Mort de Chantal Nobel : défigurée et handicapée après un grave accident, une histoire gâchée avec Sacha Distel

L'actrice Chantal Nobel est morte à l'âge de 77 ans. Les causes du décès n'ont pas été précisées. Actrice de télévision prometteuse, elle avait vu sa carrière brisée par un grave accident de voiture impliquant Sacha Distel.

Chantal Nobel s'est éteinte, emportant avec elle le souvenir d'une carrière fulgurante brutalement interrompue. La comédienne, connue pour la série à succès Châteauvallon sur Antenne 2 dans les années 1980, est morte le jeudi 30 avril, à l'âge de 77 ans, a annoncé sa fille ce mardi 5 mai 2026. Les causes du décès n'ont pas été précisées. Cette actrice au regard perçant et au brushing impeccable avait conquis le cœur des téléspectateurs français, incarnant l'élégance et le talent à l'écran. Son parcours, commencé dans l'ombre des théâtres parisiens, l'avait menée jusqu'aux sommets de la télévision française, avant qu'un terrible coup du sort ne vienne tout anéantir.

Née Chantal Bonneau, Chantal Nobel avait grandi marquée par la mort de son père alors qu'elle n'avait que 12 ans, une absence qui avait nourri son désir d'évasion par le théâtre et l'avait conduite au Conservatoire de Rouen, où elle avait étudié sous la direction de Jean Chevrin, formateur notamment d'Anny Duperey et Karin Viard. Installée à Paris en 1968, elle avait débuté au théâtre dans Boeing Boeing à la Comédie Caumartin, multiplié les rôles dans des films de série B, puis percé à la télévision après d'innombrables auditions dans ce que les jeunes comédiens appelaient "le couloir de la mort" aux Buttes Chaumont.

Chantal Nobel fera sa première apparition significative à la télévision en 1973, dans la série Un mystère par jour. Après un tournant en 1979 avec le rôle principal de La lumière des justes, adaptation du roman d'Henri Troyat saluée par la critique, elle avait atteint l'apogée de sa carrière en 1985 en incarnant Florence Berg dans Châteauvallon, saga annoncée comme "le Dallas français" qui avait attiré près de 14 millions de téléspectateurs et dont le générique "Puissance et gloire", chanté par Herbert Léonard, était devenu un tube.

L'accident de Chantal Nobel avec Sacha Distel

Au sommet de sa gloire au milieu des années 1980, Chantal Nobel multipliait les apparitions médiatiques et démontrait ses talents multiples. Elle avait même participé au 7e rallye Paris-Dakar, prouvant son habileté au volant. L'occasion aussi de se faire photographier aux côtés d'Albert de Monaco. Cette passion pour l'automobile allait ironiquement précéder le drame qui bouleverserait sa vie.

Le 28 avril 1985, après avoir participé à l'émission Champs-Élysées de Michel Drucker, Chantal Nobel avait sympathisé dans les coulisses avec le chanteur Sacha Distel, venu également assurer la promotion de ses projets. Décidant de prolonger la soirée avec lui, elle était montée comme passagère dans la Porsche 924 Carrera GT du chanteur. "Dans la traversée de Maltaverne, un village proche de Nevers, à la suite d'un virage manqué et d'un dérapage sur des bandes blanches aussi glissantes qu'une flaque d'huile, la voiture termine sa course sur un pylône", rapportera la presse.

Chantal Nobel, alors âgée de 37 ans, sombre dans un coma de plusieurs semaines. "Grièvement blessée, en particulier au visage, elle est conduite à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, à Paris, où elle va passer 21 jours dans le coma", indique l'AFP. Fracture du bassin, traumatisme crânien, opérations multiples... À son réveil, le diagnostic est terrible, les médecins la disent "handicapée à vie". Les séquelles seront en effet permanentes : "Désormais handicapée à 80 %, se déplaçant en chaise roulante malgré de longues séances de rééducation au Centre héliomarin de Hyères", Chantal Nobel va devoir tirer un trait sur sa carrière.

