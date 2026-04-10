Lucie Bernardoni : elle déballe tout pour son retour dans "Danse avec les stars" et s'explique

DALS 2026. Lucie Bernardoni a décidé de parler pour son retour dans "Danse avec les stars" ce vendredi 10 avril 2026. Placée en garde à vue à la fin mars pour "violences volontaires par ascendant" sur sa fille Lily et absente du dernier prime sur TF1, elle se défend dans la presse et charge son ex-compagnon Pedro Alves...

Elle a décidé de parler. Lucie Bernardoni, plongée dans une affaire de violences intrafamiliales présumées après une plainte de son ex-compagnon Pedro Alves, a donné une interview au Parisien, publiée ce vendredi 10 avril, à quelques heures de son retour dans Danse avec les stars sur TF1. Après avoir passé 30 heures en garde à vue le 31 mars dernier, puis avoir été remise en liberté sous contrôle judiciaire, elle sera jugée le 29 septembre prochain devant le tribunal de Nanterre pour "violences volontaires par ascendant" sur sa fille de 16 ans, Lily.

Lucie Bernardoni, figure de TF1, qui est aussi professeure de chant de la Star Academy , dément fermement dans le quotidien francilien les accusations portées contre elle. "Je n’ai jamais maltraité ma fille ", affirme-t-elle, dénonçant les "mensonges " de son ancien compagnon Pedro Alves, père de l’adolescente. Elle évoque " un engrenage de mensonges" et des " violences psychologiques " dans le conflit qui l’oppose depuis des années à son ex-conjoint.

Jusqu’à présent, Lucie Bernardoni avait choisi de garder le silence malgré la relation conflictuelle qui l’oppose à Pedro Alves. Aujourd’hui, elle dit nécessaire de prendre la parole avant son retour sur le parquet de Danse avec les stars sur TF1. " Protéger une femme et un enfant ne peut pas se faire dans le silence. Je ne veux plus me taire et je n’ai plus honte de parler", affirme-t-elle, déterminée à livrer sa version.

Lucie Bernardoni : "On m’a traînée dans la boue. Je sais qui je suis, et je ne peux plus laisser faire ça"

Dans l'entretien, Lucie Bernardoni détaille son conflit ancien avec Pedro Alves. " Pendant plus de 16 ans, j’ai vécu un enfer quotidien. On m’a traînée dans la boue. Je sais qui je suis, et je ne peux plus laisser faire ça", confie-t-elle, dénonçant un "acharnement ". Elle rappelle avoir porté plainte en 2020 pour une agression physique " qui m’a valu trois jours d’ITT" et assure : "Il cherche depuis des années à me détruire. Je ne suis pas la première femme à le subir."

Lucie Bernardoni donne aussi quelques détails sur l'affaire. Elle explique que son ex-compagnon a déposé plainte le 29 novembre 2025, avant de donner une interview dans Voici publiée le 13 février 2026, "avec des mensonges nauséabonds". Le magazine people aurait tenté de la contacter en amont, "dans la nuit de [s]on anniversaire, du 3 au 4 février 2026", explique encore la chanteuse, ajoutant que "c’était violent et surtout écœurant. J’ai compris qu’il ne me laisserait jamais tranquille".

Lucie Bernardoni raconte aussi avoir appris la plainte de sa fille dans des circonstances tout aussi brutales : "En février 2026, elle rentre à la maison et m’explique qu’elle revient du commissariat où son père l’a emmenée pour déposer plainte contre moi". Au sujet de sa garde à vue entre le 31 mars et le 1er avril, elle décrit "des conditions très difficiles : froid, manque de sommeil, cellule insalubre", ajoutant : "Je suis atteinte d’une maladie auto-immune et j’ai fait une crise d’angoisse qui a déclenché une crise particulièrement douloureuse. "

Lucie Bernardoni s'explique sur les accusations

Concernant le fond et les accusations de violences sur sa fille Lily, Lucie Bernardoni parle d’un simple conflit familial : "Il s’agit d’une dispute avec mon adolescente… en 2024. Un soir, je lui ai demandé de ranger sa chambre (…) Elle a refusé, le ton est monté. Elle m’a poussée, je me suis accrochée à ses bras." Elle insiste : "Elle vit avec moi, je lui donne de l’argent quand elle en a besoin (…) C’est une horreur de m’accuser de choses pareilles. " Si elle reconnaît toutefois ne pas être "une mère parfaite" et avoir commis "des erreurs", elle revendique surtout être "une maman aimante qui veut le bien de sa fille".

