Chandal Ladesou a un avis bien à elle sur l'affaire Patrick Bruel, il n'est pas passé inaperçu

Chantal Ladesou s'est exprimée sur l'affaire Patrick Bruel cette semaine, et son point de vue n'est pas passé inaperçu.

C'est l'affaire qui secoue le monde du spectacle français et qui pourrait faire chuter une immense star. Les accusations de viol et agressions sexuelles contre Patrick Bruel n'en ont pas fini de susciter des réactions. Alors que plusieurs associations féministes demandent l'annulation des représentations du chanteur, actuellement au théâtre, que des dates de concert sont reportées voire annulées et que des élus municipaux appellent à la prudence, les prises de position se multiplient aussi dans le milieu artistique.

Un des derniers commentaires en date est venu cette semaine de la comédienne et humoriste Chantal Ladesou, actuellement en préparation de son nouveau one-woman-show qu'elle présentera ce vendredi 5 juin à Barbières dans la Drôme. Celle qui incarne parallèlement le show Mask Singer sur TF1 a accepté de répondre aux questions du Dauphiné Libéré sur le sujet brûlant qui divise les fans et l'opinion publique.

Dans une interview accordée au quotidien régional, la comédienne de 78 ans a choisi d'aborder la question sous un angle particulier, celui de l'impact économique et social des annulations des spectacles de Patrick Bruel. Chantal Ladesou a développé une argumentation qui soulève des questions sur les conséquences collatérales d'une interruption de carrière artistique telle que celle à laquelle on assiste aujourd'hui. "C'est quand même un artiste, s'il ne tourne plus, s'il ne joue plus au théâtre, s'il ne peut plus faire son métier, c'est quand même très ennuyeux", a-t-elle déclaré, rappelant qu'un spectacle mobilise (et rémunère) en outre de nombreux professionnels et intermittents au-delà de l'artiste principal.

L'humoriste, connue pour ses rôles dans de nombreuses comédies, a tenu à souligner la dimension collective du spectacle vivant et a finalement plaidé en creux pour ne pas annuler les spectacles de Patrick Bruel. Dans son interview, Chantal Ladesou a développé son argumentation en insistant sur les emplois en jeu : "Derrière une tournée, il y a le théâtre, des techniciens, toute une bande de gens qui vont se retrouver sans rien faire du jour au lendemain. Quand on est sur scène, on est responsable de tout un tas de gens. Je pense qu'on n'a pas le droit d'empêcher de jouer, les artistes. C'est trop dur. C'est trop difficile parce que cela met au chômage plein de gens."

Néanmoins, l'humoriste a conclu son intervention avec une remarque prudente : "Maintenant, ce qu'il a fait, je ne sais pas, il n'a pas été jugé, mais quand il y a autant de témoignages, cela pose question." Reste que les propos de Chantal Ladesou ne sont pas passés inaperçus et qui ont été repris par plusieurs médias dont TV Magazine du Figaro ou encore Télé 7 Jours, générant des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Certains internautes ont salué son courage de s'exprimer sur un sujet aussi sensible, tandis que d'autres ont critiqué ce qu'ils perçoivent comme une minimisation des accusations graves qui pèsent dans cette affaire.

Cette position rejoint celle exprimée par d'autres personnalités publiques comme l'acteur Patrick Chesnais qui, dans l'émission Le Jet de Luxe, a déclaré ne pas vouloir "que ce type soit empêché de quoi que ce soit pour des accusations". Marine Le Pen avait également évoqué une "condamnation à la mort professionnelle ou à la mort sociale" si les spectacles étaient annulés sans décision de justice. "Il n'y a pas de raison qu'on puisse l'empêcher de faire son travail", a aussi estimé l'animateur Arthur sur BFMTV.