en 2016, regrettant le silence prolongé de sa mère malgré ses tentatives de contact.

16:31 - Loana et sa fille Mindy : des relations complexes La question de la présence de Mindy était particulièrement sensible, compte tenu des relations "tendues et sporadiques" qu’elle entretenait avec sa mère. Loana avait longtemps espéré renouer avec sa fille, née en 1998, mais leur histoire a été marquée par la séparation précoce et le placement de l’enfant par la DDASS, révélé en 2001 au moment de la diffusion de Loft Story. Le père de Mindy avait ensuite obtenu sa garde. Lire l'article Mindy : pourquoi la fille de Loana, placée à la DDASS, n'avait jamais renoué avec sa mère

16:11 - Une confusion avec les nièces mineures de Loana, filles de son frère Delphine, une amie proche de Loana, a précisé à l’AFP que les personnes protégées par le parapluie étaient en réalité les nièces mineures de la star, filles de son frère. Le journaliste Jean-François Guyot a ajouté que "toujours soucieuses de protéger leur anonymat, sa fille Mindy et sa petite-fille Maelysse n’ont pas assisté à la cérémonie".

16:03 - La présence de Mindy, la fille de Loana démentie La présence de Mindy, la fille de Loana, et de sa petite-fille Maelysse aux obsèques de al starlette, organisées vendredi 10 avril à Nice, a été formellement démentie. Si deux femmes blondes aperçues sous un parapluie noir à l’entrée de la cathédrale Sainte-Réparate avaient été identifiées par certains médias et sur les réseaux sociaux comme étant Mindy et sa fille, cette hypothèse s’est révélée fausse. Mindy a tenu à faire savoir qu'elle ne s'était pas rendue aux obsèques de Loana.

10/04/26 - 17:32 - "Il n’y avait pas beaucoup de famille et d’amis. Beaucoup plus de fans" Dans un long récit publié après les obsèques, le Figaro TV cite une fan qui est parvenue à rentrer dans la cathédrale. "Il n’y avait pas beaucoup de famille et d’amis. Beaucoup plus de fans", regrette-a-telle. "C’était une très jolie cérémonie, épurée, avec des textes courts. La maman a commencé la cérémonie en disant : “Je demande à Marie de prendre soin de mon enfant. On n’a jamais coupé le cordon ombilical. Je te retrouverai ma miette, tu resteras ma miette”. Delphine a lu un évangile ou un psaume, et c’est tout".

10/04/26 - 17:04 - "Elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas" Si les causes de son décès ne sont pas pleinement établies, Loana semblait hantée par la mort, un constat que son meilleur ami Laurent Amar semblait partager : "Elle le savait et je pensais même qu'elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas. Je pense qu'elle avait compris qu'elle était tellement abîmée psychiquement. Après le psychique a suivi le physique parce qu'elle s'épuisait. Forcément, avec ce qu'elle infligeait, le physique ne suit plus. Il ne faut pas oublier que Loana avait 48 ans. Elle ne pouvait plus supporter à 48 ans ce qu'elle faisait à 20 ans", a-t-il abondé sur W9.

10/04/26 - 16:48 - "Elle avait une lucidité sur son état de santé" Loana avait laissé des consignes pour ses obsèques, refusant notamment un enterrement et lui préférent une crémation. Chez certains, les dernières volontés de Loana et ces consignes laissées par la star, à moins de 50 ans, ont surpris, alors qu'on ne connait toujours pas précisément la cause de sa mort. Le journaliste Gilles Verdez, a estimé que l'icône de Loft Story a fait preuve de raison : "Elle avait une lucidité sur son état de santé. Elle savait aussi que ses addictions étaient terribles et mettaient sa santé en péril", a-t-il indiqué.

10/04/26 - 16:40 - Fred Cauvin était-il présent aux obsèques de Loana ? Fred Cauvin, un des ex-compagnons de Loana qui avait été accusé de violences, avait indiqué sur TBT9 ce mercredi qu'il se rendrait aux obsèques afin de "faire son deuil". "J’ai quand même vécu pas mal de temps avec elle. Je ne suis pas là pour me mettre en avant, pour me mélanger aux autres, je ne suis pas là pour les règlements de compte", avait-il précisé, même s'il indiquait qu'il ne serait "pas forcément dans l’église". Alors qu'il avait été accusé par Loana de l'avoir tabassée, sa présence pouvait s'évérer gênante. Eryl Prayer, un proche de Loana et de sa famille, avait notamment martelé sur Instagram, que Fred Cauvin n'était pas désiré et même "interdit" à la cérémonie.