C'est l'ex-compagnon de Lucie Bernardoni, le compositeur Pedro Alves, qui est en effet à l'origine de cette procédure judiciaire. Ce dernier avait initialement obtenu la garde exclusive de leur fille Lily lorsque celle-ci n'avait que sept mois. À ses 13 ans, il avait accepté une garde alternée pour permettre à la mère de nouer des liens avec l'adolescente. Il accuse aujourd'hui Lucie Bernardoni d'avoir ensuite laissé sa fille livrée à elle-même et d'avoir fait preuve de violence.

Dans l'interview accordée à Voici en février, Pedro Alves a notamment déclaré s'être "aperçu que Lily, auparavant bonne élève, ne faisait plus rien à l'école. Elle était livrée à elle-même chez sa mère, avec 2 500 euros d'argent de poche par mois, un compte de taxi et un compte de livraison à domicile". Il a également affirmé qu'il y avait eu "des faits de violences intolérables".

Lily, la fille de Lucie Bernardoni, s'est aussi exprimée sur sa mère

Pedro Alves a aussi pris la parole dans un message dévoilé par l'émission de Cyril Hanouna Tout beau, tout neuf peu après la révélation de l'affaire et de la garde à vue de Lucie Bernardoni. "On ne savoure pas une victoire, on savoure un pas de plus en direction du 'on te croit'", a notamment confié le compositeur. Pedro Alves a aussi publié un communiqué sur Instagram ce mercredi 8 avril, affirmant que cette procédure ne relevait pas d’un simple "conflit entre adultes" et qu’elle reposait sur des faits documentés. Il a également précisé : "Je ne participerai à aucun débat médiatique".

Lily, la fille de Lucie Bernardoni s'est elle aussi exprimée sur les réseaux sociaux, avec un message évocateur : "La vérité peut déranger, choquer, bousculer, mais pour celle qui la porte depuis bien trop longtemps, elle est surtout une libération", a-t-elle écrit sur Instagram. Selon Voici, la fille de Lucie Bernardoni aurait également porté plainte contre sa mère pour "violences volontaires par ascendant".

En commentaire du message de son père mercredi, l’adolescente a aussi écrit : "Amen, tout est dit". Une prise de parole brève qui a suscité une réponse émue de Pedro Alves : "Tu es la seule à qui je réponds, ma fille. Ton courage est incroyable".

Un retour dans DALS confirmé par Lucie Bernardoni elle-même

Cette affaire intervient alors que Lucie Bernardoni tentait de relancer sa carrière médiatique à travers sa participation à Danse avec les stars sur TF1. Un projet qu'elle entend poursuivre malgré la tempête. "Oui. Pas par légèreté, mais parce que c’est ma force. J’ai un contrat et je respecte mes engagements. Je n’ai pas à avoir honte. Je n’ai rien à me reprocher ", assure-t-elle dans le Parisien. Elle précise toutefois avoir dû utiliser " un joker médical " en raison de " douleurs à l’épaule et fatigue mentale " le vendredi 3 avril, mais entend continuer à se battre, sur scène comme devant la justice.

Lucie Bernardoni a repris dès samedi dernier le chemin de l'entraînement, comme l'a montré une story Instagram partagée par son danseur Christophe Licata et repartagée par la coach de la Star Academy. Ce retour de la chanteuse était annoncé, notamment par son entourage qui assurait que Lucie Bernardoni allait poursuivre l'aventure. Ce mercredi encore, deux jours avant la demi-finale, TF1+ a dévoilé de nouvelles images des répétitions de la candidate avec Christophe Licata. Pour la soirée "Carte blanche" ce vendredi, le duo dansera sur "All That Jazz", extrait de la comédie musicale "Chicago".

Le forfait de Lucie Bernardoni dans Danse avec les stars la semaine passée lui aura au moins permis une chose : se qualifier d'office pour les demi-finales. Dès vendredi dernier, dans le direct animé sur le site TF1 Info, son nom figurait parmi ceux des demi-finalistes, aux côtés de Juju Fitcats, Samuel Bambi, Emma, Maghla. "Si elle est en mesure de revenir dans l'aventure après avoir déclaré forfait", était-il toutefois précisé... Les fans de DALS et l'influenceur Marcus, éliminé quant à lui le 3 avril, auront sans doute apprécié.

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