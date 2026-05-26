Rendez-vous en terre inconnue : Stéphane De Groodt a frôle la mort près de Laury Thilleman, la séquence diffusée sur France 2

Le comédien belge Stéphane De Groodt a frôlé le drame lors d'un voyage en Amazonie pour "Rendez-vous en terre inconnue".

Rendez-vous en terre inconnue revient avec un nouveau numéro ce mardi 26 mai 2026, sur France 2. C'est le comédien belge Stéphane De Groodt qui a cette fois accepté l'aventure, aux côtés de l'animatrice Laury Thilleman, qui est encore en train de se faire la main comme nouvelle incarnation du programme après Frédéric Lopez et Raphaël de Casabianca. L'épisode est programmé à partir de 21h et après le succès de la première de Laury Thilleman avec Cyril Lignac chez les Gauchos du sud du Chili en octobre dernier (3,22 millions de téléspectateurs, 19,4% de part d'audience), c'st un nouveau voyage exceptionnel qui se profile.

Stéphane De Groodt est parti en Amazonie brésilienne en début d'année, à la rencontre des indiens Waujá, peuple ancestral connu comme défenseur de la forêt séculaire. Ce Rendez-vous en terre inconnue s'annonce, comme toujours, mémorable. C'est ce qui fait charme de l'émission. Mais cette fois, France 2 nous a promis du drame, du suspense et des moments épiques. Comme il se doit (promo oblige), Laury Thilleman a levé le voile sur des moments particulièrement éprouvants du tournage, qui aurait même, un temps, été remis en question. Dans Culture Médias sur Europe 1 début mars, l'ancienne Miss France 2011 a évoqué "un voyage vraiment pas évident, très très dur sur place".

C'est Stéphane De Groodt lui-même qui a vécu le moment le plus mouvementé de l'aventure. Invité de C à vous en octobre dernier, le comédien belge a livré une anecdote effrayante de ce Rendez-vous en terre inconnue, qui a fait froid dans le dos : dans le cadre des activités proposées par les indiens Waujá, l'équipe et le comédien ont participé à une tradition locale consistant à plonger dans un lac pour aller chercher de l'argile au fond de l'eau. Une activité en apparence banale qui a failli tourner au cauchemar selon l'intéressé !

C'est peu dire que Rendez-vous en terre inconnue aurait pu tourner au rendez-vous avec la mort. "À un moment donné, on plonge dans un lac pour aller chercher de l'argile tout au fond. Il y avait quelqu'un sur les berges qui surveillait et, à un moment, il dit 'Maintenant il faut sortir'", a raconté Stéphane De Groodt, plantant le décor de cette scène angoissante. Le comédien, concentré sur sa tâche, n'a pas immédiatement compris l'urgence de la situation. "Je dis 'Oui mais j'ai encore de l'argile à aller chercher !'. 'Non, c'est maintenant. Il faut sortir maintenant'", a-t-il poursuivi, mimant l'insistance de leur guide local.

Ce n'est qu'une fois hors de l'eau que le comédien et l'équipe ont compris la raison de cette évacuation précipitée. "On sort, pensant qu'on avait une autre activité. Mais, en fait, c'est parce qu'il y avait quelques crocodiles pas loin du tout. Mais, ils n'étaient pas gentils, ceux-là", a révélé Stéphane De Groodt. Avec une nuance de taille qui donne toute la mesure du danger encouru : "Parce qu'il y avait d'autres crocodiles avec lesquels on se baignait qui étaient plutôt sympa. On ne les avait pas vu, mais eux, ils nous avaient bien vus."

L'Amazonie brésilienne est l'un des environnements les plus hostiles de la planète, avec sa faune dangereuse, son climat éprouvant et ses conditions de vie extrêmes. Même pour une émission habituée aux destinations reculées, ce périple semble avoir représenté un défi particulièrement ardu.

On ne sait pas trop ce que va donner la séquence lors de la diffusion de Rendez-vous en terre inconnue ce mardi soir. Mais on peut dire que l'émission nous a été bien vendue. Pour tout vous dire, on espère quand même qu'il y aura d'autres moments forts lors de l'épisode et qu'on ne restera pas trop sur notre fin... On va peut être aussi comprendre pleinement ce qui a poussé l'équipe à envisager un retour anticipé.