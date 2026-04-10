Loana : vie de star, coups durs et drame final, retour sur la vie tourmentée de l'icône de Loft Story
L'annonce de la mort de Loana Petrucciani est tombée le 25 mars 2026. 25 ans plus tôt, en 2001, la France entière découvrait Loana, une bimbo blonde et sympathique. Mais son destin fait de gloire, d'argent, de couvertures de magazine aura aussi été parsemé de dépressions, de tentatives de suicide et de soupçons d'extorsion par un de ses petits amis. Sur cette photo de 2012, la jeune femme est méconnaissable par rapport à son aventure sur M6. Jusqu'à sa mort, les hauts et les très bas se multiplieront...
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