Décès de Patrick Muldoon : que quoi est mort l'acteur de Melrose Place, ex-compagnon de Juliette Binoche ?

L'acteur Patrick Muldoon, célèbre pour ses rôles dans Melrose Place et Starship Troopers, s'est éteint brutalement à l'âge de 57 ans.

Patrick Muldoon a brutalement quitté la scène, laissant derrière lui une carrière riche de plus de trente ans et des souvenirs indélébiles pour toute une génération de téléspectateurs. L'acteur californien, qui avait marqué les esprits dans de nombreuses productions télévisées et cinématographiques, est mort subitement le dimanche 19 avril 2026 au matin, des suites d'une crise cardiaque, selon les informations rapportées par le site spécialisé Deadline. Cette disparition brutale à l'âge de 57 ans a provoqué une vague d'émotion à Hollywood comme auprès du grand public, particulièrement chez les nostalgiques des séries des années 80 et 90.

Selon The Sun, Patrick Muldoon "laisse dans le deuil sa compagne, Miriam Rothbart ; ses parents, Deanna et Patrick Muldoon Sr. ; sa sœur et son beau-frère, Shana et Ahmet Zappa ; ainsi que leurs enfants, sa nièce bien-aimée Halo et son neveu Arrow Zappa." Sa sœur Shana Muldoon est elle-même actrice et est mariée au réalisateur Ahmet Zappa, ancien époux de Selma Blair et fils du musicien de légende Frank Zappa.

William Patrick Muldoon III, de son nom complet, était né en 1968 à San Pedro, un quartier côtier de Los Angeles. Élevé dans une famille où la créativité occupait une place centrale - ses parents, Deanna et William Patrick Muldoon II, avocat spécialisé dans les dommages corporels et les affaires maritimes, s'intéressaient tous deux à la peinture, à l'écriture et à la musique - le jeune Patrick a très tôt développé un goût prononcé pour les arts. Cette atmosphère familiale particulière a nourri chez lui une sensibilité artistique qui allait plus tard s'exprimer à travers ses multiples talents.

Patrick Muldoon mannequin avant de devenir acteur

Avant de devenir acteur, Patrick Muldoon s'était d'abord tourné vers le mannequinat dans la vingtaine, travaillant notamment pour la prestigieuse marque Calvin Klein. Parallèlement, il a suivi des études à l'université de Californie du Sud, où il pratiquait le football américain, forgeant ainsi cette carrure athlétique qui allait devenir l'une de ses marques de fabrique à l'écran. Sa carrière d'acteur a véritablement débuté alors qu'il était encore étudiant, avec des apparitions dans deux épisodes de la sitcom Madame est servie avec Tony Danza. Peu après l'obtention de son diplôme en 1991, il décrochait un rôle récurrent dans trois épisodes de Sauvés par le gong, marquant ainsi ses premiers pas significatifs dans l'industrie télévisuelle.

Pour Patrick Muldoon, le véritable tournant survient en 1992 lorsqu'il rejoint le casting du célèbre feuilleton Des jours et des vies, où il incarne Austin Reed. Ce personnage, qu'il interprétera dans 496 épisodes entre 1992 et 2012, lui vaut une reconnaissance immédiate du grand public et un Soap Opera Digest Award, trophée du meilleur nouvel acteur. Fort de cette visibilité nouvelle, il attire l'attention de Spelling Entertainment, ce qui le conduit à rejoindre le casting de Melrose Place. Dans cette série culte des années 90, il campe le personnage de Richard Hart durant 35 épisodes entre 1995 et 1996, un rôle méchant et cruel qui reste gravé dans la mémoire collective des fans de la série.

Patrick Muldoon a aussi tourné au cinéma. L'année 1997 marque une étape importante dans le domaine, quand le réalisateur hollandais Paul Verhoeven lui confie le rôle de Zander Barcalow dans le film de science-fiction culte Starship Troopers. Dans cette production à gros budget, Muldoon incarne un pilote émérite à bord du vaisseau Rodger Young et le rival du héros Johnny Rico, interprété par Casper Van Dien. Ce rôle dans l'un des meilleurs films de science-fiction des années 90 lui permet de toucher un public international et de diversifier son répertoire au-delà des séries télévisées.

Patrick Muldoon : acteur, mais aussi producteur et musicien

Au fil des années, Patrick Muldoon a multiplié les projets, alternant entre télévision, films indépendants et productions destinées au marché du téléfilm. Sa filmographie compte une quarantaine de téléfilms jusqu'à 2019 et une trentaine de films au cinéma. Son dernier rôle notable était celui de Richard Cavendish dans Marlowe, de Neil Jordan, sorti en 2022. Le thriller policier Dirty Hands, son ultime film, devrait sortir cette année, offrant aux fans une dernière occasion de voir l'acteur à l'écran.

Patrick Muldoon s'était également investi dans la production, travaillant comme producteur exécutif sur plusieurs longs-métrages dont The Tribes of Palos Verdes, Arkansas, The Card Counter, The Dreadful et Riff Raff. Plus récemment, il participait à la production de Kockroach, un film actuellement en tournage avec Chris Hemsworth, Taron Egerton et Zazie Beetz.

Patrick Muldoon était également musicien, occupant le poste de chanteur et guitariste d'un groupe de rock nommé "The Sleeping Masses". Une dimension artistique supplémentaire pour celui qui, selon ses proches, "abordait chaque journée avec un esprit résolument rock 'n' roll, à pleine intensité".

Tori Spelling, Denise Richards, Juliette Binoche... Pour Patrick Muldoon, des relations très médiatisées

Les proches de l'acteur ont tenu à partager leur vision de l'homme "élégant, charismatique et plein de vie", qui se cachait derrière la célébrité. Ils l'ont décrit comme étant "d'une générosité sans limite", soulignant qu'il "aimait autant les animaux que les humains, offrait des câlins inoubliables et possédait cette rare qualité de faire en sorte que les autres se sentent en sécurité et véritablement vus".

Sur le plan personnel, la vie sentimentale de Patrick Muldoon a souvent fait l'objet de l'attention médiatique. Dans les années 90, il a été en couple avec Tori Spelling, la fille d'Aaron Spelling, pendant un an, avant d'entretenir des relations avec Stacy Sanches puis avec Denise Richards, qu'il avait rencontrée sur le tournage de Starship Troopers. Mais c'est sa relation avec l'actrice française Juliette Binoche qui a particulièrement marqué les esprits. Les deux acteurs ont vécu une histoire d'amour de 2002 à 2006, formant un couple franco-américain qui avait passablement attiré l'attention des médias des deux côtés de l'Atlantique. Juliette Binoche venait alors de se séparer de Benoît Magimel lorsqu'elle a rencontré Patrick Muldoon en 2003.

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