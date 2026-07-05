Un ancien membre du Club Dorothée frappé à son tour par le cancer : "Je ne me suis jamais considéré comme malade"

Un visage emblématique du petit écran des années 80-90 a révélé son combat contre la maladie, un cancer du poumon métastatique de stade IV.

Les anciens membres du Club Dorothée ont connu des fortunes diverses après l'arrêt du programme culte en 1997. Mais l'équipe a aussi connu plusieurs drames à tel point que certains fans parlent de malédiction. René Morizur, alias "Papy René", a disparu le 26 août 2009 à Brignoles, à l'âge de 65 ans, suite à une rupture d'anévrisme. François Corbier est décédé le 1er juillet 2018, suivi par Ariane Carletti morte le 3 septembre 2019, tous les deux frappés par le cancer...

Cet été c'est une autre figure du Club Dorothée qui a annoncé qu'elle était frappée par une grave maladie, contrainte et forcée. Patrick Simpson-Jones a décidé de s'exprimer publiquement sur LinkedIn, poussé par la nécessité de "rétablir les faits" face à de fausses allégations. "On m'a récemment rapporté que certaines personnes avaient entendu dire que j'avais contracté une maladie terminale et que cela était probablement dû aux vaccins contre la COVID que j'avais reçus il y a quelques années", a expliqué l'ancien animateur tenant à clarifier que son diagnostic n'avait "absolument aucun lien avec les vaccins contre la COVID".

Patrick Simpson-Jones a néanmoins confirmé qu'il était atteint d'un cancer du poumon métastatique de stade IV, diagnostiqué en décembre 2025. "J'ai suivi plusieurs séances de chimiothérapie et, dans un avenir prévisible, je poursuivrai un traitement par immunothérapie", a-t-il précisé. Face à cette épreuve, il garde une philosophie de vie positive : "Je ne me suis jamais considéré comme malade". Pour lui, "l'esprit est plus fort que le corps" et "le mental avant tout. Je suis convaincu que cela aide". Il reste confiant dans les avancées médicales et se dit optimiste : "Je gagne des batailles, même si je n'ai pas encore gagné la guerre".

Celui qu'on appelait simplement "Patrick" dans le Club Dorothée reste une figure marquante de la télévision française des années 1980-1990. Ce Franco-britannique né à Paris d'un père britannique et d'une mère corse a débuté sa carrière dans la presse écrite au milieu des années 1970, avant de rejoindre l'univers télévisuel. Il est devenu l'un des visages familiers des émissions jeunesse, notamment au sein du célèbre Club Dorothée entre 1987 et 1997, mais aussi de Récré A2. Un an avant l'arrêt du programme phare de TF1, il avait pris un tournant radical en s'installant à Miami, où il s'est reconverti dans l'entrepreneuriat.

En Floride depuis près de trente ans, où il vit avec son épouse Véronique, l'ancien animateur a multiplié les projets d'entreprise. Passionné de golf, il a développé des innovations dans ce domaine, notamment le Swing-Beep, un accessoire destiné à améliorer le swing, et le Wind Teller, un outil breveté pour indiquer la direction du vent. Sa reconversion américaine l'a aussi mené vers d'autres secteurs, à la tête de diverses sociétés spécialisées dans le golf ou les cartes postales. Il avait fait un bref retour médiatique en France en 2008 lors du lancement de la chaîne TNT francilienne IDF1.

L'écriture occupe désormais une place importante dans sa vie. "J'ai même trouvé le temps d'écrire mon premier roman, 'The Kicker'", a-t-il récemment révélé. Il a également écrit un scénario qui servira de base à un film dont le tournage est prévu en septembre 2027 dans les Laurentides, au Québec. Aujourd'hui âgé de 75 ans, Patrick Simpson-Jones continue de travailler, de nager et de jouer au golf, malgré la maladie.