10/04/26 - 16:35 - De l'agitation à la fin des obsèques de Loana Selon le Figaro TV, une agitation à perturbé la fin des obsèques de Loana, "un grand bruit de pétard" venant perturber le dernier recueillement à la sortie de la cérémonie. "Cette fois, la foule est en colère. Les journalistes et leurs caméras les empêchent de bien voir le cercueil. 'Loana, on veut te voir une dernière fois ! Les journalistes dégagez ! Barrez-vous, égoïstes !', crient-ils avant de se calmer quand la vue est dégagée", écrit le journal.

10/04/26 - 16:31 - Le Figaro confirme aussi la présence de Mindy et sa fille Maelysse Le Figaro confirme aussi la présence de "deux jeunes femmes couvertes par un grand parapluie noir. Il s’agit de Mindy, la fille de la défunte, et sa fille Maelysse, 9 ans. Une surprise puisque leur venue aux obsèques de Loana n’avait pas été dévoilée".

10/04/26 - 16:24 - Le Figaro TV confirme qu'un "important dispositif" de sécurité était en place Dans un article publié après les obsèques, le Figaro TV écrit qu'"afin d’assurer la sécurité de tous, un important dispositif a été mis en place. Le secteur est bouclé depuis 7 heures le matin même. Les voitures ne circulent pas et des rangées de barrières se dressent entre le public et l’entrée de la cathédrale. Des agents de sécurité sont positionnés de part et d’autre des petites ruelles donnant accès à la place". Il cite aussi des commerçants obligés de réduire leur terrasse de moitié ou de fermer pour l'événement.

10/04/26 - 16:14 - Le coût des obsèques de Loana dévoilé En ce qui concerne le règlement des obsèques de Loana, la cérémonie aurait coûté moins de 4 000 euros, selon les informations du chroniqueur de Tout beau tout n9uf Gilles Verdez. "Des gens se sont proposés pour aider à financer cette cérémonie. Il y a notamment Alexia Laroche-Joubert et une autre personne qui vont financer", expliquait-il le 1er avril dernier à l'antenne. Steevy Boulay, lui aussi candidat de l'émission de télé-réalité, a été mentionné. "Tous les deux, ils sont en train de tout organiser. Et je trouve ça très émouvant de la part de Steevy. Il s'occupe activement des obsèques de Loana", avait confirmé Christine Bravo.

10/04/26 - 15:59 - "Une détresse infinie" : ce qu'a dit le prêtre aux obsèques de Loana Lors de l’homélie prononcée dans la cathédrale et à laquelle Nice Matin a pu assister, le prêtre a rendu un hommage poignant à Loana : "Que faire devant cet événement qui nous dérange ? Nous chagrine ? C’est le silence qui s’impose car nous sommes dépassés. Nous sommes témoins d’une détresse infinie. Il faut oser pleurer [...]. Verser une larme, c’est le plus beau cadeau que l’on peut faire à quelqu’un et c’est ce que vous faites, maintenant pour Loana."

10/04/26 - 15:44 - Le maire de Nice Eric Ciotti est venu rendre hommage à Loana Loana s'était installée à Nice depuis quelques années, après avoir habité à Paris. Le nouveau maire de Nice Eric Ciotti, élu en mars, est lui aussi venu lui rendre un dernier hommage.

10/04/26 - 15:32 - La mère de Loana a pris la parole à ses obsèques Nice Matin a rapporté les propos de Violette, la mère de Loana, lors des obsèques de la star. "On a jamais coupé le cordon ombilical. On était fusionnelles. Je suis heureuse d'avoir été ta maman. Tu resteras ma miette. Je t’aime fort ma miette. Que cette journée soit une journée remplie d’amour pour toi", peut-on lire dans le live dédié du journal niçois.

10/04/26 - 15:17 - La cérémonie pour Loana a finalement été ouverte au public Si un filtrage des entrées voire un dispositif de sécurité avaient été évoqués aux obsèques de Loana, l'accès a semble-t-il été plus léger que prévu ce vendredi. Une amie de Loana a précisé dans Nice Matin que la cérémonie serait "ouverte au public, aux fans", bien que "la suite se déroulera dans la plus stricte intimité". Elle a ajouté : "Durant la cérémonie, pour préserver le moment, nous ne voulons pas de présence de caméras." Près de 400 personnes étaient présentes pour ce dernier hommage.

10/04/26 - 14:59 - Un cercueil rose pour Loana, retour sur les obsèques de la star de télé-réalité Quand la cérémonie a débuté vers 11h ce vendredi à Nice c'est un cercueil rose, orné d'une simple plaque et d’un cœur, "à l'image de Loana", qui s'est présenté devant la cathédrale.

