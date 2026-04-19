Une parole forte contre l'acharnement thérapeutique : un ancien de la Star Ac souffre d'un grave cancer et ne veut plus se battre

L'ancien professeur de la "Star Academy" s'est livré sur sa maladie et a évoqué son refus de l'acharnement thérapeutique.

Figure emblématique du karaté français et ancien professeur de sport de la Star Academy sur TF1 pendant quatre saisons au milieu des années 2000, Christophe Pinna traverse aujourd'hui l'épreuve la plus difficile de sa vie. Le Niçois de 58 ans, quatre fois champion du monde de karaté, a annoncé il y a quelques jours qu'il luttait contre un cancer du côlon. Un combat qu'il ne souhaite plus relancer si la maladie venait à l'attaquer de nouveau : en plus de ses révélations, Christophe Pinna a indiqué qu'il ne reprendrait pas de traitement en cas de récidive.

Cette parole, très inhabituelle chez les personnalités s'exprimant sur leur maladie dans les médias, révèle une philosophie de vie forgée par des décennies de combat sur les tatamis, où chaque affrontement était choisi et assumé. "Je crois que quand la patate chaude te tombe dessus, tu es obligé d'accepter. Moi, je ne sais pas broyer du noir. Je pense que certains ont traversé la maladie plus courageusement que moi, mais si j'ai une qualité, c'est que je sais transformer les choses en quelque chose de positif. Et c'est plus fort que de savoir si je suis atteint ou non", analyse-t-il avec lucidité dans Nice Matin.

Christophe Pinna a toujours incarné la discipline et la rigueur dans le sport de haut niveau. Son palmarès impressionnant compte 6 titres de champion de France, 6 titres de champion d'Europe et 4 titres de champion du monde, auxquels s'ajoutent trois titres de champion du monde par équipes en 1994, 1996 et 1998. Reconnu pour son expertise technique et sa pédagogie, il a marqué toute une génération de téléspectateurs lors de ses passages dans l'émission phare de TF1, où il enseignait aux candidats l'art du dépassement de soi.

"Tu n'as plus de vie" : après le sentiment d'injustice, un protocole très lourd

C'est durant l'été 2025 que tout a basculé pour cet athlète à l'hygiène de vie irréprochable. "Je suis en vacances et je me sens essoufflé, fatigué", raconte-t-il lors de l'émission Confidences diffusée sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur le 8 avril 2026. De retour à Nice en septembre, il décide de faire un bilan cardiaque face à cette fatigue persistante. Les médecins l'opèrent alors en urgence des artères le lendemain matin, mais malgré cette intervention, son état ne s'améliore pas. "On cherche et là, c'est la tuile : on me trouve un cancer", confie le champion avec une émotion palpable.

Pour celui qui n'a "jamais fumé ou bu d'alcool, jamais touché à la drogue, (n'est) jamais vraiment sorti le soir", selon ses propres mots, le diagnostic est vécu comme une profonde injustice. "Ça paraît dur, injuste", admet-il avec franchise. La découverte de cette tumeur du côlon, "un peu plus grosse qu'une orange", marque le début d'un parcours médical particulièrement éprouvant. Les hospitalisations s'enchaînent, rythmant désormais un quotidien totalement bouleversé. "Tu n'as plus de vie. On va d'abord m'opérer. À peine remis debout, je vais choisir un protocole de chimiothérapie assez dur", détaille-t-il.

Le traitement qu'il suit est d'une intensité redoutable : une chimiothérapie quotidienne avec "seulement 5 jours de repos tous les 20 jours", comme il le précise dans son spectacle "Nouveau round, c'est tout sauf anecdotique", qu'il présente à Nice et Fréjus actuellement. Cette chimiothérapie adjuvante, destinée à éliminer d'éventuelles cellules cancéreuses résiduelles après l'ablation de la tumeur, représente "le traitement le plus fort possible". Les médecins lui ont annoncé qu'il sortirait de ce tunnel le 31 mars 2026, une date qu'il attendait avec espoir.

Christophe Pinna raconte son parcours dans "Nouveau round, c'est tout sauf anecdotique", à Nice et Fréjus en mai et juin. © Photo12 via AFP

Durant ses longs mois d'hospitalisation, Christophe Pinna trouve refuge dans l'écriture mentale. "Quand à l'hôpital, les journées durent 20 heures parce que vous ne dormez que très peu, ça laisse du temps pour une grande introspection. J'ai commencé à écrire ce spectacle comme ça, dans ma tête, en me souvenant de détails que j'avais complètement oubliés", explique-t-il. Une semaine seulement après la fin de sa chimiothérapie, il monte sur scène pour partager son histoire avec le public, défiant les limites de son corps affaibli. "C'est une reprise rapide, j'en suis conscient. Mais j'avais besoin de mettre de la lumière à la sortie du tunnel", justifie-t-il.

"J'ai fait des combats que j'ai choisis. Ce dernier, on me l'a imposé"

Son ami Pascal Mono, rencontré lors de la 5e saison de la Star Academy en 2005 et qui assure la couverture musicale du spectacle, témoigne de la sincérité bouleversante de cette performance : "Ce qui m'a touché, c'est qu'il s'ouvre jusqu'au bout avec la même sincérité, jusqu'à l'évocation de sa maladie et de sa vision des choses". Sur scène, l'ancien karatéka livre bien plus qu'un récit de champion ; il partage une réflexion profonde sur la vie, la mort et le sens des combats que l'on mène.

Malgré un optimisme affiché - "Je pense que je m'en sortirai" - Christophe Pinna aborde avec une franchise désarmante la question de son avenir médical. Il attend toujours, fin avril 2026, l'annonce officielle de sa rémission. "On appelle ça une chimiothérapie adjuvante, donc il n'y a pas de raison. Mais il faut toujours attendre qu'on te dise que tu es en rémission", rappelle-t-il avec prudence. Cette attente est sans doute plus impatiente encore que pour d'autres malades, car la décision de l'ancien professeur de la Star Academy concernant son avenir thérapeutique est lourde de conséquences.

"J'ai fait des combats que j'ai choisis. Ce dernier, on me l'a imposé et j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Je ne regrette pas d'avoir pris ce chemin, mais je ne le reprendrai plus", déclare-t-il avec une détermination qui ne souffre aucune ambiguïté. Le témoignage de sa volonté farouche de rester maître de son destin. "Je ne voudrais pas blesser les gens qui se battent au quotidien pour sortir de ça, mais c'est ma vie. Elle m'appartient", affirme-t-il, refusant catégoriquement l'idée de "souffrir dans les hôpitaux pour vivre un certain temps".