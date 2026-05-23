Slimane : après les accusations de harcèlement, où en est le chanteur ?

Slimane fait son retour télévisé dans "The Voice" ce soir, huit mois après sa condamnation pour harcèlement.

Ce samedi 23 mai, TF1 diffuse en prime time la demi-finale de la quinzième saison de The Voice. Une soirée événement qui rassemble les huit derniers talents encore en compétition, répartis équitablement entre les quatre coachs de cette édition anniversaire : Lara Fabian, Amel Bent, Tayc et Florent Pagny. Chaque juré défend encore deux candidats à ce stade crucial du concours.

Avant la grande finale de The Voice samedi prochain, les fans pourront découvrir Lady'O et Sam dans l'équipe de Florent Pagny, Hugo Derose et Lohi représentant Lara Fabian, Gros Monsieur et CJM'S portant les couleurs d'Amel Bent, ainsi que Tessa B et Michaëlle Leslie défendant les chances de Tayc. Un seul talent par équipe obtiendra son précieux sésame pour la grande finale du 30 mai.

La production a concocté une soirée riche en émotions avec des duos prestigieux. "Pendant le show, les demi-finalistes monteront sur la scène de The Voice afin de défendre leur place à travers des prestations en solo et des duos en compagnie d'invités de renom", a annoncé TF1 sur Instagram. Le casting impressionnant réunit d'anciens coachs emblématiques du télé-crochet comme Julien Clerc, Soprano, Jenifer et Zazie, mais également des artistes révélés par l'émission tels que Linh, candidate de la première saison en 2012, Maëlle, gagnante de la saison 7 en 2018, et Jérémy Frérot, découvert lors de la troisième édition avec son duo Les Fréro Delavega.

Un retour de Slimane dans The Voice, l'émission qui l'a révélé

Parmi ces invités prestigieux, la présence de Slimane ne manquera pas d'attirer l'attention. Le chanteur de 34 ans, vainqueur de la cinquième saison du concours en 2016 et ancien coach de The Voice Belgique, effectue ce soir son premier passage télévisé depuis les NRJ Music Awards de novembre 2024. Tandis que Lady'O partagera la scène avec Julien Clerc, Sam avec Zazie, Lohi avec Maëlle, Michaëlle Leslie avec Linh, Tessa B avec Jenifer, CJM'S avec Jérémy Frérot et Gros Monsieur avec Soprano, c'est Hugo Derose qui aura l'honneur de chanter aux côtés de son illustre aîné.

Cette apparition de Slimane est symbolique. Après avoir été écarté du Téléthon en décembre dernier et s'être fait discret médiatiquement pendant plusieurs mois, le chanteur renoue avec le petit écran dans l'émission même qui l'a révélé au grand public il y a dix ans. Un retour progressif, alors qu'il poursuit actuellement sa tournée à travers la France et s'apprête à passer par la Belgique en septembre prochain.

Car le retour de Slimane intervient dans un contexte particulier, l'artiste ayant traversé une période délicate sur le plan judiciaire ces derniers mois. Le chanteur a été condamné en septembre 2025 par le tribunal de Saint-Étienne à une amende de 10 000 euros, dont 3 000 avec sursis, pour harcèlement moral envers un technicien de sa tournée "Cupidon Tour". Les faits remontent à décembre 2023, après un concert au Zénith de Saint-Étienne.

Slimane pas encore tout à fait tiré de l'affaire de harcèlement

Le plaignant, qui occupait le poste de directeur technique, accusait Slimane de lui avoir envoyé des messages et vidéos à caractère pornographique. Une seconde plainte pour agression sexuelle, déposée par un autre technicien qui affirmait que Slimane l'avait bloqué contre un mur pour lui proposer une relation sexuelle, avait été classée sans suite par le parquet.

Slimane n'en a d'ailleurs peut-être pas tout à fait terminé avec ce dossier. Au-delà de la sanction pénale, l'affaire pourrait encore avoir des conséquences financières importantes pour l'interprète de "Ça va ça vient". Lors d'une audience au tribunal de Saint-Étienne le 21 avril dernier, plusieurs parties civiles ont réclamé des dommages et intérêts s'élevant à 182 000 euros au total pour le manque à gagner des annulations qui avaient suivi l'affaire. Le montant le plus conséquent, 143 000 euros, émane d'un ancien tourneur de l'artiste. Un autre technicien réclame 31 000 euros pour les 82 dates de tournée perdues ainsi que plusieurs festivals annulés. Le tribunal doit rendre sa décision sur ces demandes d'indemnisation le 26 juin prochain.