10/04/26 - 14:41 - Laurent Amar accompagné "d'un ami garde du corps" lors des obsèques de Loana ? Signe du climat tendu entre certains proches de Loana avant ses obsèques, Gilles Verdez avait confié jeudi dans TBT9 avoir reçu un SMS de Laurent Amar lui indiquant qu’il serait accompagné "d'un ami garde du corps" en raison d’inimitiés persistantes. Ici on le voit lors de son apparition ce vendredi aux abords de la cathédrale de Nice.

10/04/26 - 14:28 - "Je suis attristé par l'entourage de Loana et ce que je peux voir" Jordan de Luxe avait notamment accusé Sylvie Ortega d'avoir menti sur un prétendu échange téléphonique avec Loana alors que celle-ci ne donnait déjà plus signe de vie et était probablement déjà morte. "Je suis attristé par l'entourage de Loana et ce que je peux voir", a-t-il notamment lâché. Il a également précisé : "Moi, je ne prétends pas, comme un ami de Loana... j'ai juste dit, à un moment, que ça commençait à suffire." Et de dénoncer "un côté très malveillant", estimant que certains en disaient trop depuis le décès tragique.

10/04/26 - 14:21 - Jean-Edouard et Kenza avaient insulté Alexia Laroche-Joubert avant les obsèques Avant les obsèques, les relations se sont en effet tendues chez les anciens du Loft. Dans un live sur X (voir plus bas), Jean-Edouard et Kenza ont vertement insulté Alexia Laroche-Joubert. Celle qui aurait aidé Loana pour son appartement et qui a financé avec Steevy une partie des obsèques était qualifiée de "pu*e ?" par l'ancienne candidate, avant que son interlocuteur ajoute "la tepu, la péripatéticienne, la peste, l’idiote". Tous deux reprochent à l'ancienne productrice de Loft Story de se mettre en avant depuis le décès de la star.

10/04/26 - 14:17 - Une violente explication entre Sylvie Ortega et Jordan de Luxe Signe des tes tensions en amont des obsèques de Loana, une altercation verbale avait aussi éclaté sur le plateau de Tout beau tout n9uf lundi 6 avril entre la mannequin Sylvie Ortega et le chroniqueur people Jordan de Luxe, qui l'a accusée d'avoir menti sur ses relations avec Loana. Par vidéo interposée, elle a vivement attaqué l’animateur. "Quand on a la prétention de faire tous les plateaux de télé pour me traiter de menteuse, il faut argumenter, dire où sont les mensonges [...], c'est très grave et, professionnellement, tu as tout faux", a-t-elle déclaré avant de conclure par un "ferme ta gu**le !".

10/04/26 - 14:15 - "Loana était solaire" "Elle voulait rester proche de vous", a assuré le prètre lors de la cérémonie d'hommage à Loana, selon des propos retranscrits par Nice-Matin. "Si ce n’était pas avec un sourire ou un rire c’était surtout avec ce regard qu’elle partageait l’amour. Loana souhaiterait vous voir sereins, confiants avec l’assurance qu’elle veille déjà sur vous. Au-delà du remord, il y a le pardon. Au-delà des rumeurs, il y a la réalité de ce qui est vécu. Propulsée en haut de la notoriété, trop vite pour certains, pas assez pour d’autres, Loana n’était pas seulement une femme que l’on voyait à la télé. Elle avait sorti une ligne de vêtement, écrit un livre, chanter. Loana était solaire."

10/04/26 - 14:03 - Qu'a dit le prètre lors de l'hommage à Loana ? La cérémonie d'obsèques à Loana aura donc duré environ une heure à Nice ce vendredi 10 avril. "Que faire devant cet événement qui nous dérange ? Nous chagrine ? C’est le silence qui s’impose car nous sommes dépassés. Nous sommes témoins d’une détresse infinie. Il faut oser pleurer. Les larmes, qu’elles qu’elles soient, sont à accueillir. Les larmes sont signe d’amour, de tendresse. Verser une larme, c’est le plus beau cadeau que l’on peut faire à quelqu’un et c’est ce que vous faites, maintenant pour Loana", a notamment confié le prètre lors de la cérémonie.

10/04/26 - 14:01 - Les obsèques de Loana dans le calme et le recueillement. Alors que plusieurs personnalités s'accusaient mutuellement d'être de "faux amis" de la star depuis son décès, les proches de Loana redoutaient "de grosses tensions" lors des obsèques et craignent que ce moment d’adieu ne se transforme en "énorme règlement de comptes". "Peu de gens s’entendent. Il y a des inimitiés, de la concurrence malsaine… Certains ont déjà envisagé ce moment pour vider leur sac", avait aussi indiqué l'omniprésent Gilles Verdez dans TBT9. Il n'en a rien été ce vendredi, les obsèques s'étant déroulées dans le calme et le recueillement.