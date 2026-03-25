Loana, une vie faite de paillettes, d'inquiétudes et de drames
En 2001, la France entière découvre Loana, une bimbo blonde et sympathique. Mais son destin fait de gloire, d'argent, de couvertures de magazine aura aussi été parsemé de dépressions, de tentatives de suicide et de soupçons d'extorsion par un de ses petits amis. Sur cette photo de 2012, la jeune femme est méconnaissable par rapport à son aventure sur M6. Jusqu'à sa mort le 25 mars 2026, les hauts et les très bas se multiplieront...
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