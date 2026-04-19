Ghassan Salamé, le père de Léa Salamé, n'est pas n'importe qui : pourquoi il revient sur le devant de la scène

Ghassan Salamé, le père de la journaliste Léa Salamé, joue un rôle clé actuellement sur la scène internationale.

Depuis plusieurs jours, son nom revient avec insistance dans l'actualité internationale. Ghassan Salamé, le ministre libanais de la Culture, multiplie les interventions médiatiques pour appeler à un cessez-le-feu entre son pays et Israël. Jeudi 9 avril, il était l'invité de France Télévisions, avant d'enchaîner les entretiens avec franceinfo, puis avec Le Temps, L'Orient-Le Jour, Libération... Cette forte présence médiatique n'est pas fortuite : l'homme de 74 ans se trouve au centre de négociations historiques qui pourraient redessiner l'avenir du Proche-Orient.

Si son nom résonne familièrement aux oreilles du public français, c'est d'abord parce que Ghassan Salamé est le père de Léa Salamé, la journaliste qui présente depuis peu le journal de 20 heures sur France 2. Mais Ghassan Salamé est bien plus qu'un simple père de célébrité. Intellectuel respecté, diplomate chevronné, il a été plusieurs fois ministre de la Culture au Liban, la dernière nomination remontant à février 2025 dans le gouvernement de Nawaf Salam.

Son parcours est à l'avenant : conseiller de Kofi Annan à l'ONU, envoyé spécial des Nations unies en Irak en 2003 (où il frôlera la mort lors d'un attentat), puis chef de la mission onusienne en Libye de 2017 à 2020. Homme de relations et de représentation, il était aussi aux côté d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration de l'exposition "Byblos, la cite millenaire du Liban" a l'Institut du monde arabe (IMA) a Paris fin mars.

"Il était très exigeant avec ma sœur et moi. Il fallait qu'on l'impressionne"

L'homme qui a façonné le destin de sa fille journaliste possède une expérience unique des crises internationales. En 1983, alors que Beyrouth était ravagée par la guerre civile, Ghassan Salamé avait pris la décision d'emmener sa famille à Paris. Sa fille Léa n'avait que cinq ans et avait déjà connu les nuits passées dans une baignoire pour échapper aux éclats de verre lors des bombardements. Grâce à son influence et ses relations, il avait pu installer sa famille dans le XVIe arrondissement parisien, loin du chaos libanais.

Ghassan Salamé aux côté d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration de l'exposition "Byblos, la cite millenaire du Liban" a l'Institut du monde arabe (IMA) a Paris fin mars. © Liewig / POOL/SIPA (publiée le 17/04/2026)

Cette figure paternelle exigeante a transmis à ses deux filles le goût de l'excellence académique. "Il était très exigeant avec ma sœur et moi. Il fallait qu'on l'impressionne", confiait récemment Léa Salamé à L'Orient-Le Jour. C'est d'ailleurs grâce aux relations de son père avec Jean-Pierre Elkabbach que la jeune diplômée aurait décroché son premier stage sur Public Sénat, lançant ainsi une carrière médiatique fulgurante. "De mon enfance, mon adolescence et puis jusqu'à 25-30 ans, quand on est dans la construction de soi, j'ai été très obsédée par l'image que mon père avait de moi", reconnaissait la journaliste en 2024.

"Des bombes (ont explosé) pas très loin de mon père" (Léa Salamé)

Aujourd'hui, les rôles semblent s'inverser. C'est la fille qui s'inquiète pour son père, placé au cœur d'un conflit meurtrier. Début avril, lorsque des bombes israéliennes ont touché Beyrouth faisant plus de 300 morts et un millier de blessés, Léa Salamé a vécu des heures d'angoisse. "Des bombes (ont explosé) pas très loin de mon père (...) J'ai mis une heure à pouvoir le joindre (...) C'était le matin ou vers midi quand enfin j'ai compris qu'il n'était pas blessé", confiait-elle via France TV. Son père lui-même avait échappé de peu à une frappe : Ghassan Salamé se trouvait dans sa voiture mercredi 8 avril, à 14h30, quand une bombe israélienne a explosé à quelques centaines de mètres de son véhicule dans une rue de Beyrouth.

Malgré ces dangers, Ghassan Salamé poursuit sa mission diplomatique avec détermination, vantant ici "un pas en avant" et là une "réunion préparatoire" pour tenter de mettre fin à la guerre menée par Israël au Liban. "Il faut que le canon cesse de tonner pour que les négociateurs puissent s'écouter", déclarait-il encore il y a un peu plus d'une semaine, alors qu'un fragile cessez-le-feu était déjà envisagé.

Sur le désarmement du Hezbollah, noeud du conflit, Ghassan Salamé reste pragmatique. "C'est une affaire qui dure depuis 42 ans", rappelle-t-il, soulignant que cette question "ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique". Il défend également la légitimité de l'État libanais dans ces négociations, rappelant que "le président libanais a proposé des négociations directes avec Israël" avant même le début des attaques sur l'Iran, mais que la partie israélienne n'avait pas donné suite à cette proposition.