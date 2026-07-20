Ici tout commence : Stéphane Blancafort écarté par TF1, ce que l'on sait de l'altercation avec sa compagne Catherine Davydzenka

Stéphane Blancafort, acteur majeur de la série "Ici tout commence", a été écarté du tournage après une violente altercation avec sa compagne Catherine Davydzenka, qu'il aurait tenté d'étrangler selon plusieurs sources.

Stéphane Blancafort traverse une tempête médiatique et judiciaire depuis le vendredi 17 juillet 2026. L'acteur, qui incarne le chef Marc Leroy dans Ici tout commence, aurait été impliqué dans une violente altercation avec sa compagne, la comédienne Catherine Davydzenka, interprète d'Hortense Rochemont dans la même série. Selon Le Parisien, Stéphane Blancafort aurait tenté d'étrangler sa compagne en public, ce qui a conduit à l'intervention des gendarmes d'Aigues-Mortes. TF1 et Studio TF1 ont rapidement réagi en annonçant, dans un communiqué, avoir écarté le comédien du tournage par mesure conservatoire, au nom de leur politique de "tolérance zéro" en matière de violences.

Stéphane Blancafort a rompu le silence ce lundi 20 juillet par l'intermédiaire de ses avocats, Me Céline Bekerman et Me Antoine Cadeo. Ceux-ci affirment que leur client a été "pris à partie, insulté, et frappé au visage" et qu'il "n'a fait que se protéger" face à sa compagne. Stéphane Blancafort aurait lui-même appelé un tiers pour venir à son secours, un témoin direct qui pourrait confirmer sa version devant les enquêteurs. Ses conseils annoncent également qu'il compte déposer plainte contre Catherine Davydzenka et transmettre à la justice "l'ensemble des éléments utiles" pour établir sa défense.

Stéphane Blancafort face à la justice, quelle version l'emportera ?

Le parquet de Nîmes a confirmé l'ouverture d'une enquête de flagrance pour des faits de violences sur partenaire. La procureure de la République, Cécile Gensac, précise que Stéphane Blancafort a été placé en garde à vue pour violences par conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, après s'être volontairement rendu à la gendarmerie. La plaignante, d'abord partie de l'hôpital de son propre chef, a ensuite été examinée par un médecin légiste requis par les enquêteurs, qui lui a prescrit une ITT de cinq jours, indique Télé Loisirs. Au terme des auditions, la garde à vue de Stéphane Blancafort a été levée, et l'enquête se poursuit désormais afin d'établir les responsabilités personnelles et réciproques des deux protagonistes.

Stéphane Blancafort conteste fermement, dans un communiqué de ses avocats, tout acte d'étranglement qui lui serait reproché. Il entend faire reconnaître qu'il a agi en état de légitime défense, face à ce que ses conseils décrivent comme "une succession de violences et de dégradations". Selon eux, l'origine du différend serait conjugale, Catherine Davydzenka ayant soupçonné, "sans fondement", une relation entre Stéphane Blancafort et une autre femme. Les avocats évoquent une amie commune présente sur les lieux, décrite comme "témoin direct" de la scène, ainsi qu'un rétroviseur endommagé lors de la tentative de fuite du comédien.

Ici tout commence bientôt sans Stéphane Blancafort ?

Stéphane Blancafort aurait, toujours selon ses avocats, tenté de quitter les lieux pour mettre fin à la dispute avant d'être suivi par sa compagne. Au moment où il l'aurait retenue par le bras, elle lui aurait lancé : "Fais-moi mal, comme ça je porte plainte." TF1 n'a pour l'instant pas communiqué sur les conséquences de cette affaire pour la suite du tournage ni sur l'avenir du personnage de Marc Leroy. Stéphane Blancafort et Catherine Davydzenka, qui s'étaient rencontrés sur le tournage de la série et affichaient leur relation depuis plusieurs mois, avaient notamment partagé un road trip dans le sud de la France et en Italie ainsi qu'un projet de court-métrage commun.

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