Isabelle Ithurburu : un départ amer après une semaine au JT de TF1, a-t-elle raté son remplacement de Marie-Sophie Lacarrau ?

Isabelle Ithurburu a quitté le 13h de TF1 après une semaine. Son passage révèle des audiences en baisse et un incident en direct qui relancent les débats.

Son visage est devenu familier des téléspectateurs de TF1. Isabelle Ithurburu a quitté une nouvelle fois le journal de 13 heures de la première chaîne vendredi, après une intérim d'une semaine à la tête du JT de la mi-journée. La journaliste de 43 ans a une nouvelle fois remplacé Marie-Sophie Lacarrau, absente pour des congés. Cette parenthèse, qui semblait presque routinière pour celle qui occupe régulièrement ce rôle de joker, s'est pourtant achevée dans un contexte particulier. Les téléspectateurs fidèles du rendez-vous d'information de la mi-journée ont assisté à un départ sobre, presque expéditif, qui contraste avec les précédents passages remarqués de la présentatrice béarnaise sur ce créneau horaire.

Isabelle Ithurburu affiche en effet des résultats contrastés pour le journal phare de TF1 dans la semaine du 13 au 17 avril 2026. La chaîne maintient certes son leadership face à France 2, mais les courbes d'audience montrent des signes d'essoufflement qui n'ont pas échappé aux observateurs. Le jeudi 16 avril, l'édition présentée par Isabelle Ithurburu a rassemblé 3,63 millions de personnes entre 12h58 et 13h40, représentant une part de marché de 38,5% auprès de l'ensemble du public. Des chiffres qui confirment la domination de TF1 sur le créneau méridien, France 2 restant distancée avec 22,4% de part d'audience sur la même tranche horaire.

Pourtant, derrière cette apparente solidité se cachent des tendances moins favorables. Le journal d'Isabelle Ithurburu a perdu 2 points de part de marché en une semaine malgré une hausse du nombre de téléspectateurs. Plus préoccupant encore, sur une année complète, la chute s'élève à 950 000 curieux et 5 points de part d'audience. Les cibles commerciales privilégiées par les annonceurs affichent également des performances en deçà des standards habituels, avec seulement 30,7% des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans et 30% sur les 25-49 ans.

Isabelle Ithurburu commet une bourde remarquée en plein JT

Isabelle Ithurburu avait brillé lors de ses précédents remplacements, rendant cette érosion progressive des audiences plus difficile encore à digérer. Durant l'été 2025, elle avait porté le 13 heures vers des sommets historiques. TF1 avait alors communiqué sur "la meilleure semaine d'été depuis 2013" pour la semaine du 9 août, avec une part de marché impressionnante de 46,5%. Ces performances exceptionnelles avaient même poussé Marie-Sophie Lacarrau à féliciter publiquement sa remplaçante sur Instagram : "Et bravo à Isabelle Ithurburu pour cet été au 13h !"

Le contraste avec les résultats actuels alimente inévitablement les discussions. D'autant qu'un incident technique est venu perturber la présentation du vendredi 17 avril. Lors d'un sujet consacré aux nuisances lumineuses nocturnes, Isabelle Ithurburu s'est visiblement égarée dans ses fiches. Après le résumé de la situation par son collègue Valentin Depret, la journaliste devait prendre le relais mais s'est retrouvée à feuilleter rapidement ses papiers, cherchant manifestement le bon document. Face à ce moment de flottement visible à l'antenne, Valentin Depret est intervenu avec calme "On va rappeler la règlementation dédiée à l'éclairage", lui a-t-il soufflé discrètement.

Isabelle Ithurburu s'est reprise avec le sourire, s'excusant brièvement : "Je voulais vous demander la règlementation pour l'éclairage extérieur." Son collègue a immédiatement pris le relais, permettant au journal de poursuivre sans autre accroc. Un incident mineur dans l'absolu, mais qui n'a pas échappé aux téléspectateurs les plus attentifs et qui alimente les interrogations sur l'état de forme de la journaliste après cette semaine intensive.

"Pour être honnête, ce genre de comparaison (avec Lacarrau) me plaît moyennement"

Au moment de conclure cette semaine de remplacement, Isabelle Ithurburu a choisi la sobriété. "C'était un plaisir de passer la semaine en votre compagnie. Lundi, à 13 heures, vous retrouverez Marie-Sophie Lacarrau. Très bon week-end", a-t-elle déclaré aux téléspectateurs. Un message d'au revoir court et poli, centré sur le retour de la titulaire du poste, qui laisse peu transparaître le ressenti personnel de la remplaçante.

Cette formule minimaliste tranche avec l'enthousiasme qu'elle avait pu manifester lors de précédents passages. Isabelle Ithurburu conforte néanmoins sa position délicate de joker star, une fonction qu'elle assume tout en refusant les comparaisons avec Marie-Sophie Lacarrau. Interrogée par le magazine Télé Star après son passage estival de 2025, elle s'était montrée franche sur ce sujet sensible : "Pour être honnête, ce genre de comparaison me plaît moyennement", avant d'ajouter : "D'autant que le 13h, c'est moins une incarnation que le résultat du travail collectif d'une formidable équipe."