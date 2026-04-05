Lucie Bernardoni : encore en course dans Danse avec les stars ? Après les accusations de violences sur sa fille, elle est de retour à l'entraînement

Après sa garde à vue pour des soupçons de violences intrafamiliales, Lucie Bernardoni n'a pas participé à Danse avec les stars vendredi soir. La chanteuse a fait ce week-end son retour à l'entraînement.

Lucie Bernardoni sera-t-elle présente vendredi prochain dans Danse avec les stars (DALS) ? L’ancienne candidate de la quatrième saison de la Star Academy en 2004 n’a pas participé au dernier numéro de l’émission. Camille Combal s’est rapidement exprimé sur le sujet vendredi soir. Le présentateur a expliqué que Lucie Bernardoni n'était en effet pas présente, il s'est cependant contenté de dire que "Lucie [était] dans l'incapacité de danser" ce soir, sans donner davantage de détails.

Dans le direct animé sur le site TF1 Info, le nom de Lucie Bernardoni figurait, ce vendredi soir, parmi ceux des demi-finalistes aux côtés de Juju Fitcats, Samuel Bambi, Emma, Maghla, après l'élimination ce 3 avril de Marcus. "Si elle est en mesure de revenir dans l'aventure après avoir déclaré forfait", est-il toutefois précisé...

Lucie Bernardoni a repris samedi le chemin de l'entraînement, selon une story Instagram partagée par son danseur Christophe Licata et repartagée par la coach de la Star Academy. Avant la divulgation de cette image, ce retour à l'entraînement de la chanteuse était annoncé, notamment par son entourage. Ce dernier assurait que Lucie Bernardoni allait poursuivre l'aventure.

Sur X, le journaliste et spécialiste télévision, Clément Garin, rapportait vendredi soir qu'en coulisses, TF1 aurait pourtant déjà tranché le sort de Lucie Bernardoni, assurant qu'elle ne devrait pas revenir et que son avenir au sein de la Star Academy serait également en discussion. Cependant, la chaîne ne s'est toujours pas officiellement exprimée.

Une garde à vue et des violences intrafamiliales évoquées

Placée en garde à vue pour "violences volontaires par ascendant" sur sa fille, Lily, selon les informations confirmées par le parquet de Nanterre au Figaro, Lucie Bernardoni a été entendue par les enquêteurs pendant 30 heures au commissariat de Neuilly-sur-Seine cette semaine. Elle a finalement été libérée sous contrôle judiciaire mercredi 1er avril.

C'est l'ex-compagnon de Lucie Bernardoni, le compositeur Pedro Alves, qui serait à l'origine de cette procédure judiciaire. Ce dernier, qui est aussi le père de leur fille Lily, aurait déposé une plainte. Il a pris la parole dans un message dévoilé par l'émission de Cyril Hanouna, Tout beau, tout neuf. "On ne savoure pas une victoire, on savoure un pas de plus en direction du 'on te croit'", a notamment confié le compositeur autour de cette affaire.

Pedro Alves avait initialement obtenu la garde exclusive de leur fille lorsque celle-ci n'avait que sept mois. À ses 13 ans, il avait accepté une garde alternée pour permettre à la mère de nouer des liens avec l'adolescente. Dans une interview accordée à Voici, Pedro Alves a déclaré : "Je me suis aperçu que Lily, auparavant bonne élève, ne faisait plus rien à l'école. Elle était livrée à elle-même chez sa mère, avec 2 500 euros d'argent de poche par mois, un compte de taxi et un compte de livraison à domicile". Il a également affirmé qu'il y avait eu "des faits de violences intolérables".

L'adolescente s'est exprimée elle-même sur les réseaux sociaux avec un message évocateur : "La vérité peut déranger, choquer, bousculer, mais pour celle qui la porte depuis bien trop longtemps, elle est surtout une libération". Selon Voici, la fille de Lucie Bernardoni aurait également porté plainte contre sa mère pour "violences volontaires par ascendant".

À l'issue de son interrogatoire, Lucie Bernardoni a été déférée le 1er avril puis placée sous contrôle judiciaire. Le Figaro rapporte qu'"une date d'audience devant la justice a été fixée au 29 septembre prochain". Paris Match confirme ces informations en précisant que "rendez-vous a été fixé le 29 septembre prochain pour le jugement au tribunal correctionnel de Nanterre". Lucie Bernardoni reste présumée innocente. Par le biais des ses avocats par communiqué, elle "conteste les faits qui lui sont reprochés" et dit "réserver ses explications à la justice".

Cette affaire intervient alors que Lucie Bernardoni tentait de relancer sa carrière médiatique à travers sa participation à l'émission de danse. La chanteuse, qui s'était hissée jusqu'en finale de la Star Academy face à Grégory Lemarchal il y a 22 ans, avait connu le succès avec des singles comme Apprends-nous à rêver en 2005 et un album intitulé "Mélancosmiaque" en 2011. Elle a aussi prêté sa voix au doublage du film d'animation Zig Zag et interprété la bande originale de la série Seconde Chance sur TF1.

Lucie Bernardoni de retour à la Star Academy depuis 2022

La carrière de Lucie Bernardoni s'est ensuite diversifiée avec des participations à des comédies musicales, notamment Hair en 2011 où elle tenait le rôle-titre féminin, et la comédie musicale de la marque Eram en 2013 dans le rôle de Fleur. Elle a également touché au métier de chroniqueuse dans l'émission Le Mad Mag sur NRJ12 en 2012. Sa vie personnelle a été marquée par sa relation avec le compositeur Pedro Alves, avec qui elle a eu une fille, Lily, en 2010 alors qu'elle avait 23 ans.

Les années suivantes, Lucie Bernardoni est restée présente dans l'univers télévisuel et musical. En 2017, elle participait à un concert hommage à Grégory Lemarchal avec ses anciens camarades de promotion. Plus récemment, elle a rencontré Patrice Maktav, un ancien candidat de la Star Academy, en 2018, qu'elle a épousé avant de divorcer en 2023. En 2022, elle effectuait un retour remarqué dans l'émission qui l'avait révélée, non plus comme candidate, mais comme répétitrice vocale, poste qu'elle a conservé lors de la saison suivante en 2023.