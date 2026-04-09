Lucie Bernardoni : un retour dans DALS sous tension, une vidéo et un message de sa fille Lily dévoilés

Lucie Bernardoni n'avait pas participé à "Danse avec les stars" vendredi dernier, après une garde à vue pour des soupçons de violences intrafamiliales. La chanteuse devrait faire son retour dans "DALS" ce vendredi 10 avril.

Lucie Bernardoni sera-t-elle présente ce vendredi 10 avril 2026 dans Danse avec les stars ? L’ancienne candidate de la quatrième saison de la Star Academy en 2004 n’a pas participé au dernier numéro de l’émission, il y a une semaine. L'animateur Camille Combal avait rapidement évacué le sujet, malgré une absence remarquée, en expliquant que Lucie Bernardoni était "dans l'incapacité de danser", sans donner davantage de détails. Il faut dire que la candidate de DALS avait été placée en garde à vue la semaine précédente pour "violences volontaires par ascendant" sur sa fille, Lily, selon les informations confirmées par le parquet de Nanterre au Figaro. Lucie Bernardoni a été entendue par les enquêteurs pendant 30 heures au commissariat de Neuilly-sur-Seine. Elle a finalement été libérée sous contrôle judiciaire mercredi 1er avril.

Si elle fait effectivement son retour cette semaine, le forfait de Lucie Bernardoni dans Danse avec les stars la semaine passée lui aura au moins permis une chose : se qualifier d'office pour les demi-finales. Dès vendredi dernier, dans le direct animé sur le site TF1 Info, son nom figurait parmi ceux des demi-finalistes, aux côtés de Juju Fitcats, Samuel Bambi, Emma, Maghla. "Si elle est en mesure de revenir dans l'aventure après avoir déclaré forfait", était-il toutefois précisé... Les fans de DALS et l'influenceur Marcus, éliminé quant à lui le 3 avril, auront sans doute apprécié.

Lucie Bernardoni a repris dès samedi le chemin de l'entraînement, comme l'a montré une story Instagram partagée par son danseur Christophe Licata et repartagée par la coach de la Star Academy. Ce retour de la chanteuse était annoncé, notamment par son entourage qui assurait que Lucie Bernardoni allait poursuivre l'aventure. Ce mercredi encore, deux jours avant la demi-finale, TF1+ a dévoilé de nouvelles images des répétitions de la candidate avec Christophe Licata. Pour la soirée "Carte blanche" ce vendredi, le duo dansera sur "All That Jazz", extrait de la comédie musicale "Chicago".

Une garde à vue et des violences intrafamiliales évoquées

Si TF1 a montré une Lucie Bernardoni en difficulté pour exprimer sa sensualité, allant jusqu'à nécessiter l’aide de plusieurs danseuses de l’émission aux répétitions pour "des conseils de glamour", il n'a pas été question de l'affaire qui la touche. C'est l'ex-compagnon de Lucie Bernardoni, le compositeur Pedro Alves, qui serait à l'origine de cette procédure judiciaire. Ce dernier, qui est aussi le père de leur fille Lily, avait initialement obtenu la garde exclusive de leur fille lorsque celle-ci n'avait que sept mois. À ses 13 ans, il avait accepté une garde alternée pour permettre à la mère de nouer des liens avec l'adolescente.

On en sait peu sur les fais exacts qui lui sont reprochés, mais Lucie Bernardoni est accusée par Pedro Alves d'avoir ensuite laissé sa fille livrée à elle-même et d'avoir fait preuve de violence. Dans une interview accordée à Voici, Pedro Alves a notamment déclaré s'être "aperçu que Lily, auparavant bonne élève, ne faisait plus rien à l'école. Elle était livrée à elle-même chez sa mère, avec 2 500 euros d'argent de poche par mois, un compte de taxi et un compte de livraison à domicile". Il a également affirmé qu'il y avait eu "des faits de violences intolérables".

Pedro Alves a pris la parole dans un message dévoilé par l'émission de Cyril Hanouna Tout beau, tout neuf peu après la révélation de l'affaire et de la garde à vue de Lucie Bernardoni. "On ne savoure pas une victoire, on savoure un pas de plus en direction du 'on te croit'", a notamment confié le compositeur. Pedro Alves a aussi publié un communiqué sur Instagram ce mercredi 8 avril, affirmant que cette procédure ne relevait pas d’un simple "conflit entre adultes" et qu’elle reposait sur des faits documentés. Il a également précisé : "Je ne participerai à aucun débat médiatique".

Lily, la fille de Lucie Bernardoni, s'est exprimée sur sa mère

L'adolescente s'est exprimée elle-même sur les réseaux sociaux avec un message évocateur : "La vérité peut déranger, choquer, bousculer, mais pour celle qui la porte depuis bien trop longtemps, elle est surtout une libération". Selon Voici, la fille de Lucie Bernardoni aurait également porté plainte contre sa mère pour "violences volontaires par ascendant". En commentaire du message de son père mercredi, l’adolescente a aussi écrit : "Amen, tout est dit". Une prise de parole brève qui a suscité une réponse émue de Pedro Alves : "Tu es la seule à qui je réponds, ma fille. Ton courage est incroyable".

À l'issue de son interrogatoire, Lucie Bernardoni a été déférée le 1er avril puis placée sous contrôle judiciaire. Le Figaro rapporte qu'"une date d'audience devant la justice a été fixée au 29 septembre prochain", mais les avocats de la chanteuse ont indiqué n'avoir reçu aucune convocation. Ces derniers ont ajouté par communiqué, elle "conteste les faits qui lui sont reprochés" et dit "réserver ses explications à la justice". Le parquet de Nanterre a néanmoins confirmé à l'AFP que l'artiste avait été "convoquée devant le tribunal le 29 septembre et placée sous contrôle judiciaire dans l'attente" de l'audience. Lucie Bernardoni reste présumée innocente.

Cette affaire intervient alors que Lucie Bernardoni tentait de relancer sa carrière médiatique à travers sa participation à l'émission de danse. La chanteuse, qui s'était hissée jusqu'en finale de la Star Academy face à Grégory Lemarchal il y a 22 ans, avait connu le succès avec des singles comme Apprends-nous à rêver en 2005 et un album intitulé "Mélancosmiaque" en 2011. Elle a aussi prêté sa voix au doublage du film d'animation Zig Zag et interprété la bande originale de la série Seconde Chance sur TF1.

Lucie Bernardoni de retour à la Star Academy depuis 2022

La carrière de Lucie Bernardoni s'est ensuite diversifiée avec des participations à des comédies musicales, notamment Hair en 2011 où elle tenait le rôle-titre féminin, et la comédie musicale de la marque Eram en 2013 dans le rôle de Fleur. Elle a également touché au métier de chroniqueuse dans l'émission Le Mad Mag sur NRJ12 en 2012. Sa vie personnelle a été marquée par sa relation avec le compositeur Pedro Alves, avec qui elle a eu une fille, Lily, en 2010 alors qu'elle avait 23 ans.

Les années suivantes, Lucie Bernardoni est restée présente dans l'univers télévisuel et musical. En 2017, elle participait à un concert hommage à Grégory Lemarchal avec ses anciens camarades de promotion. Plus récemment, elle a rencontré Patrice Maktav, un ancien candidat de la Star Academy, en 2018, qu'elle a épousé avant de divorcer en 2023. En 2022, elle effectuait un retour remarqué dans l'émission qui l'avait révélée, non plus comme candidate, mais comme répétitrice vocale, poste qu'elle a conservé lors de la saison suivante en 2023.