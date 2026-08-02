Natalia Dontcheva : de quoi est morte l'actrice de Joséphine ange gardien et Julie Lescaut ?

La comédienne Natalia Dontcheva est morte, samedi 1er août. L'actrice avait 56 ans. Que sait-on de son décès ?

Natalia Dontcheva est morte. La comédienne franco-bulgare s'est éteinte à l'âge de 56 ans. L'actrice est morte ce samedi 1er août, a appris Le Figaro par l'intermédiaire de son agent Laurent Savry. Née en 1969 en Bulgarie, Natalia Dontcheva a commencé sa carrière en France à la toute fin des années 1980. Les circonstances de sa disparition n'ont pas été révélées par son agent.

"Artiste profondément talentueuse et femme d'une grande sensibilité, Natalia Dontcheva a marqué le public par la justesse de son interprétation, son élégance et son engagement au service de son métier", souligne par ailleurs Laurent Savry. La comédienne est apparue dans plusieurs séries à succès diffusées sur TF1, comme Julie Lescaut, Une femme d'honneur ou encore Doc Martin. Natalia Dontcheva a aussi participé à plusieurs épisodes de Joséphine, Ange Gardien aux côtés de Mimie Mathy. Les téléspectateurs ont récemment pu voir l'actrice dans Les Disparus de la Forêt noire et dans Disparition inquiétante.

Natalia Dontcheva a aussi fait des apparitions au cinéma et au théâtre

La carrière de Natalia Dontcheva ne se résume pas qu'au petit écran. Ces trente dernières années, l'actrice a obtenu plusieurs rôles au cinéma, notamment dans Un homme et son chien, dans Madame de Joncquières et aussi dans l'Apparition. Au théâtre, Natalia Dontcheva a joué dans plusieurs pièces. La comédienne a croisé la route de Daniel Auteuil dans Le Malade imaginaire en 2019.

Plusieurs hommages ont été rendus à Natalia Dontcheva après l'annonce de son décès. Son beau-fils Hugo Sélignac, producteur à succès dans le 7e art, a pris la parole sur son compte Instagram à travers une publication publiée samedi. "La seule promesse que je peux te faire aujourd'hui, c'est que je ferai tout pour maintenir ce que tu t'es battue à faire vivre. Après un combat de dix ans, tu pars enfin te reposer. Profite à fond, ça fait si longtemps que ça ne t'était pas arrivé", explique Hugo Sélignac sans donner davantage de détails sur ce combat mené par la comédienne depuis plusieurs années. Nos confrères de Gala évoquent un décès de l'actrice des suites d'une maladie.