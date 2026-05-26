Mort de Pierre Deny : de quoi est décédé l'acteur ? Une maladie "fulgurante" évoquée

Pierre Deny, acteur connu pour ses rôles dans "Julie Lescaut" et "Demain nous appartient", est mort ce lundi 25 mai 2026, à l'âge de 69 ans. La cause du décès a été évoquée par ses proches, qui ont décrit une maladie de Charcot foudroyante.

Le comédien Pierre Deny est décédé ce lundi 25 mai 2026, à l'âge de 69 ans. Sa famille a annoncé la nouvelle à l'AFP dans la soirée. Visage familier du petit écran, l'acteur s'était imposé en incarnant pendant près de dix ans le capitaine Philippe Kremen dans Une femme d'honneur, aux côtés de Corinne Touzet. Il avait également campé le capitaine Patrick Bertrand dans Julie Lescaut avec Véronique Genest. Ces rôles récurrents dans les fictions policières du prime time lui avaient assuré une large reconnaissance du public.

Pierre Deny laisse surtout derrière lui une carrière d'environ quarante ans entre théâtre, cinéma et télévision. Né en juillet 1956, il avait d'abord fait ses armes sur les planches. Passionné de théâtre, il avait débuté sa carrière au début des années 1980 et n'avait jamais cessé de monter sur scène, participant à une trentaine de pièces tout au long de sa vie. Cette passion première pour l'art dramatique l'avait naturellement conduit vers d'autres horizons artistiques.

Au cinéma, Pierre Deny s'est aussi illustré dans Le Bourgeois gentilhomme avant de multiplier les apparitions dans différents longs-métrages. Il avait notamment tourné sous la direction de Sylvie Testud dans La Vie d'une autre en 2012, et était apparu dans Le Rôle de sa vie de François Favrat en 2004. Ces expériences cinématographiques, bien que moins nombreuses que ses apparitions télévisuelles, témoignaient de sa polyvalence d'acteur.

Pierre Deny, mort d'un acteur de télévision

Mais c'est incontestablement à la télévision que Pierre Deny avait construit sa notoriété. Outre ses rôles dans Une femme d'honneur et Julie Lescaut, Pierre Deny était aussi dans les années 1990 un visage récurrent des productions AB, apparaissant dans Les filles d'à côté et Les vacances de l'amour. Plus récemment, entre 2017 et 2024, il avait rejoint le casting du feuilleton quotidien Demain nous appartient, où il interprétait Renaud Dumaze.

Pierre Deny avait aussi participé en 2004 à la saga estivale Zodiaque aux côtés de Francis Huster et Claire Keim, avant d'apparaître dans plusieurs épisodes de Joséphine, ange gardien. En 2022, il figurait au casting d'un épisode de Meurtres à… tourné dans le Cantal, et en 2025, il était encore apparu dans un épisode de Camping Paradis.

Pierre Deny avait même pris une dimension internationale ces dernières années. Les fans de productions américaines avaient pu le retrouver dans les saisons 3 et 4 de la série à succès Emily in Paris, où il incarnait Louis de Léon aux côtés de Lily Collins et Philippine Leroy-Beaulieu. Cette participation à une production Netflix témoignait de sa capacité à se renouveler et à toucher un public international.

Les causes de la mort de Pierre Deny dévoilées

"C'est avec une profonde émotion que nous vous annonçons la disparition de Pierre Deny survenue ce lundi des suites d'une SLA (sclérose latérale amyotrophique dite 'maladie de Charcot' NDLR) fulgurante", ont indiqué ses filles dans le communiqué transmis à l'AFP ce lundi. Cette maladie neurodégénérative progressive, qui touche les neurones moteurs et entraîne une perte des fonctions musculaires, avait frappé l'acteur avec une rapidité particulièrement brutale.

Le caractère "fulgurant" de la maladie de Pierre Deny, souligné par sa famille, explique pourquoi jusqu'à récemment encore, il poursuivait ses projets artistiques, apparaissant même dans des productions en 2025. Cette forme particulièrement agressive de la maladie de Charcot n'a laissé aucune chance au comédien de 69 ans, emportant en quelques mois seulement un artiste qui semblait encore en pleine activité.

Pour Pierre Deny, quitter la scène n'était tout simplement pas envisageable. Habité par un besoin viscéral de monter sur les planches ou de retrouver les plateaux de tournage, il avait prononcé une phrase qui résonne aujourd'hui de manière poignante : "J'espère exercer mon métier jusqu'à ma mort." L'acteur préparait encore des projets au théâtre pour les mois à venir, avant que la maladie ne le rattrape.

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