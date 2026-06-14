Adriana Karembeu sur sa séparation avec Michel Cymes : "Nous nous sommes arrêtés au bon moment"

Entre un divorce houleux, un nouveau livre sur l'amour et une cape rouge sur M6, Adriana Karembeu a vécu un début d'année chargé.

Adriana Karembeu, que l'on surnomme volontiers "la plus française des Slovaques", a été sur tous les fronts pour ce premier semestre 2026. Celle qui a énormément médiatisé son couple avec Marc Lavoine traverse depuis plusieurs mois une période personnelle particulièrement éprouvante. En procédure de divorce avec Aram-André Ohanian, la top-modèle est accusée par ce dernier de "corruption de mineur", "soustraction aux obligations parentales" et "provocation à l'usage de produits stupéfiants".

Et Adriana Karembeu a répondu, médiatiquement mais aussi judiciairement avec quatre plaintes à son tour pour "recel de vol, détention d'arme et participation à une association de malfaiteurs", "corruption de mineur et soustraction aux obligations parentales" ou encore "atteinte aux traitements automatisés de données, diffusion de données informatiques et atteinte à la vie privée".

Côté télévision aussi ce début d'année a été chargé. Adriana Karembeu a rejoint le casting des Traîtres. Elle participera aussi, le 26 juin prochain, avec Marc Lavoine, à l'élection de Miss Tahiti en Polynésie française en tant que membre du jury. Et en librairies, l'ancienne épouse du footballeur Christian Karembeu a publié le 5 mars dernier un livre intitulé "Je t'aime parce que je t'aime, voilà tout", aux éditions Leduc, entièrement consacré à l'amour.

En mars dernier, dans les pages de Télé 7 Jours, la mannequin et animatrice se livrait avec sincérité sur toutes ces aventures et sur cet amour — avec un grand A — qui fait partie de sa vie. "On se confie beaucoup à moi", a-t-elle reconnu avec une humilité désarmante, avant de lancer, mi-sérieuse, mi-amusée : "Je vous promets que si, dans une soirée, une personne garde un secret depuis des années, en quelques minutes, elle va me le confier." De quoi lui donner encore des idées pour la suite, elle qui "adorerai(t)" animer une émission autour de ce thème à la télé.

Adriana Karembeu s'est aussi confiée sur sa collaboration avec Michel Cymes dans un registre plus mélancolique. Pendant onze ans, les deux animateurs ont co-présenté Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2, jusqu'à l'été 2023. Une aventure humaine autant que professionnelle. "C'est surtout l'équipe que nous formions qui me manque", a-t-elle lâché, toujours dans Télé 7 Jours.

"On avait créé une petite famille avec laquelle nous sommes partis au bout du monde et avons vécu des expériences incroyables, toujours dans la bonne humeur", explique Adriana Karembeu. Elle évoque aussi avec nostalgie les avancées médicales découvertes au fil des tournages, elle qui a étudié la médecine pendant trois ans. Sur la fin de l'émission, son regard n'en reste pas moins lucide et apaisé : "On ne peut malheureusement pas traiter plusieurs fois les mêmes sujets et en avions fait le tour. Nous nous sommes arrêtés au bon moment", a conclu Adriana Karembeu.