Qu'est devenu David, le "mec bizarre" de Loft Story qui avait abandonné au bout de 5 jours ?

"Loft Story" a rassemblé les pionniers de la téléréalité française. Parmi eux, David Cohen restera sans doute comme le plus énigmatique.

Souvenez-vous. Printemps 2001. La France vient de découvrir une certaine Amélie Poulain sur grand écran. Sur le petit, une douzaine d'inconnus entame une aventure particulière, s'enfermant pour 70 jours dans un loft doté de plus de 25 caméras et d'une cinquantaine de micros fonctionnant 24 heures sur 24. La première saison de Loft Story, diffusée d'avril à juillet 2001 sur M6, changera à jamais la télévision. Et parmi ces tout premiers candidats de téléréalité, au milieu des Loana, Kenza, Laure, Jean-Edouard et autre Fabrice, un certain David va lui aussi marquer les esprits.

Ce Marseillais de 25 ans à l'époque n'a à peu près rien à voir avec le profil type du candidat de ce genre d'émission, qu'on verra se multiplier (à la limite du clonage) dans les années suivantes. Il est unique en son genre à l'époque et le restera d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas sa longévité dans l'émission qui lui offrira ce statut - il n'est resté que cinq jours dans le loft - mais son comportement pour le moins déconcertant.

Car David Cohen est un jeune homme à l'énergie débordante et au comportement excentrique, parfois étrange, qui attire immédiatement l'attention, une attitude qui perturbe assez vite ses colocataires. On le voit se poser longuement devant les caméras sans parler, errer dans le loft comme une âme en peine et s'adonner à des activités toutes plus bizarres les unes que les autres devant la France entière.

David dans la vidéo de présentation de Loft Story en 2001. © Capture M6

Les archives de l'époque évoquent tantôt un personnage complexe qui semble "en manque d'affection", tantôt un confident certes singulier, mais empathique, de Loana et d'autres lofteurs. Mais la bizarrerie du personnage prend rapidement le dessus. Le public, passionné par le quotidien trépident des habitants du loft, se demande franchement ce que David fait là. Il sera même surnommé "David le mariole" dans des billets sarcastiques de Libération, qui suit le phénomène Loft Story de près à l'époque.

"Je me suis dit, un jour ce mec il va me couper la gorge !" (Jean-Edouard Lipa)

Les comportements nocturnes de David semblaient particulièrement troublants. Christophe, autre participant de cette première saison, s'est souvenu de quelques anecdotes lors d'une émission anniversaire diffusée sur C8 en avril 2021 : "Il restait assis sur une chaise la nuit, pendant qu'on dormait, en face de notre lit". Dans le même programme, Steevy Boulay rapportera trouvé un soir "tout seul dans la salle de bain, en train de jouer avec des verres remplis d'eau". Des événements qui ont contribué à créer une atmosphère pesante dans le loft, au point que Jean-Edouard a pu confier avoir craint pour sa sécurité : "Je me suis dit, un jour ce mec il va me couper la gorge !"

Les témoignages pas toujours élogieux de ses anciens camarades brossent en effet le portrait d'un personnage angoissant. "Le mec, je croyais que c'était un tueur en série", s'est encore amusé Jean-Edouard Lipa. "On le retrouvait la nuit, devant les caméras, comme ça avec des couteaux", ajoutait-il en levant ses deux poings vers le ciel. Les récits des autres lofteurs ne sont pas vraiment plus généreux : "Il ne dormait jamais", il restait "seul dans le noir assis sur sa chaise toute la nuit", il était "pas net"... Même Benjamin Castaldi, l'animateur de Loft Story, a décrit quelqu'un de "très inquiétant" avec un "comportement curieux".

Une drôle de sortie du loft, et après ?

Décision personnelle, mesure préventive pour sa santé mentale, ou "manœuvre de la production" pour sortir un candidat gênant : le 1er mai 2001, après seulement cinq jours de cohabitation, David va en tout cas quitter "volontairement" l'émission. Officiellement, le candidat explique avoir atteint son objectif de démontrer ses qualités de comédien. "J'ai voulu jouer un rôle au sein du groupe, j'ai atteint mon objectif, il est temps pour moi de retourner auprès de mes amis et de ma famille", déclarait-il à l'époque. Le psychiatre de l'émission, Didier Destal, justifiait ce départ en expliquant que David avait "un projet personnel 'secret' qui a complexifié son intégration au groupe" et que le maintenir dans le jeu "l'aurait exposé à une déstabilisation inutile".

Cette envie ou cette stratégie de David de se créer un personnage a aussi pu se retourner contre lui. En essayant de jouer les acteurs, beaucoup estiment qu'il s'est mis lui même à l'écart de la "famille" du Loft. "Il a voulu se donner un rôle (et faire des choses décalées - NDLR) pour être Jim Carrey, il est allé trop loin et n'a pas réussi à revenir", analysera rétrospectivement Julie, autre lofteuse de la première heure.

Après sa sortie du loft, David Cohen tentera en tout cas de capitaliser sur sa notoriété naissante. Une publicité est en effet diffusée peu de temps après son départ, sans doute ce "projet" qui avait été évoqué dans les médias. Il essaiera aussi de percer dans le monde de la musique. "Avant d'entrer dans le Loft, j'étais dans la musique. Après ma sortie, j'ai continué dans le domaine artistique. Je suis venu habiter à Paris. Mais je n'arrivais pas à en vivre", confiait-il en 2011 lors d'une interview accordée à Télé 7 Jours.

Face à cet échec, l'ancien candidat de télé-réalité a dû se résoudre à une reconversion radicale. La cinquantaine passée aujourd'hui, David Cohen a complètement tourné le dos au monde du spectacle et des médias. "Maintenant je fais du coaching à domicile et je partage mon temps entre Paris et Marseille", expliquait-il il y a quelques années. Une activité qui lui permet de vivre loin des projecteurs et de l'agitation médiatique.

Interrogé sur son expérience, David confiait avec lucidité, toujours à Télé 7 Jours : "Si c'était à refaire, je le referais mais différemment, d'une manière plus calme. Seulement pour le fun sans rien attendre en retour au niveau professionnel !" Contrairement à d'autres participants de cette première saison historique, David Cohen n'entretient plus aucun contact avec ses anciens camarades.