Ses drames, son bonheur... Dans l'intimité d'Anny Duperey

Anny Duperey, connue pour son rôle de Catherine Beaumont dans la série Une Famille Formidable, a vécu plusieurs drames et histoires d'amour qui ont marqué sa vie.

Le drame de son enfance

Anny Duperey a mis trente ans avant de revenir dans son livre Le Voile Noir en 1992, sur le drame familial qui a bouleversé sa vie. A huit ans, elle découvre la mort de ses parents asphyxiés accidentellement par des émanations de gaz carbonique dans leur salle de bain. "Enfant, après le drame, j'ai tout fait pour nier ma souffrance. Je ne pleurais jamais. Je ne parlais jamais d'eux. Je ressemblais aux yeux de ma grand-mère et de ma tante à une enfant gaie, trop gaie" raconte-t-elle à Télé 7 jours.
