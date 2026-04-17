Muriel Robin particulièrement dure après sa rupture avec Pierre Palmade : "C'est quelqu'un qui..."

Muriel Robin annonce son retour sur scène avec "Infiniment Robin". Sur RTL, l'humoriste en a profité pour évoquer la fin définitive de son amitié avec Pierre Palmade.

Muriel Robin fait son grand retour. Après plus d'une décennie d'absence, l'humoriste de 70 ans remonte sur les planches avec un nouveau spectacle intitulé "Infiniment Robin". Les représentations débuteront le 6 janvier 2027 au théâtre Marigny à Paris, avant une tournée des Zénith prévue pour janvier 2028. Une annonce qui suscite déjà un engouement considérable auprès du public, comme en témoigne l'accueil chaleureux réservé à ce projet. "Il y a vraiment une belle histoire entre le public et moi. Je pense que ça va être très fort", confiait l'artiste ce vendredi 17 avril sur RTL, visiblement émue.

Ce nouveau spectacle marque une étape importante dans la carrière de Muriel Robin. Pour la première fois depuis des décennies, elle a écrit seule, en particulier sans la collaboration de celui qui fut longtemps son compagnon d'écriture et ami proche, Pierre Palmade. Une absence qui ne lui a pas manqué, comme elle l'a clairement exprimé lors de son passage dans la matinale de Marc-Olivier Fogiel. Interrogée sur ses rapports actuels avec l'humoriste condamné en novembre 2024 à cinq ans de prison dont deux ferme pour un accident de la route causé sous l'emprise de stupéfiants, sa réponse a été lapidaire : "Aucun".

L'accident tragique de février 2023 en Seine-et-Marne a marqué un tournant dans leur relation. Ce jour-là, Pierre Palmade, au volant de son véhicule alors qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, avait percuté une autre voiture. À bord se trouvaient un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-sœur de 27 ans, enceinte de six mois. Les conséquences furent dramatiques : la jeune femme a perdu son bébé suite au choc violent et a subi une césarienne en urgence. Un drame qui a profondément ébranlé l'opinion publique et mis fin à une amitié de 35 ans entre les deux artistes.

Muriel Robin : "C'est très triste, mais on l'a vu aller dans le mur"

Muriel Robin ne cache pas avoir tenté de soutenir Pierre Palmade malgré ses démons. Elle reconnaît avoir connu "à un moment, pas souvent, un Pierre lumineux" mais déplore que "l'histoire a été écrite autrement pour lui". L'humoriste insiste sur les efforts déployés par les proches de Pierre Palmade pour l'aider : "C'est très triste, mais on l'a vu aller dans le mur, avec ses proches on a fait ce qu'il fallait". Une situation douloureuse qui l'a amenée à prendre une décision radicale pour se préserver.

Muriel Robin et Pierre Palmade en 2021. © JP PARIENTE/SIPA (publiée le 17/04/2026)

La question d'un éventuel retour sur scène de Pierre Palmade, libéré le 15 avril 2025 et désormais sous bracelet électronique, soulève chez Muriel Robin des sentiments contradictoires. Si elle reconnaît qu'il a purgé sa peine et pourrait théoriquement reprendre son métier, elle exprime son malaise face à cette perspective. "Ça ne devrait pas me choquer et, en même temps, quand je vois Bertrand Cantat remonter sur scène, c'est quand même compliqué, je trouve", analyse-t-elle, soulignant la différence entre exercer un métier ordinaire et "aller se mettre sous les projecteurs".

Malgré tout, Muriel Robin continue de reconnaître le talent exceptionnel de son ancien collaborateur en matière d'écriture. "Le génie de Pierre Palmade reste le génie de Pierre Palmade et c'est dommage qu'il ne serve à personne. Ça c'est la seule chose dont je suis sûre, parce qu'en écriture, pour moi, c'est le meilleur", affirme-t-elle sans détour. Une reconnaissance professionnelle qui ne change rien à sa décision personnelle de maintenir ses distances.

Muriel Robin : "J'ai fait tout ce que j'ai pu, et puis surtout je suis restée là jusqu'au bout"

Les déclarations de Muriel Robin sur RTL restent en revanche particulièrement dures, étonnamment sévères envers Pierre Palmade quand on connait le lien qui unissait les deux humoristes. "Je pense que ça va être comme ça parce que j'aurai toujours peur. J'aurais peur qu'il me fasse du mal", a-t-elle tranché sur leur séparation, ajoutant : "J'ai réussi à l'aimer parce qu'il avait besoin de faire du mal, il avait ses démons, souvent il n'était pas dans son état normal… Et je ne veux plus. Pour se protéger, il faut faire un pas, deux pas". Une rupture définitive après des années de collaboration qui ont marqué le paysage humoristique français, notamment à travers les spectacles "Ils s'aiment" et "Ils se sont aimés", interprétés avec Michèle Laroque.

L'humoriste, qui avait déjà déclaré six mois après l'accident "Je ne suis plus son amie", confirme aujourd'hui que cette décision est irrévocable. "J'ai fait tout ce que j'ai pu, et puis surtout je suis restée là jusqu'au bout", insiste-t-elle, soulignant avoir été présente aussi longtemps que possible avant de devoir se résoudre à prendre ses distances. Entre la fidélité passée et la nécessité présente de se préserver, Muriel Robin a tranché. "C'est quelqu'un qui me fera toujours peur", répète-t-elle, scellant ainsi définitivement le sort d'une amitié qui aura duré plus de trois décennies.