Ce n'est pas tous les jours facile : que devient Olivier Minne depuis son départ de "Fort Boyard" ?

Olivier Minne termine sa première année loin de France Télévisions et de "Fort Boyard" sur un bilan mitigé.

C'était le gros transfert de l'été dernier avec celui de Cyril Hanouna. Après 36 années de fidélité à France Télévisions et 23 ans aux commandes de Fort Boyard, Olivier Minne annonçait son départ pour rejoindre le groupe M6. Une décision qui avait surpris tant l'animateur de 59 ans semblait indissociable du célèbre fort charentais. Le 30 août dernier, l'émotion était d'ailleurs palpable lors de sa dernière émission. "Je vous dis merci. J'ai été un enfant gâté. Je suis arrivé sur ce caillou il y a 23 ans et vous m'avez accueilli les bras ouverts, je me suis senti adopté", lâchait-il face aux équipes, les larmes aux yeux.

Son arrivée sur M6 à la rentrée a été le début d'une nouvelle aventure professionnelle avec la reprise du Maillon faible, émission culte autrefois animée par Laurence Boccolini sur TF1. L'animateur est aussi venu incarner de nouveaux programmes : Pandore, un jeu d'aventure inspiré de la mythologie grecque, et le Meilleur Pâtissier, dont le tournage vient à peine de débuter. Il sera d'ailleurs le premier homme à animer ce concours culinaire après Faustine Bollaert, Julia Vignali, Marie Portolano et Laëtitia Milot.

Le pari était donc tout aussi audacieux pour la chaîne que pour sa nouvelle recrue de prestige. Mais quel est le résultat à ce stade ? Les premiers mois du Maillon faible ont montré des résultats encourageants. L'émission hebdomadaire du samedi soir a trouvé son public, oscillant entre 1 et 1,2 million de téléspectateurs selon les semaines. Sur les cibles commerciales, particulièrement prisées des annonceurs, les performances sont restées honorables elles aussi sur les 25-49 ans.

Olivier Minne présente Le Maillon faible sur M6 depuis le 29 novembre 2025. © Thomas PADILLA / AGENCE 1827 / M6

Pourtant, la concurrence demeure rude face à France 2 et N'oubliez pas les paroles, mais aussi TF1 et son magazine 50 minutes Inside, qui dominent régulièrement le créneau horaire. Et les derniers chiffres sont mauvais : en avril l'émission est régulièrement tombée entre 900 et 850 000 téléspectateurs, passant largement sous les 10 voire 9% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, contre près de 15% en début d'année, mais surtout entre 20 et 25% pour ses concurrents.

Pandore, s'est quant à elle révélée être un échec cuisant pour la chaîne. Lancé en grande pompe le 22 décembre 2025, le programme avait attiré 1,8 million de curieux pour son premier numéro. Mais dès la deuxième diffusion, l'audience s'effondrait à 952 000 téléspectateurs, soit à peine 5,5% de part d'audience. Face à cette déconvenue, M6 a rapidement modifié sa programmation, déplaçant l'émission du lundi au mardi soir avant de prendre des décisions plus radicales concernant son avenir.

Parallèlement à ses activités télévisuelles, Olivier Minne a également investi les ondes radiophoniques. RTL lui a confié l'animation estivale de La Bonne touche en août, un jeu qu'il avait déjà animé fin 2025. Il partagera l'affiche avec Laurence Boccolini qui officiera en juillet, marquant ainsi leurs retrouvailles médiatiques après leurs parcours respectifs.

L'animateur affiche en tout cas sa satisfaction après cette première saison sur M6. "Je suis très heureux d'avoir rejoint le groupe M6. Je m'y sens comme à la maison", déclarait-il récemment dans Télé Star. Un optimisme de façade qui cache des regrets pour France TV et Fort Boyard ? Alors que Cyril Féraud va officiellement reprendre le flambeau cet été, son prédécesseur assure que ses "adieux à Fort Boyard n'ont jamais eu lieu". "Quand on a vécu une expérience aussi particulière et personnelle, ça ne s'arrête jamais. Une page se tourne, je dis au revoir, mais est-ce vraiment un adieu ?", confiait-il encore en novembre dernier.