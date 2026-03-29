Ce qu'a dit Jean Dujardin à Bruno Salomone avant sa mort montre à quel point leur relation restait forte

Les échanges entre Jean Dujardin et Bruno Salomone, décédé le 15 mars, étaient encore réguliers après les "Nous Ç Nous" et "Brice de Nice", témoignages d'une amitié de plus de 30 ans.

La disparition de Bruno Salomone, survenue le 15 mars 2026 à l'âge de 55 ans, a immédiatement suscité une vague d'émotion dans le monde du spectacle et de la télévision. Jean Dujardin, vieux comparse du comédien depuis les "Nous Ç Nous" et Brice de Nice a été parmi les premiers à lui rendre hommage, via une photo publiée sur Instagram et accompagnée d'un message simple, mais chargé de sens : "mon frère...", suivi d'un cœur.

Mais c'est peut être le discours de Jean Dujardin lors des obsèques de Bruno Salomone ce lundi 23 mars, à l'église Sainte-Anne de Polangis de Joinville-le-Pont, qui a suscité le plus d'émotion. "On n'a pas du tout envie de te dire au revoir et j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls. Il y a du monde dehors, il y a plein de gens qui t'aiment, qui réclament ton sourire, ton regard, des facéties, tes multitêtes, tes multivoix, ton écriture si singulière absurde et poétique et ce formidable passage secret que tu avais pour trouver les jeux de mots à la con", a lâché Jean Dujardin, tentant visiblement de contenir son émotion.

L'acteur oscarisé, le visage grave et les traits tirés, a aussi tenté de décrire la philosophie de vie du disparu, qui s'employait à "nous faire rire et surtout rire avec (ses) amis". "Le rire, ta philosophie, ton identité, ta vie, comme si tu savais qu'il fallait se dépêcher", a-t-il poursuivi avec difficulté, la voix tremblante et la gorge nouée.

Jean Dujardin aux obsèques de Bruno Salomone le 23 mars 2026. © Berzane Nasser/ABACA

Jean Dujardin a également souligné la personnalité unique de Bruno Salomone : "Alors aujourd'hui on va parler de toi, je sais que ce n'est pas forcément ta came, tu préfères la vie des autres, les regarder, les écouter, les sonder, les imiter, avec cette oreille si fine qui entend des choses que même les autres ne perçoivent pas, même les animaux étaient sans voix". Puis l'acteur de The Artist a conclu son hommage par une promesse : "Je sais que là où tu es tu nous entends aussi, alors écoute-moi bien, on va continuer cette aventure, on va parler de toi, de ton ultrasensibilité, ton talent, à nous de t'imiter maintenant". Et de conclure : "On était 5 'Nous Ç Nous', on restera 5 'Nous Ç Nous', et même 6 avec Audrey ta femme, l'incroyable madame Salomone. On t'aime".

Quelques jours après le décès de Bruno Salomone, Jean Dujardin s'était déjà confié, visiblement ému, dans l'émission La Bande Originale sur France Inter. "J'ai eu le temps de lui dire que je l'aimais et je suis très heureux de tous ces messages qu'on lui donne", avait-il notamment soufflé. Il avait aussi évoqué leur première rencontre avec des mots forts : "Quand j'ai vu ce mec sur scène, j'ai vu la drôlerie de cet homme, la beauté de cet homme, je me suis dit 'c'est Marlon Brando avec la gueule de Jim Carrey'".

L'acteur avait poursuivi en décrivant la personnalité de son ami : "Et puis derrière, un très bel homme et une très belle âme, parce que très soucieux des autres, très curieux des autres. Il vous perçait toujours à jour. Quand vous mangiez avec lui à chaque fois, il essayait de savoir, il bousculait votre pudeur".

La nature de cette relation entre Bruno Salomone et Jean Dujardin s'est révélée dans une confidence particulièrement touchante, lors de cette même interview : "C'était très important pour lui qu'on se signifie qu'on s'aime, parfois il m'engueulait en me disant 'tu ne me dis jamais que tu m'aimes' et je lui disais 'je suis pudique, je ne sais pas le dire, et puis tu vois bien, on bosse ensemble depuis des années, mais tu sais que je t'aime'".