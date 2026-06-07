Yvan Le Bolloc'h : "J'ai eu très peur"... Son grave problème de santé évoqué par Bruno Solo

Bruno Solo s'est récemment confié dans un entretien exclusif accordé à Gala sur l'état de santé de son ami Yvan Le Bolloc'h.

L'ancien duo emblématique de Caméra Café continue de faire parler de lui, mais cette fois pour des raisons qui ont suscité l'inquiétude de leurs nombreux fans. Bruno Solo, désormais âgé de 60 ans, a accepté de lever le voile sur une période difficile traversée par son complice de toujours Yvan Le Bolloc'h, lors d'une interview exclusive avec le magazine Gala.

Les deux comédiens, qui ont marqué le paysage audiovisuel français en incarnant Hervé et Jean-Claude dans la série culte diffusée de 2001 à 2004, ont su préserver leur amitié au-delà des plateaux de tournage. Cette complicité indéfectible s'est d'ailleurs manifestée lorsque Bruno Solo a pris des nouvelles de son ami après son hospitalisation survenue en avril 2025.

La nouvelle de cette hospitalisation avait d'abord été rendue publique de manière inattendue. Le 24 avril 2025, Isabelle Mergault avait annoncé sur le réseau social X l'annulation de la représentation de la pièce "Le Bracelet" à Pau. "Coucou, j'ignore si parmi vous, il y en a qui devait voir ma pièce 'le bracelet' demain à Pau. Mais, et j'en suis désolée, pour des raisons de santé, la représentation est annulée", avait-elle écrit. La comédienne avait rapidement précisé : "Merci pour vos prompts rétablissements, mais ce n'est pas moi qui suis souffrante".

Selon les informations du journaliste TV Clément Garin, Yvan Le Bolloc'h avait été "hospitalisé suite à d'importants soucis de santé survenus brutalement en début de matinée". Face à l'inquiétude grandissante de ses admirateurs, l'artiste de 63 ans avait tenu à rassurer tout le monde depuis sa chambre d'hôpital. Sur une photo où on pouvait le voir souriant aux côtés de son infirmière, il avait déclaré : "Que ferais-je sans ma grande remplaçante Audrey ? Certainement pas monter sur scène demain soir à Albi pour jouer Le Bracelet pardon pour Pau et grand merci aux collègues, camarades, copains qui se sont inquiétés, vous êtes des choux".

Durant cette période d'hospitalisation, le comédien breton a pu compter sur le soutien indéfectible de ses proches, notamment ses deux fils, Livio né en 1995 et Jordi né en 1991, fruits de son union avec Noushka. Jordi, qui a d'ailleurs suivi les traces de son père dans le monde du spectacle, a notamment fait ses débuts dans Caméra Café en 2005 avant d'enchaîner les rôles dans diverses productions françaises.

L'amitié entre Bruno Solo et Yvan Le Bolloc'h avait déjà été évoquée avec tendresse par ce dernier en décembre 2023, lors du vingtième anniversaire de leur série phare. "C'est comme une bagnole que tu as laissée cinq ans sous une grange. Tu mets les clés dans le contact et elle démarre illico. Elle marche terrible et répond à la moindre sollicitation", avait-il imagé. "Rien n'a changé. C'est un phénomène absolument magique", avait-il ajouté, soulignant la solidité de leur relation malgré le temps qui passe.

C'est aussi peut être ce qui a autorisé Bruno Solo à s'exprimer sur la nature exacte des problèmes de santé de son compère. "Il a eu un souci cardiovasculaire, on lui a posé un stent, comme beaucoup de personnes aujourd'hui. Il fait attention, mange un peu moins de beurre salé et de baguette – c'est un Breton, il avait la panoplie complète", a-t-il confié à Gala avec une pointe d'humour caractéristique. Mais derrière cette légèreté apparente se cache une véritable angoisse : "J'ai eu très peur quand j'ai reçu l'appel qui m'annonçait qu'il était à l'hôpital. On n'envisage jamais la perte de ceux qu'on aime..." Fort heureusement, Yvan Le Bolloc'h a "été pris en charge très vite" et "il va bien" depuis. "Il a repris la musique, le sport. C'est un grand soulagement !", a conclu Bruno Solo.