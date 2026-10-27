Une figure de Miss France meurt subitement à 47 ans, à un mois du concours : un autre événement majeur annulé

Vice-président du comité Miss Corse, Pierre-Antoine d'Orazio est mort subitement à 47 ans dimanche. Une tragédie qui a suscité de nombreuses réactions, mais aussi contraint l'Office de tourisme d'Ajaccio de revoir ses plans.

Figure du comité Miss France, Pierre-Antoine d'Orazio est mort. Le chorégraphe et vice-président du comité Miss Corse s'est éteint de manière impromptue ce dimanche 25 octobre 2026. Il était âgé de 47 ans. "C'est avec une immense tristesse que le Comité Miss Corse a appris la disparition brutale de notre ami, vice-président et chorégraphe Pierre-Antoine", a annoncé sur Instagram le comité Miss Corse, sans donner en revanche de précision concernant les raisons de sa mort. L'adjectif "brutal" permet toutefois d'écarter un décès des suites d'une longue maladie. En revanche, un accident ou une crise cardiaque peuvent tout à fait être envisagés.

Pierre-Antoine d'Orazio était "passionné par la danse" et "il a consacré une grande partie de son énergie à transmettre, à partager et à faire grandir les autres", affirme le comité, qui estime qu'"il a donné sans compter, toujours animé par cette même passion et par l'envie de faire naître de belles choses". Pierre-Antoine d'Orazio aura accompagné les Miss Corse dans leur parcours, "mais au-delà des chorégraphies, et des répétitions il nous a transmis bien plus que la danse. Au fil des années, des liens bien plus forts se sont tissés. Il a marqué notre parcours, nos souvenirs et, pour beaucoup, une part de nos vies", ajoute l'organisation.

Pluie d'hommage après le décès de Pierre-Antoine d'Orazio

Sans surprise, les réactions à la mort de Pierre-Antoine d'Orazio ne se sont pas faites attendre. L'ancienne directrice de Miss France, Sylvie Tellier, s'est ainsi émue : "Mais quelle tristesse ! Toutes mes condoléances à sa famille et à ses proches." Et Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, de renchérir : "Que la terre lui soit légère je suis tellement touchée par cette perte. Mes pensées à sa famille, ses amis et le comité. Quel ange tu as été dans cette vie va en paix." "Je suis sous le choc…" a ajouté Amandine Petit, Miss France 2021, après avoir partagé ses condoléances.

Et il n'y a pas que dans le cercle de Miss France que les réactions se sont faites entendre. "Je ne t'oublierai jamais merci pour tes mots depuis mes 10 ans… Je suis si triste…" a confié l'ex-danseuse de Danse avec les stars, Inès Vandamme. Mais avant cela, c'est surtout le monde culturel corse qui avait été le premier affecté par cette perte. la chanteuse Alyzée et son mari Grégoire Lyonnet avaient rapidement fait part de leur "profonde tristesse. "Dans cette douloureuse épreuve, nous tenons à exprimer toute notre solidarité et notre soutien à sa famille, à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble des élèves de l'école de danse Mademoiselle Pierantoine. Nos pensées les accompagnent et nous leur adressons nos plus sincères condoléances". À la suite de la disparition de Pierre-Antoine d'Orazio, l'Office de tourisme du Pays d'Ajaccio a, lui, annoncé l'annulation du festival Ritrovu, qui devait e tenir du 29 au 31 octobre à Ajaccio, en présence du chorégraphe.