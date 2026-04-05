C'est peut être une des dernières fois que vous voyez Stéphane Bern dans "Secrets d'Histoire"

France 3 diffuse le 8 avril un nouveau "Secrets d'Histoire" sur Bernadette Soubirous, en pleine période de rupture entre Stéphane Bern et le service public.

On y est habitué. Ce mercredi 8 avril, à 21h10, France 3 propose un nouveau numéro inédit de Secrets d'Histoire consacré à Bernadette Soubirous et aux miracles de Lourdes. L'émission qui emmènera les téléspectateurs sur les pas de la jeune fille qui affirma avoir vu la Vierge Marie dix-huit fois en 1858, depuis l'imposante esplanade du rosaire du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et il faudrait visiblement un autre miracle pour que l'émission, présentée par Stéphane Bern depuis près de 10 ans, perdure sur le service public.

L'avenir de Stéphane Bern à France Télévisions semble en effet plus incertain que jamais. L'animateur de 62 ans, visage emblématique du service public depuis 2006, traverse actuellement une période de turbulences avec sa direction. Sa récente participation à Danse avec les stars sur TF1 aurait créé des remous au sein du groupe audiovisuel public. "J'ai demandé l'avis de deux-trois personnes de France Télévisions, puis j'en ai simplement informé ma direction. Ils ont été un peu étonnés et ça a rué dans les brancards", avait expliqué l'animateur à Télé-Loisirs, précisant toutefois n'être tenu par aucun contrat d'exclusivité.

Au-delà de cette parenthèse dansante, les relations entre l'animateur et France TV semblent s'être progressivement détériorées. Dans plusieurs interviews récentes, Stéphane Bern n'a pas mâché ses mots concernant le manque de reconnaissance du groupe. "On ne peut pas dire que c'est le groupe qui vous fait le plus de mamours. On ne vous appelle pas tous les matins pour vous dire qu'on vous aime... Certaines personnes de la direction sont peu affectives", a-t-il aussi confié à Télé-Loisirs. Des propos qu'il avait déjà tenus à Paris Match, affirmant que la télévision était faite "par des femmes et des hommes dotés de sensibilité humaine" qui ont "un cœur et il faut de temps en temps leur dire qu'on les aime".

Stéphane Bern est au coeur de plusieurs émissions de France TV dont Opération patrimoine (ici en 2025). © François LEFEBVRE - France Télévisions, via PhotoTélé

Stéphane Bern semble particulièrement marqué par les récents départs de figures importantes de France Télévisions. Laurence Boccolini, qui a quitté le groupe avec fracas en octobre dernier après avoir été remerciée des Enfants de la télé, malgré de bonnes audiences, et Olivier Minne, désormais installé sur M6 aux commandes du Maillon faible et de Pandore, illustrent selon lui un problème plus profond. "Je pense que les talents d'une chaîne, il faut aussi savoir les valoriser et les protéger", a-t-il encore lâché à Télé-Loisirs.

Durant l'été dernier, lors de sa participation à Fort Boyard, Stéphane Bern avait déjà lancé un avertissement aux dirigeants. "Quand vous mettez vos tripes sur la table pour faire des émissions, de temps en temps, vous avez besoin qu'on vous soutienne, qu'on vous dise merci, qu'on vous encourage. Ce sont des métiers d'affect", avait-il affirmé au Figaro TV. Il avait ajouté : "Je pense qu'à un moment, Olivier Minne ne se sentait pas assez aimé. Je peux le comprendre. C'est un avertissement lancé aussi aux dirigeants des chaînes."

Malgré ces tensions, l'animateur reconnaît avoir des soutiens au sein du groupe. "Heureusement, il y a des gens comme Cyril Giraudbit et Alexandra Redde-Amiel, qui sont devenus des amis, qui m'encouragent et m'appellent toutes les semaines. Donc je n'ai pas à me plaindre", a-t-il précisé. Pourtant, il reste lucide sur la précarité de sa situation : "Tout peut s'arrêter du jour au lendemain, alors on a besoin qu'on nous dise que ce qu'on fait est bien..."

Selon les révélations du journaliste Clément Garin, Stéphane Bern ne serait "plus vraiment en odeur de sainteté" auprès de sa direction et serait sur le point de quitter le groupe France Télévisions, confronté en outre à des difficultés financières avec 140 millions d'euros d'économies à réaliser. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs expriment déjà leur inquiétude quant à l'avenir de Secrets d'Histoire, considéré comme une véritable mission d'éducation pour le plus grand nombre.

"Ce n'est pas parce que je vais dîner sur TF1 que je déménage", a pour sa part plaisanté l'intéressé dans Paris Match récemment, ajoutant : "Est-ce qu'on me laisserait faire des émissions d'histoire et de patrimoine en première partie de soirée sur une chaîne privée ? Je n'en suis pas sûr."