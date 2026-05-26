Pierre Deny : une maladie foudroyante, de quoi est mort l'acteur de "Demain nous appartient" et "Julie Lescaut" ?

Pierre Deny est mort ce lundi 25 mai 2026. Visage familier des séries télévisées françaises, l'acteur s'est éteint à l'âge de 69 ans à la suite d'une maladie décrite comme "fulgurante" par ses proches.

Le monde du petit écran français a perdu l'une de ses figures les plus familières. Pierre Deny, comédien au parcours riche et varié, a tiré sa révérence ce lundi 25 mai 2026, à l'âge de 69 ans, laissant derrière lui une carrière de près de quarante ans. L'annonce de sa disparition a été transmise à l'AFP par sa famille dans la soirée, plongeant le milieu artistique dans une profonde tristesse.

Né en juillet 1956, Pierre Deny avait d'abord fait ses armes sur les planches avant de conquérir le petit et le grand écran. Passionné de théâtre, il avait débuté sa carrière au début des années 1980 et n'avait jamais cessé de monter sur scène, participant à une trentaine de pièces tout au long de sa vie. Cette passion première pour l'art dramatique l'avait naturellement conduit vers d'autres horizons artistiques.

Au cinéma, Pierre Deny avait fait ses premiers pas dans Le Bourgeois gentilhomme avant de multiplier les apparitions dans différents longs-métrages. Il avait notamment tourné sous la direction de Sylvie Testud dans La Vie d'une autre en 2012, et était apparu dans Le Rôle de sa vie de François Favrat en 2004. Ces expériences cinématographiques, bien que moins nombreuses que ses apparitions télévisuelles, témoignaient de sa polyvalence d'acteur.

Pierre Deny, mort d'un acteur de télévision

Mais c'est incontestablement à la télévision que Pierre Deny avait construit sa notoriété. Pendant près de dix ans, il avait incarné le capitaine Philippe Kremen dans la série policière Une femme d'honneur aux côtés de Corinne Touzet. Ce rôle récurrent lui avait permis de s'installer durablement dans le paysage audiovisuel français. Il avait également marqué les téléspectateurs dans Julie Lescaut avec Véronique Genest, consolidant ainsi son statut d'acteur incontournable des fictions policières du prime time.

Dans les années 1990, Pierre Deny était devenu un visage récurrent des productions AB, apparaissant dans Les filles d'à côté et Les vacances de l'amour. Plus récemment, entre 2017 et 2024, il avait rejoint le casting du feuilleton quotidien Demain nous appartient, où il interprétait Renaud Dumaze dans cette fiction suivant la vie d'habitants de Sète. En 2004, il avait aussi participé à la saga estivale Zodiaque aux côtés de Francis Huster et Claire Keim, avant d'apparaître dans plusieurs épisodes de Joséphine, ange gardien. En 2022, il figurait au casting d'un épisode de Meurtres à… tourné dans le Cantal, et en 2025, il était encore apparu dans un épisode de Camping Paradis.

Pierre Deny avait même pris une dimension internationale ces dernières années. Les fans de productions américaines avaient pu le retrouver dans les saisons 3 et 4 de la série à succès Emily in Paris, où il incarnait Louis de Léon aux côtés de Lily Collins et Philippine Leroy-Beaulieu. Cette participation à une production Netflix témoignait de sa capacité à se renouveler et à toucher un public international.

Les causes de la mort de Pierre Deny dévoilées

"C'est avec une profonde émotion que nous vous annonçons la disparition de Pierre Deny survenue ce lundi des suites d'une SLA (sclérose latérale amyotrophique dite 'maladie de Charcot' NDLR) fulgurante", ont indiqué ses filles dans le communiqué transmis à l'AFP ce lundi. Cette maladie neurodégénérative progressive, qui touche les neurones moteurs et entraîne une perte des fonctions musculaires, avait frappé l'acteur avec une rapidité particulièrement brutale.

Le caractère "fulgurant" de la maladie de Pierre Deny, souligné par sa famille, explique pourquoi jusqu'à récemment encore, il poursuivait ses projets artistiques, apparaissant même dans des productions en 2025. Cette forme particulièrement agressive de la maladie de Charcot n'avait laissé aucune chance au comédien de 69 ans, emportant en quelques mois seulement un artiste qui semblait encore en pleine activité.

Pour Pierre Deny, quitter la scène n'était tout simplement pas envisageable. Habité par un besoin viscéral de monter sur les planches ou de retrouver les plateaux de tournage, il avait prononcé une phrase qui résonne aujourd'hui de manière poignante : "J'espère exercer mon métier jusqu'à ma mort." L'acteur préparait encore des projets au théâtre pour les mois à venir, avant que la maladie ne le rattrape.

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