Emilien des 12 coups de midi victime d'une grave fraude : les conséquences pourraient vous toucher

Emilien des "12 coups de midi" dénonce l'usage de son image pour de fausses publicités à base d'IA. Malgré les alertes du vidéaste, les conséquences pourraient être nombreuses.

L'ancien champion des "12 coups de midi", Emilien, est victime d'une arnaque générée avec l'intelligence artificielle. Celui qui est désormais vidéaste sur la plateforme Twitch alerte ses abonnés après la diffusion de fausses publicités utilisant son image pour promouvoir de prétendus placements financiers. "De fausses pubs utilisant l'IA avec ma tête circulent beaucoup ici ces derniers jours", écrit-il sur X. "C'est évidemment complètement faux, ne tombez pas dans ces pièges grossiers s'il vous plaît, faites attention !", prévient le jeune homme.

En effet, certaines affirment qu'il serait poursuivi par la Banque de France après des déclarations faites en direct à la télévision. D'autres reprennent les codes visuels de grands médias pour piéger les internautes. Dans l'une d'elles, présentée comme une interview accordée à Yann Barthès dans "Quotidien", de faux propos lui sont attribués pour inciter à investir sur une plateforme douteuse.

On lui fait notamment dire qu'il serait possible de transformer 250 euros en un million d'euros en quelques semaines grâce à un outil de trading automatisé. Emilien dément formellement et appelle à la prudence face à ces contenus de plus en plus crédibles et qui se multiplient ces derniers temps. Fin avril, la Banque de France alertait déjà sur la diffusion de "fausses vidéos" mettant en scène ses propres dirigeants, censés recommander des placements financiers. La journaliste de France Télévisions Elise Lucet ou encore la présentatrice du JT de 20h de TF1, Anne-Claire Coudray, ont elles aussi été victimes de ce type de deepfakes liées à de l'enrichissement rapide et aux cryptomonnaies

Emilien victime d'usurpation d'identité manifeste

Comme le rappelle le site gouvernemental Cybermalveillance, il s'agit d'un "délit qui désigne l'utilisation d'informations personnelles permettant d'identifier une personne sans son accord pour réaliser des actions frauduleuses". Voilà pourquoi Emilien se voit extrêmement vulnérable face aux escrocs et une quantité importante de ses données personnelles a pu être aspirée.

"Ces informations ont pu être obtenues par les cybercriminels de différentes manières : perte ou vol de documents d'identité de la victime, message d'hameçonnage (phishing), piratage de comptes ou d'un appareil ou encore d'un site Internet sur lequel ces informations étaient enregistrées". Des techniques de plus en plus sophistiquées qui invitent à la vigilance quant au traitement de ses propres données personnelles et de celles de chacun. Il est important de prêter une attention toute particulière aux sollicitations par mail ou par sms de la part d'organismes qui réclament des sommes d'argent, des codes ou des mots de passe permettant d'accéder à certains de vos comptes personnels comme une application bancaire, entre autres.

Ne communiquez jamais d'informations personnelles sensibles, ne donnez que le minimum d'informations personnelles indispensables sur un site ou un service en ligne sur lequel vous vous enregistrez, vérifiez régulièrement vos relevés de compte bancaire et, dans la mesure du possible, détruisez tous les documents qui contiennent des informations personnelles avant de les jeter.

Les ennuis commencent pour lui... et d'autres

À partir des données recueillies, les escrocs peuvent commettre diverses infractions au nom de la victime, en l'occurrence Emilien, comme l'ouverture de ligne téléphonique ou de compte bancaire, créer des comptes sur les réseaux sociaux ou encore souscrire un crédit si des coordonnées bancaires sont saisies. Des mésaventures graves et contraignantes qui pourraient vous toucher si vous avez mordu à l'hameçon sur les fausses publications d'Emilien. En effet, c'est désormais à vos données que les escrocs pourraient s'attaquer.

En France, le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. L'escroquerie, elle, constitue un délit passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et de 375 000 euros d'amende.

Ce n'est pas tout. Dans le cas de collecte de données à caractère personnel quel que soit le compte, par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite - d'après l'article 226-18 du Code pénal - une peine de cinq ans de prison et de 300 000 euros d'amende est encourue. Enfin, en cas d'usage d'informations bancaires dérobées ou récupérées pour réaliser des opérations bancaires (contrefaçon et usage frauduleux de moyen de paiement), ce qui constitue un délit, la peine de prison encourue est de sept ans et l'amende peut grimper jusqu'à 750 000 euros.

Que faire si je suis victime ?

Si vous êtes victime, comme cela semble être le cas pour Emilien des 12 coups de midi, il est important de conserver toutes les preuves en votre possession comme des captures d'écran des messages reçus. Vous pouvez également signaler l'usurpation d'identité auprès des plateformes sur lesquelles elle a lieu puis porter plainte.

Il est aussi important de prévenir les établissements bancaires dont vous êtes clients, faire annuler ou renouveler vos pièces d'identité utilisées par les escrocs et produire une attestation sur l'honneur à l'attention de tous les organismes qui vous mettent en cause pour justifier que vous n'êtes pas l'auteur des faits reprochés avec une copie de votre plainte. Enfin, vous pouvez contacter la Banque de France pour signaler les faits, ce qui vous permettra de savoir si des comptes ont été ouverts à votre insu.