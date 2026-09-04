Mort de Husky Kihal, l'acteur d'Astrid et Raphaëlle : quelle est la cause de son décès ?

L'acteur français Husky Kihal est mort ce vendredi 4 septembre. Il était notamment connu pour interpréter le Dr Henri Fournier, médecin légiste dans la série de France 2 Astrid et Raphaëlle.

Astrid et Raphaëlle pleurent le Dr Henri Fournier. Ce vendredi 4 septembre 2026, l'acteur Husky Kihal est décédé, a annoncé son agente Sophie Lemaitre sur les réseaux sociaux. Celui qui prêtait ses traits au médecin légiste bougon mais attachant de la célèbre série diffusée sur France 2 Astrid et Raphaëlle s'est éteint à 64 ans. Il a été retrouvé mort chez lui, sans que les causes de son décès ne soient pour l'heure connues. À noter qu'aucune maladie dont aurait pu souffrir l'acteur n'a jamais été publiquement communiquée.

Husky Kihal était "un merveilleux comédien et un ami des plus précieux. Husky aimait la vie. Tu vas laisser un vide immense, mon Kiki", a écrit en commentaire d'une photo du comédien son agente sur Instagram. Actrices dans la série Astrid et Raphaëlle à ses côtés depuis 2019, Sara Mortensen et Lola Dewaere n'ont pas tardé à réagir à la mort d'Husky Kihal. "Mon Kiki, je t’aime pour toute la vie", a commenté Sara Mortensen en story Instagram, accompagné de photos de l'acteur. "Salut, mon sacré Husky...... à la r'voyure....! Tu vas beaucoup beaucoup beaucoup nous manquer", a publié sur Instagram également Lola Dewaere.

De Taxi 4 au Tuches 4, la belle filmographie d'Husky Kihal

Né le 31 décembre 1961 à Lyon, Husky Kihal avait commencé sa carrière comme acteur dans des films tels que Recto-verso (1999), Le Battement d'ailes du papillon (2000), J'invente rien (2006), Taxi 4 (2007) et Le Nom des gens (2009). Également sur les planches, Husky Kihal a joué dans différentes pièces, mais c'est surtout à la télévision qu'il aura marqué les Français. Jipé Martineau dans Plus belle la vie en 2009, depuis 2019, il incarnait donc l'un des personnages secondaires préférés des Français de la série policière Astrid et Raphaëlle : le Dr Henri Fournier.

Il a aussi joué dans les séries à succès Tandem, Les Bracelets rouges ou encore HPI. Ces dernières années au cinéma, Husky Kihal avait également joué au cinéma dans Ma part du gâteau de Cédric Klapisch (2011), La Vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir (2018), Hors normes d'Éric Toledano et Olivier Nakache (2018) ou encore Les Tuches 4 d'Olivier Baroux

Dernières mises à jour

19:43 - Une trentaine de films au cinéma pour Husky Kihal Le comédien Husky Kihal a une trentaine de films à son actif. Il a débuté sa carrière au cinéma en 1999 en jouant dans Recto-verso de Jean-Marc Longval et Nos vies heureuses de Jacques Maillot. Du Battement d'ailes du papillon de Laurent Firode en 2000 aux Tuche 4 d'Olivier Baroux en 2020, il a également participé au Vilain d'Albert Dupontel, Ma part du gâteau de Cédric Klapisch, La Vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir ou encore Hors normes d'Éric Toledano et Olivier Nakache. 19:22 - "Tu vas beaucoup beaucoup beaucoup nous manquer": l'hommage de Lola Dewaere à Husky Kihal L'actrice Lola Dewaere, qui interprète Raphaëlle dans la série Astrid et Raphaëlle, a réagi ce vendredi à la mort de Husky Kihal. Sur Instagram, la comédienne a publié plusieurs photos prises avec l'acteur sur le tournage de la série de France 2. "Salut, mon sacré Husky...... à la r'voyure....! Tu vas beaucoup beaucoup beaucoup nous manquer", écrit Lola Dewaere en commentaire. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lola Dewaere Bourdeaux (@lola_dewaere_) 18:55 - Husky Kihal est mort L'agente du comédien Husky Kihal a annoncé ce vendredi sur Instagram son décès. Il était âgé de 64 ans. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées. On sait simplement que l'acteur a été retrouvé chez lui.

Husky Kihal est décédé ce vendredi 4 septembre 2026. Le comédien connu pour avoir interprété le Dr Henri Fournier dans la série Astrid et Raphaëlle a été retrouvé mort chez lui sans que les causes de son décès ne soient pour l'heure connues.