Chantal Nobel et Sacha Distel : une histoire d'amour gâchée ?

Aux multiples blessures et séquelles s'ajoutera un conflit qui va opposer l'actrice et le conducteur du véhicule. Sacha Distel affirme avoir roulé à 70 km/h et estime qu'il a perdu le contrôle sur une chaussée glissante. Chantal Nobel évoque de son côté une vitesse proche de 150 km/h et un conducteur peut-être assoupi, malgré ses demandes de ralentir. C'est sur cette divergence que l'actrice décidera de porter plainte pour "blessures involontaires".

Pour Chantal Nobel, ce drame ne relève pas de la fatalité mais d'une imprudence au volant. Grièvement blessée et contrainte à trois ans de rééducation, elle perd à la fois sa santé et son avenir professionnel. Elle cherche à faire reconnaître la faute de conduite et à obtenir réparation de son préjudice corporel et artistique. En décembre 1988, le tribunal correctionnel de Nevers reconnaît Sacha Distel coupable de blessures involontaires. Il est condamné à un an de prison avec sursis. Cette décision acte officiellement sa responsabilité dans l'accident.

Mais le drame et le conflit sont aussi la triste conclusion d'une histoire d'amour naissante entre les deux stars. Selon Michel Drucker, dont les propos ont été repris dans Paris Match, Chantal Nobel et Sacha Distel étaient en train d'entamer une idylle au moment de l'accident. "Nous n'étions que quelques initiés à savoir qu'il y avait une histoire d'amour entre eux", révèle l'animateur, qui assure que Sacha Distel, très amoureux, a été "absolument dévasté" par les événements. "Il a culpabilisé. Il était très, très malheureux de ça", témoigne-t-il encore, "après cela, Sacha n'a plus jamais été le même". Ce drame aura également mis fin au couple que Sacha Distel formait auparavant avec Francine Breaud.

Pour Chantal Nobel, une fin de vie dans l'ombre

Si on ne sait pas aujourd'hui de quoi est morte l'actrice, les conséquences de son accident resteront donc dramatiques. Les dernières années de la vie de Chantal Nobel ont en outre été marquées par de nouvelles épreuves, notamment le décès, en mai 2024, de son époux Jean-Louis Julian, un joaillier propriétaire de deux boutiques à Saint-Tropez et Courchevel qu'elle avait épousé en 1986. De plus en plus affaiblie par une santé vacillante, Chantal Nobel n'avait pas eu "la force physique" d'assister à ses obsèques en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption de Saint-Tropez. Ses derniers moments de bonheur, elle les trouvait auprès de ses quatre petits-enfants et de quelques amis fidèles. En 2010, elle avait confié avoir fait la paix avec son destin : "pendant longtemps, j'ai été en colère, mais c'est fini".

Face à la tragédie de l'accident, Chantal Nobel avait en effet choisi de se retirer à Ramatuelle. Elle s'était alors consacrée à ses deux filles, Alexandra, née d'une première union avec Jacques-Henri Marin, et Anne-Charlotte, qu'elle avait eue avec Jean-Louis Julian. Sa dernière apparition publique remontait à 1995, dans Studio Gabriel de Michel Drucker, où elle avait déclaré avec un sourire qui n'avait rien de forcé : "Si un producteur veut m'engager, je viendrai avec ma canne".

Chantal Nobel ne reprendra finalement jamais le chemin des plateaux, disparaissant progressivement de la vie publique et alimentant de nombreuses rumeurs qu'elle avait dû démentir : "Je ne suis pas séquestrée, je suis parfaitement heureuse comme beaucoup de femmes aimeraient l'être, quant à mon mari, je l'adore", avait-elle affirmé sur Europe 1. "Les séquelles de ses blessures l'obligeaient encore à marcher avec une canne ou à s'appuyer sur le bras de son mari, Jean-Louis Julian, toujours présent pour la soutenir et l'aider", écrit aujourd'hui Paris Match.

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