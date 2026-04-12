Gennifer Demey : qui est la femme d'Éric Antoine, qui lui a dit "oui" deux fois en un an ?

Mariés deux fois en un an, le magicien et humoriste Éric Antoine et Gennifer Demey se sont à nouveau mariés samedi 11 avril 2026, sous les yeux de nombreuses personnalités.

Quelques mois après un premier mariage à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, en présence notamment de Karine Le Marchand, Éric Antoine et Gennifer Demey se sont de nouveau dit "oui" à l'Église Saint-Honoré d'Eylau, dans le XVIe arrondissement de Paris, samedi 11 avril 2026. Gennifer Demey est notamment connue pour présenter la météo sur M6 et W9 depuis 2016.

Toutefois, le parcours de Gennifer Demey démontre un profil très diversifié. Au cours de sa jeunesse, Gennifer Demey a participé à plusieurs concours de beauté : elle est successivement élue Miss Médoc 2015 et Miss Aquitaine 2015, comme le rapportent Sud Ouest et RTL. En 2016, elle participe même à l'élection de Miss France. Elle finit alors 5e dauphine derrière Iris Mittenaere. En parallèle, elle exerce une carrière de mannequin. Enfin, la jeune femme a plus d'un tour dans son sac puisqu'elle obtient en 2016 un diplôme en ostéopathie, et débute l'exercice de sa profession à Bordeaux. La même année, en octobre, elle commence à présenter la météo sur M6 et W9.

De nombreuses personnalités présentes lors du mariage

De nombreuses personnalités étaient présentes lors de ce deuxième mariage, comme Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Culture, ou encore Bernard Montiel, l'animateur radio. Adriana Karembeu. Isabelle Morini-Bosc et Arié Elmaleh étaient aussi présents. En outre, comme le rapporte Télé2Semaines, des figures du groupe M6 étaient aussi présentes, comme Juju Fitcats ou encore Élodie Gossuin.

Éric Antoine a choisi de dire "oui" une seconde fois à Gennifer Demey, qu'il avait rencontrée il y a quatre ans, c'est parce qu'il souhaite partir en voyage de noces avec elle au cours de l'été, a confié l'animateur au média Le Journal des femmes. "On va se remarier parce qu'on a fait un mariage à la mairie, et un mariage laïc. Et là, on voudrait faire un mariage religieux, au mois d'avril de l'année prochaine. Je pense qu'on partira en voyage de noces l'été".