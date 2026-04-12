L'animateur TV avait caché sa grave maladie pendant des années, il a décidé de tout changer

L'ancien présentateur vedette brise enfin le silence sur son combat contre une maladie auto-immune grave qu'il a dissimulée pendant plus d'une décennie.

Il a animé les plus grandes émissions de télévision française pendant des années. Alexandre Delpérier, figure emblématique du petit écran, a présenté Vidéo Gag sur TF1, Star Six Music sur M6, ou encore Amazing Race sur D8. Commentateur sportif reconnu, il a couvert les matchs de football et la Formule 1 pour les plus grandes chaînes. Pourtant, derrière ce parcours brillant se cachait un secret que l'animateur a gardé pendant treize longues années.

En mars 2026, c'est dans les colonnes de Paris Match que l'ancien journaliste a choisi de lever le voile sur ce qu'il traversait en silence. Une révélation qu'il a ensuite détaillée au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL le 6 avril, dans une interview qui a pris des allures de confession intime. L'émission a permis à Delpérier de s'ouvrir sur les drames qui ont jalonné sa vie : la perte d'une petite fille à la naissance et le suicide de son père, des épreuves douloureuses qui l'ont profondément marqué.

Depuis 2013, alors qu'il s'apprêtait à devenir directeur des sports chez Yahoo France, sa vie a basculé. Cette année-là, il est victime de deux accidents vasculaires cérébraux majeurs. "J'ai fait des AVC, plusieurs dont deux gros. J'ai eu la chance d'en avoir eu des petits auparavant et donc de sentir quand cela arrivait et de me précipiter à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière", raconte-t-il sur RTL. Les médecins lui faisaient alors des IRM en urgence et lui administraient des anticoagulants pour le stabiliser.

Le syndrome des antiphospholipides

Quatre ans plus tard, en 2017, alors qu'il avait été promu directeur des programmes de la filiale française de Yahoo, les médecins lui annoncent qu'il souffre du syndrome des antiphospholipides. Cette pathologie, caractérisée par la survenue de manifestations thromboemboliques selon la Société nationale de médecine interne, provoque la formation de caillots de sang dans les vaisseaux, veines ou artères. "Je crée tout seul des caillots", résume Alexandre Delpérier.

Au quotidien, vivre avec cette maladie représente un défi permanent. "Aujourd'hui, j'ai un traitement à vie" pour éviter la formation de caillots, explique-t-il. Les traitements anticoagulants lourds l'épuisent considérablement. Pour tenir le coup pendant ses années chez Yahoo, il avait mis en place une organisation particulière : il louait une chambre d'hôtel près de son bureau pour y dormir entre midi et 14 heures, puis le soir après 19 heures. Les pertes de mémoire immédiate l'obligeaient à tout noter systématiquement.

Durant toutes ces années, Alexandre Delpérier n'a jamais rien dit à son employeur de ce qu'il traversait. "J'ai pris sur moi. J'ai vécu caché pendant treize ans mais au même titre que j'ai vécu caché derrière ma peinture", confie-t-il. "J'ai été obligé de le cacher parce que je dirigeais une équipe. J'ai menti pendant 13 ans", regrette-t-il aujourd'hui. Cette dissimulation pesait lourdement sur ses épaules, mais il estimait ne pas avoir le choix dans le monde professionnel.

"Je la sais fragile, ma vie"

Depuis janvier 2026, Alexandre Delpérier a quitté Yahoo pour se consacrer à une nouvelle passion : la peinture. Il signe ses tableaux sous le nom d'Arnaud Dumat. "Arnaud, c'est mon deuxième prénom. Dumat, c'est le nom de mon grand-père, qui était mon idole. Ce que j'ai voulu, c'est conserver mes initiales", explique-t-il. Pendant les cinq premières années, il a travaillé dans l'anonymat le plus total. "Il y a des gens extrêmement connus ou puissants qui ont acquis certaines de mes œuvres" sans savoir qui en était l'auteur. Certaines de ses toiles sont aujourd'hui exposées dans des galeries d'art. "Une galerie vend mes œuvres, les grands châssis d'un mètre cinquante sur un mètre cinquante, 15 000 euros. Et les cent sur cent sont vendus 8 000 à 9 000 euros", précise l'artiste qui compte 300 tableaux à son actif.

Très conscient de la gravité de sa condition, Alexandre Delpérier sait que le moindre accident pourrait lui être fatal. S'il lui arrivait de faire une mauvaise chute à ski, il n'aurait probablement "pas le temps de voir arriver l'hélico de secours". "Je la sais fragile, ma vie", ajoute-t-il avec lucidité. Cette conscience aiguë de sa vulnérabilité l'a poussé à profiter pleinement de chaque instant et à nourrir de nouveaux rêves, comme celui d'ouvrir un atelier en Europe, un aux États-Unis et un en Asie. "Je peux pleurer en disant que je ne veux que ça", conclut-il avec émotion.

La révélation la plus inquiétante reste cependant l'imprévisibilité totale de sa maladie. "Quand ? On ne sait pas, on n'a pas de recul sur cette maladie. Mais cela veut dire que je peux faire des AVC à tout moment", confie Alexandre Delpérier sur RTL. Cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête ne l'empêche pas de vouloir vivre pleinement. "Je suis un mec malade", souligne-t-il, tout en affirmant son besoin d'assumer enfin qui il est vraiment. "Aujourd'hui, j'ai envie d'assumer ce que je suis", déclare-t-il, même s'il craint que les gens le regardent désormais "avec un air compatissant".