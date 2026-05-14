Monroe : d'où vient son vrai nom "Vata Rigby" ? Les origines de la chanteuse qui représente la France à l'Eurovision

Les origines de Monroe Vata Rigby, la candidate française à l'Eurovision, se situent entre l'Afrique pour sa mère Martine Vata Rigby et les Etats-Unis pour son père Micah Rigby.

Son prénom sonne évidemment comme celui d'une star, mais son nom de famille, lui, est encore méconnu et ne demande qu'à exploser. Monroe monte sur la scène de l'Eurovision ce jeudi soir, et interprète pour la première fois son titre "Regarde !" pour la France, en direct devant les caméras. Une première prestation en intégralité qui doit montrer tout son talent et son potentiel pour remporter le concours samedi, alors qu'elle est qualifiée d'office pour la finale.

L'Eurovision 2026 a en effet été confiée à cette artiste de 17 ans seulement, chanteuse lyrique dévoilée par l'émission Prodiges sur France 2 en 2024. La candidate de la France, Monroe Vata Rigby de son vrai nom, a un parcours atypique comme en témoigne son double patronyme lié à ses origines allant de l'Afrique jusqu'aux Etats-Unis.

D'après le site Nomsdefamille.net, le premier nom de famille de Monroe, Vata, est distribué un peu partout dans le monde, mais quelques pays se détachent nettement : l'Inde (7299 noms recensés), l'Albanie (2802) et la République démocratique du Congo, d'où est originaire Martine Vata Rigby (513), la mère de la chanteuse. Vata est aussi porté au Kenya, en Grèce, en Roumanie, au Kosovo, en Hongrie, en Tanzanie et… aux Etats-Unis.

Quant à Rigby, le second nom de famille de Monroe, il est très clairement anglosaxon, puisqu'il est principalement porté en Angleterre (14 943 noms recensés), aux Etats-Unis, d'où vient son père Micah Rigby (8970), en Australie (4214) ou encore au Canada (1215).

Pour Monroe Vata Rigby, des débuts dans une église mormone

Si on se penche un peu plus sur les origines de la candidate de la France à l'Eurovision, la mère de Monroe, Martine Rigby, est française avec des origines de la République démocratique du Congo tandis que son père, Micah Rigby, est un Américain mormon établi dans l'Utah. Une combinaison culturelle unique qui a permis à la jeune artiste de naviguer entre plusieurs mondes musicaux dès son plus jeune âge, entre Adèle du côté de son père et Lara Fabian, Barbara ou Céline Dion du côté de sa mère.

Monroe incarne en effet ce paradoxe fascinant dans l'histoire de la représentation française au concours Eurovision : née le 19 novembre 2008 à Salt Lake City dans l'Utah, elle a grandi dans un environnement très éloigné de la France, entourée de montagnes enneigées et de vastes étendues désertiques caractéristiques de l'Ouest américain. Son enfance s'est déroulée à Brigham City, une petite ville tranquille où elle a commencé à chanter dans la chorale de son église mormone dès l'âge de sept ans et demi. Un mélange unique de rigueur spirituelle et d'expression communautaire dans la plus pure tradition américaine, qui a façonné les bases de sa technique vocale exceptionnelle.

Comment Monroe s'est rapprochée de la France

La formation musicale de Monroe aux États-Unis a d'ailleurs suivi un parcours typiquement américain lui aussi, entre approche technique millimétrée et valorisation de la performance scénique. La candidate française à l'Eurovision 2026 a participé à de nombreuses comédies musicales, un genre profondément ancré dans la culture américaine, tout en prenant des cours de piano et de chant. "She works very hard", a déjà témoigné sa mère Martine Rigby à la télévision locale de Salt Lake City KSL, pas peu fière de vanter la discipline acquise durant ces années formatrices.

Mais c'est grâce à sa tante que Monroe s'est rapprochée soudainement de la France. "Ma tante m'a conseillé de passer une audition pour un concours d'art classique en France", a-t-elle aussi raconté à la chaîne de TV américaine, décrivant le moment décisif où elle s'est inscrite au concours Prodiges de France 2. La jeune artiste hésite d'abord, ne se sentant pas prête à montrer le meilleur d'elle-même. Mais consciente que l'âge limite de 16 ans approchait, elle décide de tenter sa chance en 2024. Sa victoire dans cette émission suivie par quatre millions de téléspectateurs marque le début de sa reconnaissance dans l'Hexagone, un pays qu'elle connaissait principalement à travers les récits maternels et les visites familiales occasionnelles.

Monroe Vata Rigby fait encore "des erreurs en français"

Si elle a eu peu de contacts avec la France, l'adaptation de Monroe au monde musical français révèle sa capacité exceptionnelle à jongler entre ses identités culturelles. Depuis qu'elle multiplie les interviews et les interventions à la télévision, son léger accent américain, perceptible lorsqu'elle s'exprime en français, ajoute une touche d'authenticité à son personnage.

Celle qui se souvient avoir regardé l'Eurovision avec ses parents quand elle était petite l'avoue d'ailleurs elle-même dans le Figaro TV Magazine : "J'ai appris le français et l'anglais en même temps même si je fais des erreurs en français. Je suis vraiment un mélange des ces deux cultures. J'aime autant les croissants que les burgers (rires)."

Et de nuancer cette distance qui la sépare tant a première vue de Paris : "Ma mère a vécu en France pendant longtemps et ensuite elle est partie aux Etats-Unis pour faire des études. C'est à ce moment là qu'elle est tombée amoureuse de mon père. Depuis que je suis petite, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la France et les Etats-Unis où j'ai suivi ma scolarité."

Chez les Vata Rigby, un goût familial pour la compétition ?

"Le lendemain de leur mariage, Micah et Martine ont déménagé en Californie pour suivre des études de chiropraxie (ce n'était peut-être pas la lune de miel la plus romantique qui soit)", indique le site du père de Monroe. © Rigbychiropractic.com

Si on en sait peu sur sa mère, en dehors de sa nationalité française, ses origines congolaises, et sa tendance à coacher sa fille (au point qu'elle l'appelle sa "mumager"), le père de Monroe, Micah Rigby, exerce quant à lui la profession de chiropracteur à Tremonton, dans l'Utah, depuis 2002. Diplômé "avec les plus hauts honneurs" de son école de chiropraxie en Californie où il a terminé troisième de sa promotion indique sa page de présentation, ce docteur en chiropratique au sens entrepreneurial développé a construit sa clinique sur "une fondation de service d'abord".

Originaire de Soda Springs dans l'Idaho, il a rencontré son épouse Martine, née en République démocratique du Congo et élevée en France, alors qu'il étudiait la zoologie à l'Université Brigham Young. Le couple, marié depuis plus de vingt ans, a élevé leurs quatre fils et leur fille Monroe dans cette petite ville tranquille de l'Utah, offrant à leurs enfants un environnement familial stable propice à l'épanouissement de leurs talents respectifs.

Les quatre frères aînés de Monroe ont aussi de quoi faire parler d'eux. Tous joueurs de tennis de haut niveau, il ont créé autour d'elle une atmosphère de compétition saine et de dépassement de soi qui sera peut être un atout de plus pour la grande finale ce samedi.